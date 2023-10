Η μεγαλύτερη κολοκύθα στον κόσμο βρίσκεται στην Καλιφόρνια και ζυγίζει ένα τόνο

Ο Travis Gienger, ο πρωταθλητής της Βόρειας Αμερικής στην καλλιέργεια γιγάντιων κολοκυθιών, έθεσε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ καλλιεργώντας μια κολοσσιαία κολοκύθα βάρους 1.200 κιλών Αυτή η γιγαντιαία κολοκύθα τράβηξε την προσοχή των θεατών και των επισκεπτών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολοκύθας Safeway, που πραγματοποιήθηκε στη Καλιφόρνια.

At 1.2 tonnes, this could be the heaviest pumpkin ever seen.

The world record is pending certification, but this massive squash, grown in California, has already earned £245,000 in prize money.

Read ⬇️ to find more US news storieshttps://t.co/IMZGI2IhgQ pic.twitter.com/2uxAceB43W

— Sky News (@SkyNews) October 10, 2023