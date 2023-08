Βίντεο που δείχνει πως παράγεται γνωστό παγωτό έχει προκαλέσει τρόμο στους χρήστες του διαδικτύου

Στη σφαίρα του viral περιεχομένου, ακόμη και το φαινομενικά αθώο μπορεί να πάρει μια απροσδόκητη τροπή. Το αγαπημένο κλασικό παγωτό Twister έγινε πρόσφατα αντικείμενο διαδικτυακής συζήτησης, αφού ένα βίντεο που παρουσιάζει τη διαδικασία παραγωγής του έγινε viral. Με πάνω από 3,2 εκατομμύρια προβολές και συνεχίζει να μετράει, αυτό το εντυπωσιακό κλιπ έχει προκαλέσει συζητήσεις σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας τους θεατές σε κατάσταση ανάμεικτων συναισθημάτων.

Sorry, but the haphazard way the sticks are being launched into the Twister ice lollies (or whatever they’re called here) is killing me 🤣 pic.twitter.com/6UATHcbClZ

— Garry McC (@TheGMcConnachie) August 18, 2023