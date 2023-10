Welcome to UP 2023: Η μεγάλη γιορτή νεολαίας του Φθινοπώρου πάει Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι και για 5 ημέρες όλα θα είναι… UP

Το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, μοναδικό στο είδος του στη χώρα, ρίχνει γέφυρες επικοινωνίας, δημιουργίας και ψυχαγωγίας σε φοιτητές, πολίτες και επισκέπτες

Ξεκινά σήμερα το «Welcome to UP 2023», το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών και για πέντε ημέρες όλα τα φώτα πέφτουν στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα της περιοχής, το οποίο στήνει γέφυρες επικοινωνίας με Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι, «αναγορεύοντας» τον Οκτώβριο σε μήνα της νεολαίας και της διασύνδεσης φορέων, ομάδων, δράσεων, καλλιτεχνών και αθλητών.

Από τις 18 έως και τις 22 Οκτωβρίου η μεγάλη γιορτή επιστρέφει μεγαλύτερη σε διάρκεια, σε χωρική διασπορά και σε περιεχόμενο, με πλήθος εκδηλώσεων που «εδρεύουν» στο campus, όπου θα στηθεί ένα μεγάλο «φοιτητικό χωριό», «κατεβαίνουν» στην πόλη, «ταξιδεύουν» στις έδρες του Πανεπιστημίου και κινητοποιούν δημιουργικές δυνάμεις στο πλαίσιο μιας πρωτοποριακής για τα ελληνικά δεδομένα διοργάνωσης, με διεθνή οργανωτικά και αισθητικά πρότυπα.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου, του Ιδρύματος Τοπάλη και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του.

Περίπτερα, επαφές με ομάδες και δομές του Πανεπιστημίου, συνάντηση με επιτυχημένους αποφοίτους, ξεναγήσεις σε εμβληματικά σημεία, περίπατοι σε μνημεία και τόπους ενδιαφέροντος, γνωριμία με τους χώρους και τους ανθρώπους του ΑΕΙ και της πόλης, συνέδρια, πολυθεάματα, αστρονομική παρατήρηση, δράσεις, όπως το Taste the City και το Magic Patras Bus Tour (ξεναγήσεις με ανοικτά λεωφορεία), αλλά και κινηματογραφικές προβολές σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και το Ίδρυμα Τοπάλη, καθώς και μεγάλες συναυλίες με τους «Πυξ Λαξ», την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τους «Συνεπιβάτες», τον Ρένο Χαραλαμπίδη και την Ορχήστρα της Pfizer, τους Onirama, και τον Φοίβο Δεληβοριά, αναμένεται να ανεβάσουν τις επόμενες ημέρες το θερμόμετρο στα ύψη!

Όλες οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ έχουν ελεύθερη είσοδο.

To μεσημέρι της Τρίτης, στο κτίριο της Πρυτανείας, η Επιτροπή Υλοποίησης για τη Διασύνδεση του Πανεπιστημίου Πατρών με την πόλη και την Περιφέρεια, στην οποία συμμετέχουν οι: Διονύσης Μαντζαβίνος, Χριστόφορος Κροντηράς, Στέφανος Δρίτσος, Βαγγέλης Πολίτης, Γιάννης Παπαθεοδώρου, Γιώργος Τελώνης και Ανδρέας Φίλιας από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και οι διοργανωτές και οι συνεργαζόμενοι φορείς μίλησαν για το μεγάλο Φεστιβάλ νεολαίας το οποίο ενώνει πόλεις, ανθρώπους και ιστορίες, με αιχμή τους νέους φοιτητές.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ- Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

«Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν, τους χορηγούς, τις 30 ομάδες του Πανεπιστημίου που συμμετέχουν, και όσους βοήθησαν εθελοντικά να στηθεί το πρόγραμμα. Θα αναφερθώ σε δύο εκδηλώσεις, στο συνέδριο της Πέμπτης (19/10) για την ιστορία του Μεσοπολέμου στην Πάτρα, στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά και στην εκδήλωση της Κυριακής (22/10) στο Αρχαιολογικό Μουσείο όπου τέσσερις απόφοιτοι του Πανεπιστήμιου Πατρών θα διηγηθούν τη διαδρομή της καριέρας τους.

Στόχος είναι το φεστιβάλ κάθε χρόνο να είναι πιο μεγάλο και πιο δραστήριο. Θα ήθελα του χρόνου στο 3ο καλωσόρισμα των πρωτοετών να διοργανωθούν κάποια μεγάλα reunions, να υποδεχτούμε ξανά ανθρώπους που πριν 30-40 χρόνια ήρθαν στο Πανεπιστήμιο, να το δουν ξανά. Ένα άλλο στοίχημα είναι μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ να είναι κάποιος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Κατορθώσαμε παρότι το Φεστιβάλ είναι πολύ πιο εκτεταμένο σε εκδηλώσεις και χώρους, η οικονομική συμμετοχή του Πανεπιστήμιου να είναι μικρότερη αφού ένα μεγάλο ποσοστό των εσόδων καλύπτεται από χορηγίες».

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ – Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

«Η πρωτοβουλία που είχε πριν δύο χρόνια ο κ. Μπούρας λειτούργησε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αυτό που περιμέναμε όταν ξεκινούσε η Επιτροπή Διασύνδεσης Πανεπιστημίου και πόλης. Τότε με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ήμουν εκπρόσωπος της Περιφέρειας στην ομάδα που συγκροτήθηκε γι’ αυτό τον σκοπό.

Πέρσι έγιναν σημαντικές εκδηλώσεις παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν. ‘Ήταν ένα πρωτόγνωρο γεγονός και σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινούν αύριο οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ όπου πλέον καλωσορίζουμε τους χιλιάδες νέους φοιτητές στην Πάτρα και όχι μόνο. Εκδηλώσεις θα γίνουν και στις πόλεις της Περιφέρειας όπου υπάρχουν παραρτήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι μία ευκαιρία για τους φοιτητές μας να μπορέσουν να γνωρίσουν τους τόπους, τους χώρους και τις δυνατότητες που έχουν για τη διαβίωσή τους, τη διασκέδασή τους, αλλά και την ικανοποίηση των μορφωτικών τους αναγκών μέσα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για τη δεύτερη προσπάθεια που είναι σαφώς καλύτερη από την πρώτη. Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι πλέον αυτή η προσπάθεια αποτελεί θεσμό, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Θα στηρίζουμε ως Περιφέρεια όποια ανάγκη έχει το Πανεπιστήμιο. Υπάρχει η θέληση από την Περιφέρεια να βοηθήσει στις σημαντικές πρωτοβουλίες που παίρνει».

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ- Δήμαρχος Πατρέων

«Η υποδοχή των πρωτοετών μέσα από ένα Φεστιβάλ είναι καλή ενέργεια και είναι χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ για δεύτερη χρονιά. Αυτή είναι η καρδιά του Πανεπιστημίου και της πόλης μας, να υποδεχόμαστε παιδιά που ανοίγεται ο δρόμος μπροστά τους και που θέλουν να κατακτήσουν τη γνώση, να συγκροτήσουν την προσωπικότητα που οικοδομούν. Πιστεύουμε ότι βρίσκονται σε ένα πολύ καλό Πανεπιστήμιο που θα τους δώσει τα εφόδια που χρειάζονται. Εμείς, η πόλη μας, είμαστε δίπλα στο πανεπιστήμιο που θα τους δώσει και τις αξίες που πρέπει να έχουν για να “υπηρετούν “ τον άνθρωπο. Αξίες και ιδανικά, όχι μόνο τεχνικές γνώσεις. Αυτή η υποδοχή είναι από τα θετικότερα που γίνονται, συμμετέχει και ο δήμος Πατρέων. Πιστεύουμε στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και τους φοιτητές από τους οποίους θα πάρουμε τη φρεσκάδα τους, θα τους παρουσιάσουμε τις ομορφιές της πόλης μας αλλά και τις δυσκολίες της. Θα είμαστε δίπλα τους χτίζοντας το μέλλον της πόλης και της χώρας μας».

ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ- Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχουμε σε αυτή την ιδέα- πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών. Νιώθω περήφανος που έχουμε ένα τέτοιο Πανεπιστήμιο και όλους τους ανθρώπους που σκέφτονται καθημερινά πώς θα βοηθήσουν την περιοχή σε μία εξωστρεφή κατεύθυνση. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Επιτροπή του Πανεπιστημίου. Αυτό που γίνεται φέτος είναι πλήρες και είμαι πραγματικά περήφανος γι΄αυτό που κατάφερε η Επιτροπή».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, Αντιδήμαρχος Αγρινίου

«Είναι μία ευτυχής κατάληξη αυτής της διαδικασίας που ξεκίνησε εδώ και αρκετό καιρό. Ένα πλήρες πρόγραμμα υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών. Στον Δήμο μας χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο από άλλες πόλεις την παρουσία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα ήταν άριστη. Προσπαθούμε κι εμείς στο Αγρίνιο με τις εκδηλώσεις που θα γίνουν να συμβάλουμε. Με αυτή την προτροπή προς όλους για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών, να δώσουμε και να πάρουμε μέσα από την αναγέννηση που υπάρχει κάθε φορά λόγω της παρουσίας νέων ανθρώπων. Το Πανεπιστήμιο μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα σε μία τοπική κοινωνία. Αυτή τη σύνδεση με την κοινωνία και την αγορά περιμένουμε και ευελπιστούμε για τη συνέχεια. Είναι καλοδεχούμενη κάθε προσπάθεια που γίνεται».

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων- Επιστημονικός υπεύθυνος των δράσεων του Φεστιβάλ

«Αποφεύγοντας βαρύγδουπους όρους, όπως καινοτομία και πρωτοπορία, θα τολμήσω να πω πως πρόκειται για μια μοναδική δράση στον μικρόκοσμο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Μοναδική, όχι τόσο για την κλίμακα σε χωρικό και χρονικό επίπεδο, ούτε για την ποικιλομορφία των εκδηλώσεων, που είναι πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, ενημερωτικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές, αλλά γιατί θεραπεύει ένα αίτημα των πανεπιστημιακών αμφιθεάτρων από τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, το οποίο σήμερα έχει μετουσιωθεί σε έναν από τους άξονες της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση: Αναφέρομαι στην σύνδεση του πανεπιστημίου με την κοινωνία και την οικονομία που ως συνεπακόλουθα έχει την υποστήριξη των φοιτητών σε θέματα ίσων ευκαιριών και συμπερίληψης, καθώς και την εξωστρέφεια. […] Το Πανεπιστήμιο Πατρών καλλιεργεί το δίπτυχο «δημιουργικότητα-ευελιξία» σε πολλά άλλα ζητήματα, όχι απλώς πρωτοπόρα αλλά «καινά δαιμόνια» για το ελληνικό πανεπιστημιακό γίγνεσθαι κι όχι μόνο, προσβλέποντας σε θετικά αποτελέσματα και συνέπειες σε ευρύ χρονικό φάσμα αλλά, βεβαίως, δεν είναι της παρούσης να αναφερθούμε σε αυτά. Ούτε είναι της παρούσης να διακρίνουμε τον μέτριο διαχειριστή από τον ριψοκίνδυνο οραματιστή.

Είμαι βέβαιος ότι η κοινωνία θα απολαύσει αγκαλιάζοντας τις εκδηλώσεις του WelcomeUP 2023».

ΝΙΚΟΣ ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Μελετών Έργων Πρασίνου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού

«Το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρει μία ακαδημαϊκή ζωή που περιλαμβάνει την κατάκτηση της επιστήμης αλλά και την κοινωνική κατάκτηση μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Γίνονται προσπάθειες στο Πανεπιστήμιο από τους καθηγητές έτσι ώστε να έχουν οι φοιτητές υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και να προσανατολιστούν και προς την έρευνα έτσι ώστε να μπορούν να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και τις κοινωνικές εξελίξεις, να μπορούν αναζητούν τις αιτίες και να βρίσκουν και τις λύσεις. Ως μέλος της Δημοτικής Αρχής με χαρά συμμετείχα στην Επιτροπή και σε αυτή τη σύνδεση με το Πανεπιστήμιο. Αυτό που θέλω να τονίσω στους φοιτητές είναι ότι ως μέλη της κοινωνίας της Πάτρας μπορούν να ζουν τις ομορφιές, τον πολιτισμό, την ιστορία της πόλης. Στην ιστοσελίδα του ο Δήμος έχει ένα αφιέρωμα που απευθύνεται στους φοιτητές, εκεί μπορούν να δουν πώς γίνεται να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή της Πάτρας».

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Μέλος της Επιτροπής Υλοποίησης για τη Διασύνδεση του Πανεπιστημίου Πατρών με την Πόλη και την Περιφέρεια

«Ευελπιστούμε το αποτέλεσμα να ικανοποιήσει και τους φορείς που συνέδραμαν για να υλοποιηθούν αυτές οι εκδηλώσεις, αλλά πρωτίστως τους φοιτητές που θα πρέπει, σύμφωνα με τη φιλοσοφία μας, να αποκτήσουν μία εν συντομία εικόνα της πόλης, του Πανεπιστήμιου των φορέων. Ταυτόχρονα θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωριστούν μεταξύ τους σε μικρό χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα όπως έχει διαμορφωθεί δίνει αυτές τις δυνατότητες. Ως πρόεδρος του Ιδρύματος Τοπάλη θα ήθελα να πω ότι φροντίσαμε και φέτος στο να προβληθούν οι ταινίες του Διεθνούς Φεστιβάλ Δράμας και επίσης οργανώσαμε τους περιπάτους στην πόλη για να γνωρίσουν οι φοιτητές τα σημαντικά αξιοθέατα της Πάτρας».

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΤΣΟΣ, μέλος της Επιτροπής Υλοποίησης για τη Διασύνδεση του Πανεπιστημίου Πατρών με την Πόλη και την Περιφέρεια

«Με αφορμή το φεστιβάλ, θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να αναθερμανθούν οι σχέσεις που έχει το Πανεπιστήμιο με τους Δήμους της Περιφέρειας. Θα πρέπει οι Δήμοι να εκμεταλλευτούν την παρουσία του Πανεπιστήμιου προς όφελός τους αλλά και προς όφελος του Πανεπιστήμιου. Υπάρχει περιθώριο».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

10.00 – 12.00 Ημερίδα «Ο Παλαμάς στην εκπαίδευση» στην Στέγη Γραμμάτων ‘’Κωστής Παλαμάς’’ – Ξενάγηση & Ομιλίες. Στο πλαίσιο της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση και ομιλίες.

16.00 – 18.00 Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων και Τύπου (ΕΑΤΤ)– Βιβλιοπωλείο ‘’Πολύεδρο’’ Project Virtual Reality για τον ‘’Οδυσσέα’’ του Τζέιμς Τζόις.

20.00 – 22.00 UP fm «Τέχνες στην ίδια συχνότητα» στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από τον UP FM. Μουσική, ποίηση, λογοτεχνία, φωτογραφία, κίνηση και χορός, θα αλληλοεπιδρούν επί σκηνής σε μια συνύπαρξη που θα επιχειρήσει να αναδείξει την πολιτιστική ταυτότητα του Πανεπιστημίου και της πόλης.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

19.30 Συναυλία του Μουσικού Σχήματος ‘’Συνεπιβάτες’’ στο Μουσείο Οικογένειας Τρικούπη *Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί γευσιγνωσία με τοπικά εδέσματα

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09.00 – 18.00 Αθλητικές Δραστηριότητες από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Πάρκο της Ειρήνης

12.00 – 20.00 Συνέδριο για την Ιστορία του Μεσοπολέμου στο Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

12.00 – 18.30 Magic Bus Patras Bus Tour

12.00 – 14.00 Περίπατος & Ξενάγηση στους Χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών

12.00 – 18.00 Ραδιοφωνική Εκπομπή του UP fm από το stage στο Πάρκο της Ειρήνης

18.00 – 20.00 Γνωριμία με το Περιοδικό @UP και ξενάγηση στα βιβλιοπωλεία στο Κέντρο της Πόλης

19.00 – 19.30 Femicide.gr βίντεο και live για τις γυναικοκτονίες από την Χοροθεατρική Ομάδα φοιτητών ΤΕπΕΚΕ trA 10+1 και την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων ΠΠ στο Πάρκο της Ειρήνης

19.30 – 21.00 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στο Πάρκο της Ειρήνης

21.00 – 22.00 Αστρονομική Παρατήρηση από την ομάδα ΩΡΙΩΝ στο Πάρκο Ειρήνης

20.30 – 21.00 Djs στο Πάρκο της Ειρήνης

21.00 Συναυλία με την Ανδριάνα Μπάμπαλη στο Πάρκο της Ειρήνης

23.00 Djs στο Πάρκο της Ειρήνης

ΑΓΡΙΝΙΟ

20.00 Συναυλία με τον Φοίβο Δεληβοριά, στον Θερινό Κινηματογράφο Αγρινίου «Ελληνίς»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09.00 – 18.00 Αθλητικές Δραστηριότητες από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Πάρκο της Ειρήνης

10.00 – 18.30 Magic Bus Patras Bus Tour

11.00 – 13.00 Περίπατος & Ξενάγηση στο Κέντρο της Πόλης με την Νικολέττα Παλαιολόγου

12.00 – 14.00 Ηλιακή Παρατήρηση από την ομάδα ΩΡΙΩΝ στο Πάρκο Ειρήνης

12.00 – 14.00 Περίπατος & Ξενάγηση στους Χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών

12.00 – 18.00 Ραδιοφωνική Εκπομπή του UP fm από το stage στο Πάρκο της Ειρήνης

18.30 – 19.30 «Ανοδική πτώση» Performance για τις γυναίκες που βίωσαν και βιώνουν βία από την Ομάδα «Ορμήτες» στο Πάρκο της Ειρήνης

19.30 – 21.00 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στο Πάρκο της Ειρήνης

21.00 – 23.00 Πάρτυ με Dj’s στο Πάρκο της Ειρήνης

20.00 Συναυλία με τον Ρένο Χαραλαμπίδη και την ορχήστρα της Pfizer στην Βίλα Κόλλα του Πανεπιστημίου Πατρών

21.00 Συναυλία με τους Onirama στη Βίλα Κόλλα του Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΓΡΙΝΙΟ

21.00 «Ιστορίες του κυρίου Κόυνερ» του Μπέρτολ Μπρεχτ, από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και την Θεατρική Ομάδα Πανεπιστημιακών Τμημάτων Αγρινίου – Πατρών στο Αγρίνιο, στο ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09.00 – 18.00 Αθλητικές Δραστηριότητες από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Πάρκο της Ειρήνης

10.00 – 18.30 Magic Bus Patras Tour

11.00 – 13.00 Περίπατος & Ξενάγηση στο Κέντρο της Πόλης με τον Ξενοφώντα Παπαευθυμίου

12.00 – 14.00 Περίπατος & Ξενάγηση στους Χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών

12.00 – 18.00 Ραδιοφωνική Εκπομπή του UP fm από το stage στο Πάρκο της Ειρήνης

16.30 – 17.30 Υπαίθρια Yoga

19.00 – 20.30 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στο Πάρκο της Ειρήνης

21.00 Χαιρετισμός Πρύτανη στην Πλατεία Γεωργίου

21.00 Συναυλία με τους Πυξ Λαξ στην Πλατεία Γεωργίου

ΑΓΡΙΝΙΟ

20.00 «Ανοδική πτώση» Performance για τις γυναίκες που βίωσαν και βιώνουν βία από την Ομάδα «Ορμήτες», στον Θερινό Κινηματογράφο Αγρινίου «Ελληνίς»

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09.00 – 18.00 Αθλητικές Δραστηριότητες από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Πάρκο της Ειρήνης

10.00 – 18.30 Magic Bus Patras Tour

12.00 – 14.00 Περίπατος & Ξενάγηση στους Χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών

12.00 – 15.00 Alumni Success Stories στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

12.00 – 18.00 Ραδιοφωνική Εκπομπή του UP fm από το stage στο Πάρκο της Ειρήνης

18.00 – 20.30 Απογευματινό party με Dj’s στο Πάρκο της Ειρήνης

20.30 – 21.00 Femicide.gr βίντεο και live για τις γυναικοκτονίες από την Χοροθεατρική Ομάδα φοιτητών ΤΕπΕΚΕ trA 10+1 και την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων ΠΠ στο Πάρκο της Ειρήνης

20.00 – 22.00 Αστρονομική Παρατήρηση από την ομάδα ΩΡΙΩΝ στο Πάρκο της Ειρήνης

20.55 – 21.00 Κλήρωση για laptop στο Πάρκο της Ειρήνης

21.00 Συναυλία στο Πάρκο της Ειρήνης με τον Φοίβο Δεληβοριά.

H καρδιά του Welcome to UP 2023 χτυπάει στο Campus του Πανεπιστημίου Πατρών- Τι θα δείτε, τι θα ακούσετε, ποιους θα συναντήσετε

Το «Welcome to UP 2023» μετατρέπει το campus του Πανεπιστημίου της Πάτρας σε ένα μεγάλο, γιορτινό «χωριό» στο οποίο συναντώνται παλιοί και νέοι φοιτητές, πολίτες και πανεπιστημιακοί, καλλιτέχνες και αστροπαρατηρητές, εθελοντές και χορηγοί, ραδιοφωνικοί παραγωγοί και dj΄s.

Η καρδιά του Φεστιβάλ Υποδοχής νέων Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών θα χτυπά δυνατά πέριξ του «Πάρκου της Ειρήνης», όπου μπορείς να τα δεις… όλα!

Ομάδες, υπηρεσίες, δομές του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης τα τμήματα του Ιδρύματος και οι χορηγοί του Φεστιβάλ θα συστήνονται μέσα από τα εκθεσιακά περίπτερα γνωριμίας τους.

Στα περίπτερα γνωριμίας συμμετέχουν οι : Άλμα Ζωής, Αστρονομική εταιρεία ΩΡΙΩΝ, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας, Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, Δράση «ΜΕΤΩΝ», Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, Εθελοντική Ομάδα Φλέβα Ζωής, ΕΘΕΞΙΣ, Erasmus, Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής, Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης, IEEE Student Branch, ΙΟΑΣ Μυλωνάς, ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ (Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Αχαΐας), ΚΕΔΜΟΠ, Κοινωνική Μέριμνα, ΚΟΦΕΠΠ, Λέσχη Ρομποτικής, Lifechain, ΝΟΠ (Ναυτικός Όμιλος Πατρών), Οut Door Against Cancer Connect Us (Εργαστήριο Υγιεινής -Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών), Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, Patras Community, Robots@UP, Σύλλογος Φοιτητών Φαρμακευτικής, Συνήγορος του Φοιτητή, ΤΕΕΑΠΗ, UPFM, Χορωδία Πανεπιστημίου Πατρών

-Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας θα «ταξιδέψει» στο Πανεπιστήμιο Πατρών στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του campus για ένα τριήμερο οpen-air παρουσίασης βραβευμένων ταινιών μικρού μήκους. Μαζί τους και η ΚΟΦΕΠΠ. Πρόκειται για πρόταση του Ιδρύματος Τοπάλη που είχε ενταχθεί και πέρυσι στο «Welcome to UP». Στις 19/10 (ώρα 19:30), 20/10 (ώρα 19:30), 21/10 (ώρα 19:00).

Οι λάτρεις των αστεριών και του σύμπαντος, θα μπορούν να απολαύσουν αστρονομική παρατήρηση (για φοιτητές και Πατρινούς) με τα τηλεσκόπια της δραστήριας ομάδας αστρονομίας «Ωρίων» που συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια από την ίδρυσή της. Στον εκθεσιακό χώρο του «Welcome to UP 2023» θα στηθούν το βράδυ της Πέμπτης 19/10 και της Κυριακής 22/10, τέσσερα ισχυρά τηλεσκόπια ώστε οι συμμετέχοντες να παρατηρήσουν τη Σελήνη, τον πλανήτη Κρόνο και άλλα ουράνια αντικείμενα. Επίσης, ο «Ωρίων» θα διαθέσει και δύο ηλιακά τηλεσκόπια απ’ όπου θα γίνεται ασφαλής παρατήρηση του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας την Παρασκευή 20/10.

H Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2001 και είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοπό έχει την εκλαΐκευση και διάδοση της αστρονομίας, της αστροφυσικής και των επιστημών του διαστήματος. Για την επίτευξη των στόχων αυτών γίνονται σε συστηματική βάση ομιλίες, παρατηρήσεις του ουρανού και εκπαιδευτικές εκδρομές.

-Στο Campus θα βρουν οι φοιτητές την αφετηρία και τον τερματισμό του Magic Bus Patras Tour, μια διαδρομή με πούλμαν (Hop on Hop Off buses- λεωφορεία με ανοιχτή οροφή) για να ανακαλύψουν τους θησαυρούς της πόλης – Get το Know with the City: Διαδρομές με αφετηρία το Πανεπιστήμιο και σταθμούς: τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, το Βόρειο Πάρκο, το Έλος της Αγυιάς, τον Μώλο Αγίου Νικολάου, το Νότιο Πάρκο, το Καρναβαλικό Εργαστήρι, το Ρωμαϊκό Ωδείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Παμπελοποννησιακό Στάδιο, το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Βούντενης. Δείτε το πλήρες πρόγραμμα δρομολογίων, καθώς και live την διαδρομή τους στο welcometoup.upatras.gr

-Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ξενάγηση φοιτητών – επισκεπτών στο Πανεπιστήμιο. Ο φοιτητής εξοικειώνεται με την έκταση του Πανεπιστήμιου και καλείται να γνωρίσει όλα τα σημεία ενδιαφέροντος π.χ. Πρυτανεία, Τμήματα Σχολών, Φοιτητική Εστία, Συνεδριακό Κέντρο, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Γυμναστήριο Πανεπιστημίου, Μουσεία Πανεπιστημίου κ.λπ. Οι φοιτητές καλούνται επίσης να περπατήσουν στα μονοπάτια, στο Πάρκο Ειρήνης, στην Εστία, στο υπαίθριο Σκάκι των Αρχιτεκτόνων, στον κήπο Άνθεια με την τεχνητή λίμνη και σε πολλά άλλα μέρη για να ανακαλύψουν την ομορφιά του Πανεπιστημιακού Campus.

-Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πανεπιστημίου UP fm θα εκπέμπει ζωντανά από την κεντρική σκηνή του Πάρκου της Ειρήνης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές εκπομπές, μουσική κάλυψη των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ, και εν γένει λειτουργία του σταθμού ως μέσο διάχυσης της πληροφορίας και ενημέρωσης για το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του Φεστιβάλ.

-Στο Campus θα βρείτε αθλητικές δραστηριότητες φοιτητών σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο. Προγραμματίζονται υπαίθρια γυμναστική, καθώς και λιπομέτρηση, δείκτης μάζας σώματος, βόλεϊ, μπάσκετ, πινγκ πονγκ, ποδόσφαιρο. Επιπλέον, στο Πάρκο της Ειρήνης θα διοργανωθεί υπαίθριο μάθημα γιόγκα από την Ευτυχία Χριστοδουλοπούλου (TADASANA BY Eftyxia), το Σάββατο 21/10 και ώρα 16:30.

Ετοιμαστείτε επίσης για:

Workshops – Παρουσιάσεις. Στον εκθεσιακό χώρο υπάρχει οθόνη προβολής, όπου οι ομάδες του Πανεπιστημίου Πατρών θα παρουσιάζουν τις δράσεις τους με οπτικοακουστικό υλικό, παρουσιάσεις ή άλλου είδους workshops.

-Περιήγηση στα Μουσεία του Πανεπιστημίου. Τα Μουσεία του Πανεπιστημίου Πατρών θα παραμένουν ανοιχτά για κοινό και φοιτητές με συγκεκριμένο ωράριο κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών. Συγκεκριμένα: Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πέμπτη 19/10, Παρασκευή 20/10 από 11.00 – 14.00, Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Πατρών Τετάρτη 18/10, Πέμπτη 19/10, Παρασκευή 20/10 από 11.00 έως 13.00 και Βοτανικό Μουσείο Πανεπιστημίου Πατρών Πέμπτη 19/10, Παρασκευή 20/10, Σάββατο 21/10 από 11.00 έως 14.00

-Στο Πάρκο της Ειρήνης θα πραγματοποιηθούν οι δύο συναυλίες του Φεστιβάλ.

Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου – Ανδριάνα Μπάμπαλη (21.00)

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου – Φοίβος Δεληβοριάς (21.00)

Παράλληλα διοργανώνονται πάρτι με DJ Sets στο Πάρκο της Ειρήνης την Παρασκευή 20/10 στις 21.00 και απογευματινό πάρτυ την Κυριακή 22/10 στις 18.00

-Video παράσταση femicide.gr

Υπό τον τίτλο femicide.gr η χοροθεατρική Ομάδα φοιτητών ΤΕπΕΚΕ trA 10+1 θα παρουσιάσει μία σωματική αφήγηση που συνδυάζει και λόγο εστιάζοντας στις δολοφονημένες γυναίκες του 2020 (χρονιά με πολλές γυναικοκτονίες στην χώρα μας). Πρόκειται για συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου. Στις 19/10 και ώρα 19.00.

-Performance για τις γυναίκες που βίωσαν και βιώνουν βία από την χοροθεατρική Ομάδα «Ορμήτες» του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Πάρκο της Ειρήνης και στο Αγρίνιο. Στις 20/10 στο Πάρκο της Ειρήνης 18.30) . Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στις 21/10 στο Αγρίνιο.

Το «Welcome to UP 2023», διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του.