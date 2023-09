55 χρόνια ερασιτέχνης…

Η γνωστή Πατρινή γιατρός Ελένη Αδαμοπούλου, έκανε μια υπέροχη ανάρτηση στο fb (στη φωτ. διακρίνεται και ο σύζυγό της, ο επίσης γνωστός γιατρός, Δημήτρης Κωστακιώτης):

55 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ

Στην αγάπη, στην οικογένεια , στις σχέσεις, στη δουλειά , στις φιλίες, στη μουσική, στο διάβασμα, στην κηπουρική, στην πολιτικη…στην ίδια τη ζωη τελικά νιώθω 55 χρονια ερασιτέχνης!

Να ζεις με αγάπη και απολαυση, χωρις να περιμένεις ανταπόδοση, να αναγνωρίζεις ότι δεν είσαι τέλειος και να επιθυμεις την βελτίωση!

Το δώρο απο τους αγαπημένους μου: ένας αναγνωρισμένος ηθοποιός , ξεσήκωσε χθες το Ηρώδειο μαζί με την μπάντα του , όχι ως αναγνωρισμένος μουσικός , αλλα ως ακομπλεξάριστος αθεράπευτος ερασιτεχνης της τζαζ…

Woody Allen and his New Orleans Jazz Band.

Ευχαριστώ όλους για τις ευχες σας, νιώθω βαθειά ευγνωμοσύνη για όλη αυτήν την αγάπη.