Τρενάκι σε λούνα παρκ στη Κίνα σταμάτησε ανάποδα: Οι επιβάτες φώναζαν επί 30 λεπτά

Αναστάτωση επικράτησε σε λούνα παρκ της επαρχίας Χεμπέι στην Κίνα όταν επιβάτες σε ένα τρενάκι έμειναν στον αέρα λόγω διακοπής ρεύματος.

What's scarier than a rollercoaster? Riders got stuck upside down 20 meters high in the air for over 20 minutes due to a power outage at a theme park in China's Hebei. Everyone was brought down safely afterward. pic.twitter.com/aLkkEFZ4pE

— People's Daily, China (@PDChina) June 6, 2023