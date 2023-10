Ρουκέτα χτυπάει δημοσιογράφους στο Λίβανο: Νεκρός ένας εικονολήπτης του Reuters

Εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων, μια ομάδα δημοσιογράφων έγινε στόχος ισραηλινής επίθεσης στο νότιο Λίβανο. Τραγικές συνέπειες εκτυλίσσονται καθώς δέχονται ένοπλα πυρά, με έναν εικονολήπτη του Reuters να χάνει τη ζωή του και τις δημοσιογράφους του Al Jazeera Carmen Jokhdar και Ellie Brakhaya να τραυματίζονται, σύμφωνα με αναφορές ξένων μέσων ενημέρωσης.

«Με βαθιά λύπη μαθαίνουμε ότι ο βιντεογράφος μας, Ισάμ Αμπντάλα, σκοτώθηκε», αναφέρεται στην ανακοίνωση το το Reuters. «Αναζητούμε επειγόντως περισσότερες πληροφορίες, συνεργαζόμαστε με τις αρχές της περιοχής και υποστηρίζουμε την οικογένεια και τους συναδέλφους του Ισάμ», ανέφερε το Reuters σε δήλωση του για το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα σήμερα 13/10.Επίσης, το Al Jazeera είπε ότι ο εικονολήπτης Elie Brakhya και η δημοσιογράφος Carmen Joukhadar ήταν μεταξύ των τραυματιών.

🇵🇸🇮🇱 NOW: A Reuters camera appeared to be hit by a rocket in the vicinity of the Lebanon-Israel border.

A woman can be heard shouting, “I can’t feel my legs!” pic.twitter.com/AH73QaFpPd

