Λόπεζ – Αφλεκ: Δύο ξένοι στην ίδια πόλη, ψάχνει ο καθένας για δικό του σπίτι

Ολοένα και φουντώνουν οι φήμες που λένε ότι η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ είναι στα πρόθυρα διαζυγίου. Αν και εθεάθησαν μετά από 47 μέρες μαζί σε μια εκδήλωση στο Λος Άντζελες για να υποστηρίξουν τα παιδιά τους οι κακές γλώσσες λένε πως ήδη ζουν σε χωριστά σπίτια.

Πριν από λίγες μέρες η λατίνα σταρ είχε φωτογραφηθεί να ψάχνει σπίτι στο Λος Άντζελες, ενώ την ίδια ώρα πηγές της Page Six αναφέρουν πως και ο Μπεν Άφλεκ αναζητά νέα στέγη.

Στους κτηματομεσιτικούς κύκλους ψιθυρίζεται ότι ο ηθοποιός ψάχνει για νέο σπίτι στην Πόλη των Αγγέλων.

Ο Άφλεκ πιάστηκε από τους παπαράτσι να οδηγεί το σπορ αυτοκίνητό του στην αριστοκρατική συνοικία Brentwood του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια – όπου, όπως αναφέρει το TMZ, έφυγε από ένα σπίτι όπου είχε διανυκτερεύσει. Στις φωτογραφίες όμως ο 51χρονος φορούσε τη βέρα του.

Η ηθοποιός μένει στο σπίτι στο Brentwood «την τελευταία εβδομάδα». Η πρώην σύζυγός του, Τζένιφερ Γκάρνερ, ζει σε κοντινή απόσταση.

Η 54χρονη Λόπεζ εντοπίστηκε ομοίως να βλέπει ένα ακίνητο στο Λος Άντζελες την Τρίτη, αλλά συνεργάτης της επέμεινε ότι απλώς έψαχνε ακίνητο καθαρά για επενδυτικούς λόγους.

Πώς ξεκίνησαν οι φήμες για χωρισμό

Πρόσφατα άρχισε να διαρρέει στους χολιγουντιανούς κύκλους ότι οι Bennifer – που παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022 – περνούν μεγάλη κρίση στον γάμο τους και το διαζύγιο είναι προ των πυλών.

Η κουβέντα για διαζύγιο ξεκίνησε όταν η Λόπεζ παρευρέθηκε μόνη της στο Met Gala την περασμένη εβδομάδα. Μια πηγή δήλωσε στο TMZ ότι ο Άφλεκ δεν μπόρεσε να συνοδεύσει τη σύζυγό του επειδή ήταν απασχολημένος με τα γυρίσματα της τανίας «The Accountant 2» τα οποία γίνονται σε όλη τη χώρα.

[Ben Affleck and Jennifer Lopez Spotted Together Amid Split Speculation]

Πηγαίνουν σε σύμβουλο για να σώσουν τον γάμο τους

«Η Τζεν και ο Μπεν έχουν προβλήματα στο γάμο τους», δήλωσε μια πηγή στο Us Weekly. «Άρχισαν να έχουν προβλήματα πριν από μερικούς μήνες, καθώς η Τζεν είχε αρχίσει να αυξάνει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να προετοιμάζεται για την περιοδεία της».

Το InTouch ανέφερε ότι το ζευγάρι κάνει ψυχοθεραπεία για να λύσει τα προβλήματα που έχει στον γάμο του.

Το βράδυ της Πέμπτης, η Λόζεζ και ο Άφλεκ εθεάθησαν μαζί δημόσια για πρώτη φορά μετά από 47 μέρες.

Το ζευγάρι παρακολούθησε μια σχολική εκδήλωση για ένα από τα παιδιά του Affleck. Αλλά μια πηγή δήλωσε στη Daily Mail ότι το ζευγάρι «δεν αντάλλαξε αγκαλιές και φιλιά» και η κατάσταση ανάμεσά τους ήταν παγωμένη.

Ο Άφλεκ και η Λόπεζ αγόρασαν μια τεράστια έπαυλη 60 εκατομμυρίων δολαρίων στο Beverly Hills τον Ιούνιο του 2023 μετά από δύο χρόνια αναζήτησης σπιτιού.

Τα παράπονα της Λόπεζ και ο ιδανικός σύντροφος

Οι φήμες που λένε ότι πλέον ζουν σε ξεχωριστά σπίτια, εντάθηκαν ακόμα περισσότερο όταν η Λόπεζ έκανε like στο παρακάτω κείμενο της personal coach Lenna Marsak: «Δεν μπορείς να χτίσεις μια υγιή σχέση με κάποιον που:

– Δεν έχει ακεραιότητα και δεν παρέχει συναισθηματική ασφάλεια. Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο κάθε σχέσης. Χωρίς ακεραιότητα, είναι δύσκολο να εμπιστευτείς τα λόγια, τις πράξεις ή τις προθέσεις κάποιου. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον φόβου, άγχους και συναισθηματικής αστάθειας, που κάνει δύσκολο το να αισθανείς ασφαλής μέσα σε μία σχέση.

– Δεν σέβεται το χρόνο σου και θεωρεί ότι δεν είναι σημαντικό να σου απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

– Δεν έχει επικοινωνιακές ικανότητες.

– Δεν ξέρει ποιος είναι και τι θέλει».

