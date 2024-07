«Σεσουάρ για δολοφόνους» – Η αγαπημένη διαδραστική παράσταση την Κυριακή 28 Ιουλίου στο Αίγιο

Το «Σεσουάρ για δολοφόνους», η πανέξυπνη κωμωδία των Mπρους Τζόρνταν & Μέριλιν Έιμπραμς, έχει ξεκινήσει καλοκαιρινή περιοδεία!

Το «Studio Antony» και ο χαριτωμένος κομμωτής του, ο Τόνυ, θα δέχονται κόσμο στις πιο μεγάλες πόλεις της Ελλάδας!

Η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη και τη διασκευή υπογράφει ο Θοδωρής Πετρόπουλος.

Η αγαπημένη διαδραστική παράσταση, η πιο αλλοπρόσαλλη και απολαυστική κωμωδία, απευθύνεται σε όλους εκείνους που λατρεύουν το χιούμορ, το μυστήριο και το να παίρνουν και οι ίδιοι μέρος στην παράσταση!

Πως γίνεται αυτό; Γίνεται πολύ εύκολα… γιατί όλοι οι ύποπτοι, ενώ περιφέρονται στην σκηνή, απευθύνονται και στο κοινό και του ζητούν να γίνει πιο παρατηρητικό και πιο καχύποπτο, έτσι ώστε να μπορέσει να βρει την απάντηση στο μέγα σατανικό ερώτημα που 16 χρόνια τώρα ταλανίζει την παράσταση!

Ποιος είναι τελικά ο δολοφόνος της Αμαλίας Τσαλίκογλου;

Λέτε να είναι ο τσαχπίνης κομμωτής Τόνυ (Ιωάννης Απέργης) ή μήπως η μεγαλοαστή κυρία Χατζηπατέρα (Άνδρη Θεοδότου), ή εκείνη η ροζ τσιχλόφουσκα – βοηθός «πιστολάκι» Σόφη (Αρετή Πασχάλη) ή μήπως ο μυστηριώδης αντικέρ Λεωνίδας Πέτροβας, (Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου);

Ο αστυνόμος Σταύρος Σταυράκος (Δημήτρης Μακαλιάς) θεωρεί ότι είναι όλοι ύποπτοι! Το ίδιο πιστεύει και ο πανέξυπνος (;) βοηθός του, ο Πανάγος (Χάρης Χιώτης)!

Μία μικρή υπενθύμιση της υπόθεσης: Το έργο εκτυλίσσεται στο κομμωτήριο «Studio Antony». Κάπου στην Αθήνα. Μία μέρα η ιδιοκτήτρια του κτιρίου, που ζει στον πάνω όροφο, βρίσκεται δολοφονημένη και οι υποψίες πέφτουν στους εργαζόμενους και τους πελάτες του κομμωτηρίου. Οι θεατές της παράστασης καλούνται να βρουν τον δολοφόνο, με αποτέλεσμα κάθε βράδυ το έργο να έχει διαφορετικό φινάλε!

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά):

Ιωάννης Απέργης, Χάρης Χιώτης, Άνδρη Θεοδότου, Δημήτρης Μακαλιάς, Αρετή Πασχάλη, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Απόδοση-Διασκευή: Θοδωρής Πετρόπουλος

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά-Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Χριστίνα Θανάσουλα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Βαγγέλης Πρασσάς

Βοηθός σκηνογράφου: Δήμητρα Τριανταφύλλου

Μουσική επιμέλεια: Ο θίασος & Ρυθμός 9,49

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Γραφιστική επιμέλεια: Πασχάλης Ζέρβας

By arrangement with Laugh Along Productions, LLC and Marilyn Abrams & Bruce Jordan.

«Σεσουάρ για δολοφόνους»

Κυριακή 28 Ιουλίου | Υπαίθριο Θέατρο «Γ.Παππάς»

Έναρξη: 9μμ.

Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά με διάλειμμα.

Τιμές εισιτηρίων:

€20 Γενική είσοδος

€17 Φοιτητικό, ανέργων, άνω των 65

€15 Παιδικό (από 6 έως 12 ετών, στο ταμείο του θεάτρου την ημέρα της παράστασης)

Προπώληση: Βιβλιοπωλείο «Σύγχρονη Σκέψη» (Κλεομένους Οικονόμου 7, Αίγιο), Κατάστημα «Ρεζέρβα Accessories and cosmetics» (Μητροπόλεως 64, Αίγιο) και στο https://www.more.com/theater/sesouar-gia-dolofonous-kalokairini-periodeia/

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2024» του Δήμου Αιγιαλείας και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Αθλητισμού.