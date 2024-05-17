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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

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Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και F1, περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

14:30 ΑΝΤ1+ F1 Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Practice 1 Μηχανοκίνητα

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2024 Ρώμη

17:00 Action 24 Ηρακλής – Ερμής Σχηματαρίου Elite League

17:15 ΕΡΤ3 Προμηθέας – Άρης Basket League

18:00 COSMOTE SPORT 8 HD Τουρκ Τέλεκομ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

18:00 ΑΝΤ1+ F1 Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Practice 2 Μηχανοκίνητα

20:00 Action 24 Πανιώνιος – Μίλωνας Elite League

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Γκραν Κανάρια – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2024 Ρώμη

21:30 Novasports Start Μιράντες – Ελτσε LaLiga Hypermotion

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Τρεντίνο – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ρέιθ Ρόβερς – Πάρτικ Θιστλ cinch Scottish Premiership

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Νάπολι Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σαουθάμπτον – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship

22:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ρίο Άβε – Μπενφίκα Liga Portugal

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