Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και F1, περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
14:30 ΑΝΤ1+ F1 Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Practice 1 Μηχανοκίνητα
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2024 Ρώμη
17:00 Action 24 Ηρακλής – Ερμής Σχηματαρίου Elite League
17:15 ΕΡΤ3 Προμηθέας – Άρης Basket League
18:00 COSMOTE SPORT 8 HD Τουρκ Τέλεκομ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
18:00 ΑΝΤ1+ F1 Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Practice 2 Μηχανοκίνητα
20:00 Action 24 Πανιώνιος – Μίλωνας Elite League
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Γκραν Κανάρια – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2024 Ρώμη
21:30 Novasports Start Μιράντες – Ελτσε LaLiga Hypermotion
21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Τρεντίνο – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ρέιθ Ρόβερς – Πάρτικ Θιστλ cinch Scottish Premiership
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Νάπολι Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σαουθάμπτον – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship
22:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ρίο Άβε – Μπενφίκα Liga Portugal