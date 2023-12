Ένα μικρό αριστούργημα

Απολαύσαμε στο youtube την εκπληκτική ταινία μικρού μήκους “H φωνή των τρένων”, σε σενάριο – σκηνοθεσία Πέτρου Φυτιλά. Απίστευτη σύλληψη, μοναδικά γυρίσματα, άμετρη συγκίνηση. Δείτε αυτό το μικρό αριστούργημα:

