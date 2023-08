Οχάιο: 19χρονη σκότωσε το αγόρι της και έναν φίλο του ρίχνοντας το αμάξι της σε τοίχο

Η έφηβη Μακένζι Σιρίλλα, από το Οχάιο, καταδικάστηκε σε φυλάκιση από 15 χρόνια έως ισόβια κάθειρξη για ένα εσκεμμένο ατύχημα που σκότωσε το αγόρι της και τον φίλο του.

Η 19χρονη κρίθηκε ένοχη για πολλαπλές κατηγορίες δολοφονίας για το περιστατικό που σκότωσε τον Ντόμινικ Ρούσο, 20 ετών, και τον Ντέιβιον Φλάναγκαν, 19 ετών, πέρυσι.

«Λυπάμαι βαθύτατα. Ελπίζω μια μέρα να καταλάβετε ότι δεν θα άφηνα ποτέ να συμβεί αυτό ή να το κάνω επίτηδες» δήλωσε.

Mackenzie Shirilla was accused of deliberately slamming her car at 100 mph into a brick wall that killed her 20-year-old boyfriend Dominic Russo and his 19-year-old friend Davion Flanagan. pic.twitter.com/L6r4ONAN54

