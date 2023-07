Ιάσονας & Ηρώ είναι οι νικητές του J2US!

Ο Ιάσονας Παπαματθαίου και η Ηρώ Λεχουρίτη αναδείχτηκαν νικητές του J2US στον φαντασμαγορικό τελικό. Οι πρώτες δηλώσεις τους και οι ερμηνείες που τους χάρισαν την πρωτιά.

Άλλος ένας κύκλος έκλεισε το βράδυ του Σαββάτου (08/07) για το J2US, με τον Ιάσονα Παπαματθαίου και την Ηρώ Λεχουρίτη να αναδεικνύονται οι φετινοί νικητές του μουσικοχορευτικού show του Alpha.

Την ανακοίνωση των νικητών έκανε ο Τζώνη Καλημέρης, τον οποίον κάλεσε στη σκηνή ο Νίκος Κοκλώνης στο τέλος της βραδιάς, με την αγωνία να “χτυπάει κόκκινο”.

Το ζευγάρι κατάφερε να κερδίσει και ήταν ιδιαίτερα συγκινημένο τη στιγμή της ανακοίνωσης. “Νομίζω ότι το ζω σε όνειρο αυτό. Είναι μια άλλη διάσταση. Είναι αυτό που κάνουμε πρόβα στο σπίτι από μικρά παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα από όλα την Ηρώ. Σε ευχαριστώ και σε αγαπάω” είπε ο γνωστός ηθοποιός, με την τραγουδίστρια να του απαντά: “Εγώ σ’ ευχαριστώ για τη συνεργασία, αφού κατάφερες και με άντεξες!”.

Ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης ετοίμασε το πιο λαμπερό πάρτι λήξης της σεζόν, ενώ η κριτική επιτροπή με τους Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή να βαθμολογούν με “άριστα” τα ζευγάρια του τελικού.

Τα τέσσερα ζευγάρια που διεκδικούσαν τη νίκη του Just the 2 of Us ήταν η Ναταλία Αργυράκη με τον Γιώργο Βογιατζάκη, ο Ιάσονας Παπαματθαίου με την Ηρώ, η Λουίζα Πυριόχου με την Καλομοίρα και η Φελίσια Τσαλαπάτη με τον Τριαντάφυλλο.

Οι φιναλίστ τα έδωσαν όλα πάνω στη σκηνή, ερμηνεύοντας από δύο τραγούδια, ένα που είχαν ήδη τραγουδήσει κάποια στιγμή στο show και ένα καινούργιο, ενώ υπήρχε και ένα κοινό τραγούδι για όλα τα ζευγάρια, το «Φεύγω» της Χαρούλας Αλεξίου.

