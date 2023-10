Δημιούργησε την πιο καυτερή πιπεριά στον κόσμο: «Σφαδάζεις από τον πόνο, αν την φας»

Στον κόσμο των καυτερών πιπεριών, ο Ed Currie, ειδικός στις πιπεριές της Νότιας Καρολίνας, έχει «ανεβάσει τη θερμοκρασία» σε πρωτοφανή επίπεδα. Γνωστός για τη δημιουργία του Carolina Reaper, μιας πιπεριάς πιο καυτερής από τα περισσότερα σπρέι πιπεριού της αστυνομίας, ο Currie έσπασε τώρα το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες με μια νέα αίσθηση, το Pepper X, το οποίο είναι τρεις φορές πιο καυτό.

Move over Carolina Reaper, there's a new pepper in town! Pepper X is now the hottest in the world. 🔥🌶 https://t.co/PlQvQVxqUc pic.twitter.com/IxWARfIP8P

— USA TODAY (@USATODAY) October 17, 2023