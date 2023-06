Σκοτώθηκε ο ηθοποιός Treat Williams

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 71 ετών άφησε ο ηθοποιός Treat Williams μετά από ατύχημα με μοτοσικλέτα.

Ο ηθοποιός ο οποίος έγινε γνωστός ως ο πρωταγωνιστής της ταινίας Hair και της τηλεοπτικής σειράς Everwood σκοτώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 12/6 όταν ένα ΙΧ σε στροφή έπεσε πάνω του.

«Είμαι συντετριμμένος. Ήταν ο πιο καλός άνθρωπος. Ήταν τόσο ταλαντούχος», δήλωσε ο ατζέντης του Barry McPherson στο αμερικανικό περιοδικό People. «Οι κινηματογραφιστές τον λάτρευαν. Ήταν η καρδιά του Χόλιγουντ από τα τέλη της δεκαετίας του 197» είπε.

Ο ηθοποιός γεννήθηκε στο Κονέκτικατ το 1951. Έκανε το ντεμπούτο του ως ηθοποιός στο θρίλερ Deadly Hero, αλλά ήταν η ταινία Hair του 1979, βασισμένη στο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, που τον έκανε να ξεχωρίσει.

Η ερμηνεία του ως ηγέτης της ομάδας χίπις Τζορτζ τού χάρισε μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα ως νέος σταρ της χρονιάς.

Ο Γουίλιαμς κέρδισε μια δεύτερη υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ηθοποιού σε κινηματογραφικό δράμα για τον ρόλο του στην ταινία Prince of the City του 1981.

Έλαβε επίσης υποψηφιότητα για Emmy καλύτερου ηθοποιού το 1996 για την ταινία The Late Shift και τρίτη υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του ως Stanley Kowalski στην κινηματογραφική μεταφορά του A Streetcar Named Desire το 1984.

Δύο δεκαετίες αργότερα, ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Dr Andy Brown στην τηλεοπτική σειρά Everwood.

Πρωταγωνίστησε και στις τέσσερις σεζόν και κέρδισε υποψηφιότητες για το βραβείο SAG Award για εξαιρετική ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό το 2002 και το 2003.

Έχει περισσότερες από 120 υποκριτικές συμμετοχές στο ενεργητικό του, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών Heart of Dixie, 127 Hours και The Eagle Has Landed.

Ο Williams αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, την ηθοποιό Pam Van Sant και τα δύο τους παιδιά Gille και Ellie.

