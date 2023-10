Welcome to Up: Ξεκίνησε με την ημερίδα «Ο Παλαμάς στην Εκπαίδευση»- ΦΩΤΟ

Το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Welcome to Up ξεκίνησε σήμερα το πρωί με ημερίδα με θέμα «Ο Παλαμάς στην Εκπαίδευση».

Στο πλαίσιο του Welcome to UP 2023, το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» συνδιοργανωσαν την ημερίδα με θέμα «Ο Παλαμάς στην Εκπαίδευση».

Στη διάρκειά της πραγματοποιήθηκε ξενάγηση και ομιλίες από τους/τις:

Ευριπίδη Γαραντούδη, Καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας, Δέσποινα Δούκα, Δρ. Φιλολογίας, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του «Ιδρύματος Κωστή Παλαμά», Θεοχαρούλα Νιφτανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Π.Π., Δώρα Μέντη, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ.

Την ημερίδα συντόνισε η Άννα – Μαρίνα Κατσιγιάννη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Γραμμάτων ”Κωστής Παλαμάς”.

Δείτε φωτογραφίες