Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν το «δαχτυλίδι της φωτιάς»: Η έκλειψη ηλίου έφερε ενεργειακές αναταράξεις στις ΗΠΑ

Ένα σπάνιο ουράνιο γεγονός, μια ηλιακή έκλειψη με το παρατσούκλι «δαχτυλίδι της φωτιάς», εμφανίστηκε στον ουρανό αυτό το Σάββατο (14/10). Η τελευταία φορά που σημειώθηκε αυτό το θεαματικό φαινόμενο ήταν τον Ιούνιο του 2021, γεγονός που καθιστά το γεγονός αυτό εξαιρετικά αναμενόμενο για τους λάτρεις της αστρονομίας.

Φέτος, το ουράνιο θέαμα ήταν άμεσα ορατό σε μια σειρά από πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, που εκτείνονται από τη δυτική ακτή με το Όρεγκον, την Καλιφόρνια, τη Νεβάδα, τη Γιούτα και το Κολοράντο, μέχρι τις νότιες πολιτείες της Αριζόνα, του Νέου Μεξικού και του Τέξας. Πέρα από τα σύνορα των ΗΠΑ, η έκλειψη θα είναι εμφανής σε τμήματα του Μεξικού, της Κεντρικής Αμερικής και της Νότιας Αμερικής, σύμφωνα με τη NASA.

Η σπανιότητα και η μοναδικότητα της συγκεκριμένης έκλειψης είναι λόγοι εκτεταμένου ενθουσιασμού. Ο Δρ Kelly Korreck, αστροφυσικός και υπεύθυνος προγράμματος της NASA για τις εκλείψεις του 2023 και 2024, εξέφρασε τη σημασία του γεγονότος αυτού κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης στις 26 Σεπτεμβρίου. Ο Dr. Korreck επεσήμανε ότι η επόμενη ολική έκλειψη δεν αναμένεται πριν από τον Απρίλιο του 2024 και η επόμενη δακτυλιοειδής έκλειψη στην περιοχή αυτή δεν θα παρατηρηθεί πριν από το 2046. Αυτό το εκτεταμένο κενό υπογραμμίζει τη σπανιότητα ενός τέτοιου φαινομένου, καθιστώντας την ηλιακή έκλειψη του “δακτυλίου της φωτιάς” αυτού του Σαββάτου ένα ξεχωριστό και μη χάσιμο γεγονός.

TODAY IS THE DAY for the Ring of Fire solar eclipse. Here is a preview from Chile who witnessed it moments ago #EclipseSolar pic.twitter.com/Ek2vPs2ef2

— Scirex (@scirex) October 14, 2023