Ο πρώτος θάνατος στην Ευρώπη από το ναρκωτικό «ζόμπι»

Η ξυλαζίνη, το “φάρμακο ζόμπι” που έχει προκαλέσει συναγερμό στις ΗΠΑ, συνδέεται με το θάνατο ενός 43χρονου άνδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το BBC. Γνωστό και ως “tranq”, το φάρμακο χρησιμοποιείται ως ηρεμιστικό σε αγελάδες και άλογα. Ωστόσο, κατακλύζει την παράνομη αγορά ναρκωτικών των ΗΠΑ, με τους εμπόρους να το αναμειγνύουν συχνά με άλλα παράνομα ναρκωτικά όπως η φαιντανύλη και η ηρωίνη.

Τώρα αποκαλύφθηκε ότι το ναρκωτικό βρέθηκε μέσα στο σώμα του Karl Warburton, από το Solihull,στη Βρετανία.

Disturbing New Footage Surfaces of Philadelphia's "Tranq" a new Zombie 🧟‍♀️ Drug 💊 epidemic, Pray for Philly 🙏🏾💔

pic.twitter.com/xTmGWExBVo

— Raphousetv (RHTV) (@raphousetv2) May 28, 2023