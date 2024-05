Στην γκαλερί Cube Gallery η καινούρια δουλειά του εικαστικού Brendan Kelly

Brendan Kelly

Between Two Rivers

Επιμέλεια: Λιάνα Ζωζά

Opening: Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024, 20.00 – 22.00

Διάρκεια: 17 Μαΐου – 15 Ιουνίου 2024

Cube Gallery, Μιαούλη 39, Πάτρα

Η Cube Gallery, φιλοξενεί την καινούρια ενότητα της δουλειάς του εικαστικού Brendan Kelly, μέσα από την ατομική του έκθεση, με τίτλο Between Two Rivers. Η έκθεση περιλαμβάνει ζωγραφικά έργα, μικτής τεχνικής, μεγάλων και μεσαίων διαστάσεων εμπνευσμένα από μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή της Οξφόρδης, όπου οι ποταμοί Cherwell και Isis συναντιούνται και συνεχίζουν την ροή τους σαν ένας.

Ο Brendan Kelly, γράφει για το Between Two Rivers: “Αυτή η σειρά των έργων είναι εμπνευσμένη κυρίως από μια συγκεκριμένη περιοχή της Αγγλίας, την Οξφόρδη και συγκεκριμένα από εκείνο το σημείο, όπου ο ποταμός Cherwell και ο ποταμός Isis κυλούν σαν ένας. Ο τόπος αυτός έχει μια ποιητική σημασία για μένα, λειτουργώντας σαν ένα ζωντανό φυσικό μοτίβο, με αναμνήσεις και συναισθήματα.

Όπως επίσης και το νερό, που είναι μια μεταφορά για την ίδια τη ζωή – μια σύνθετη αλληλεπίδραση επιφάνειας, κίνησης και κρυμμένων βυθών. Οι αντανακλάσεις στην επιφάνεια του καθρεφτίζουν τις φευγαλέες στιγμές της ύπαρξής μας, ενώ η συνεχής ροή του συμβολίζει το ασταμάτητο πέρασμα του χρόνου. Κάτω από το ήρεμο φαινομενικά εξωτερικό του, κρύβεται ένας κόσμος αφανών πολυπλοκοτήτων, όπως τα περίπλοκα στρώματα των ανθρώπινων εμπειριών και συναισθημάτων.

Στα έργα αυτά χρησιμοποιώ ένα μείγμα από ακρυλικά χρώματα και λάδια. Η επιλογή αυτών των μέσων μου επιτρέπει να δουλεύω τα χρώματα σε επίπεδα δημιουργώντας μια ρευστότητα που μιμείται το θέμα μου. Κάθε επίπεδο παραπέμπει στην αέναη ροή των ποταμών, ενώ ο συνδυασμός τους με τα γραμμικά πλέγματα μετουσιώνει την αιθέρια ομορφιά της σκηνής σε μια απτή πραγματικότητα. Οι κλίμακες στις οποίες κινούνται τα έργα μου είναι διαφορετικές και ποικίλουν περιλαμβάνοντας από τους υπαινικτικούς καμβάδες που προσκαλούν για μια πιο προσεκτική εξερεύνηση μέχρι εκείνα τα τεράστια έργα που βυθίζουν τον θεατή στην απεραντοσύνη των υδάτινων τοπίων.

Μέσα από την εξερεύνηση αυτού του θέματος, στοχεύω να προκαλέσω έναν στοχαστικό προβληματισμό σχετικά με τη διασύνδεση της φύσης, της μνήμης και των αόρατων δυνάμεων που διαμορφώνουν τις προσωπικές μας αφηγήσεις.”.

Διάρκεια έκθεσης: 17 Μαΐου – 15 Ιουνίου 2024

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα ▪ Τετάρτη ▪ Πέμπτη ▪ 10.00 – 14.00

Τρίτη ▪ Παρασκευή ▪ 10.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00

Σάββατο ▪ 11.00 – 14.00

Κυριακή ▪ κλειστό

Σύντομo Βιογραφικό Σημείωμα

Brendan Kelly

Ο Brendan Kelly γεννήθηκε στο Dungannon, στη Βόρεια Ιρλανδία. Σπούδασε Zωγραφική και Kαλές Tέχνες στο Μπέλφαστ (MA Fine Art Painting, University of Ulster, Belfast) και συνέχισε στο Nτύσελντορφ (Staatliche Kunstakademie, Dusseldorf, (Καθηγητής Konrad Klapheck)) και στο Βερολίνο (Hochschule der Kunste, Berlin, (Καθηγητής K.H.Hodicke)). Έχει πραγματοποιήσει 16 ατομικές εκθέσεις μέχρι στιγμής και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και art projects, κυρίως στην Ευρώπη. Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές. Ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες.

Ατομικές εκθέσεις (επιλογή)

2019 Within, Cube Gallery, Patras Greece

2018 Touch and let go, Künstlerkreis Ortenau, Offenburg

2017 Sequential Shift, CliqueArt, Brussels

2012 Torsion, Espace 44, Brussels

2010 Greenheart, Les Halles des Tanneurs, Brussels

2006 Minutia naturae, KoWi, Brussels

1997 con. secuencias virtuales, Galeria Catarsis, Madrid

1994 Paintings, Casa de la juventud Luis Gonzaga, Madrid

1993 Chimaera, Almazen de la Nave, Madrid

1991 Soliloquy, Utopia Gallery, Dungannon, N.Ireland

1988 Rhineland, Otter Gallery, Belfast, N.Ireland

Battle lines, Corridor Gallery, Lurgan, N.Ireland

Spinning still, Wolfson College, Oxford, England

Paintings, Peacock Gallery, Craigavon, N.Ireland

1987 Paintings and drawings, Harmony Hill Arts Centre, Lisburn, N.Ireland

1985 Drawings, Crescent Arts Centre, Belfast

Ομαδικές εκθέσεις (επιλογή)

2018 Art project “No-Ah-Fence”, Art Athina 2018, Athens, Greece

On The Road, Cube Gallery, Patras, Greece

2017 Art project “fare/Fair, Cube Gallery, Patras, Greece

“Of love and other demons”, Cube Gallery, Patras, Greece

2016 Cube Gallery, Patras, Greece

2015 ING Discerning Eye (invited artist), Mall Galleries, London

Cube Gallery, Patras, Greece

1998 Galeria Catarsis, Madrid

1997 Galeria Catarsis, Madrid

1996 Galeria Catarsis, Madrid

1990 Circulo de Bellas Artes, Madrid

1988 The Square Gallery, London

1986 Rundgang, Klasse Klapheck, Staatliche Kunstakademie, Dusseldorf

1985 Peacock Gallery, Craigavon, N.Ireland

1982 Claremorris Open, Claremorris, Ireland

Βραβεία

1987 Arts Council of Northern Ireland bursary

1985 DAAD Scholarship

1985 Arts Council of Northern Ireland bursary