Φούσκωμα: Τα μυστικά για να το αποφύγετε τις γιορτές

Το Νο 1 λάθος που κάνουμε κάθε χρόνο είναι ότι δεν τρώμε τίποτα όλη την ημέρα και πηγαίνουμε στο γιορτινό τραπέζι με άδειο στομάχι.

Όταν είμαστε τελείως νηστικοί πέφτουμε με τα μούτρα στο φαγητό.

Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να μασάμε αργά την τροφή για τη βελτίωση και της πέψης αλλά και τον έλεγχο της ποσότητας της τροφής που καταναλώσουμε.

Ο έλεγχος των μερίδων είναι το «κλειδί» για να απολαύσουμε τις γιορτές χωρίς να στερηθούμε πράγματα και χωρίς να χρειαστεί να ξεκουμπώσουμε το παντελόνι μας μετά το φαγητό.

Γι’ αυτό επιλέξτε ένα μικρότερο πιάτο και γεμίστε το με τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of the Association for Consumer Research, οι άνθρωποι συχνά «τρώνε» με τα μάτια τους ή όσο τους «επιτρέπει» το πιάτο.

Προσοχή στο αλάτι

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Gastroenterology από τους ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Johns Hopkins, έδειξε ότι τα άτομα που ανέφεραν μεγαλύτερο γαστρεντερικό φούσκωμα ακολουθούσαν μια διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι.

Όποτε μπορείτε αντικαταστήστε το αλάτι στο φαγητό σας με λεμόνι, ρίγανη και άλλα μπαχαρικά, καθώς οι μεγάλες ποσότητες αλατιού εντείνουν την κατακράτηση υγρών και το πρήξιμο εξαιτίας του νατρίου.

Πιείτε νερό

Μπορεί να νομίζατε ότι τα αναψυκτικά σάς βοηθούν να χωνέψετε, όμως στην πραγματικότητα όταν συνδυάζετε το φαγητό με αναψυκτικό κάνετε την κατάσταση χειρότερη.

Παράλληλα, το κρασί, η μπύρα και τα οινοπνευματώδη ποτά, προκαλούν προσωρινό φούσκωμα, ερεθίζοντας την επένδυση του στομάχου.

Η καλύτερη στρατηγική είναι να συνοδεύσετε το φαγητό σας με νερό.

O οργανισμός είναι ένας μεγάλος «αποταμιευτής» νερού.

Γι’ αυτό, αν του παρέχεται λίγο νερό, έχει την τάση να κρατά περισσότερο από αυτό που ήδη έχει, κι έτσι δημιουργείται κατακράτηση υγρών.

Πιείτε άφθονο νερό για να καταπολεμήσετε το φούσκωμα και να προλάβετε τη δυσκοιλιότητα, επισημαίνουν οι ειδικοί από την Κλινική Mayo.

Το νερό βελτιώνει, επίσης, τη λειτουργία των νεφρών, επιτρέποντας την έξοδο νατρίου από το σύστημα.

Μην τρώτε πράγματα που ξέρετε ότι σας «πειράζουν»

Οι τροφικές ευαισθησίες είναι ο κύριος ένοχος των πεπτικών διαταραχών.

Εμφανίζονται με την κατανάλωση ενός τροφίμου που πυροδοτεί μια ανοσολογική αντίδραση η οποία προκαλεί διάφορα γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως το φούσκωμα.

Το Ινστιτούτο Τροφικής Δυσανεξίας της Αυστραλίας λέει ότι παραπάνω από το 75% των ανθρώπων έχουν ευαισθησίες τροφίμων που πολλές φορές περνούν απαρατήρητες, καθώς τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια, σποραδικά, ή ακόμα και διαφορετικά, γεγονός που καθιστά τον εντοπισμό του «δράστη» ή των «δραστών» δύσκολο και συγκεχυμένο.

Μια σύντομη περίοδος περιορισμού αυτού του είδους τροφίμων μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να διαπιστώσετε εάν το φούσκωμά σας οφείλεται ή όχι σε τροφική ευαισθησία ή δυσανεξία.

vita.gr