Η πανέμορφη αθλητικογράφος που σταμάτησε οπαδό ο οποίος ήθελε να «μπει» στο πλάνο και συνέχισε κανονικά το ρεπορτάζ

Πολλές φορές κατά την διάρκεια ζωντανών συνδέσεων αρκετοί είναι εκείνοι που προσπαθούν να παρέμβουν και να «μπουν» στο πλάνο.

Μάλιστα, αν η σύνδεση είναι από κάποιο γήπεδο, τότε οι οπαδοί όχι απλώς παρεμβαίνουν, αλλά τραγουδούν και συνθήματα, ακόμα και βρισιές.

Ένα τέτοιο βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ωστόσο ο οπαδός που προσπάθησε να μπει στο πλάνο «έπεσε» πάνω σε μια μάλλον δυναμική δημοσιογράφο.

Συγκεκριμένα, η αθλητικογράφος Σαμάνθα Ριβέρα, ήταν σε ζωντανή σύνδεση στο κανάλι CBS Μαϊάμι, μεταφέροντας τις αντιδράσεις των οπαδών κατά τη διάρκεια του αγώνα χόκεϊ των Vegas Golden Knight με τους Florida Panthers.

Ο οπαδός προσπάθησε να… παρέμβει όμως εκείνη δεν τον άφησε, σπρώχνοντάς τον και συνέχισε απτόητη το ρεπορτάζ της.

Όπως ήταν αναμενόμενο το βίντεο με την όμορφη δημοσιογράφο έγινε viral και οι χρήστες των social media την αποθέωναν.

Talking about Game 2 of the Stanley Cup Final, stiff-arming a fan trying to get on camera and getting into the highlights.

Quite the display of multitasking by Samantha Rivera of CBS Miami pic.twitter.com/yvP8C3V4BS

— Awful Announcing (@awfulannouncing) June 6, 2023