Νέα Υόρκη: Ήρωες αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε ουρανοξύστη 54 ορόφων για να σώσουν γυναίκα που κρεμόταν – Βίντεο

Στο φως της δημοσιότητας δόθηκε βίντεο από την αστυνομίας της Νέας Υόρκης με τη διάσωση μιας γυναίκας που κρεμόταν από ουρανοξύστη 54 ορόφων.

Τα πλάνα είναι από κάμερα που φορούσε ένας εκ των αστυνομικών και το περιστατικό συνέβη την 1η Μαΐου στο κέντρο του Μανχάταν.

Δείτε το βίντεο:

When the public needs help, they call the police. When the police need help, they call ESU. @NYPDSpecialops ESU detectives recently saved a distraught woman on a rooftop 54-stories up using their rope rescue skills.

Watch the body-worn-camera footage of the rescue⬇️ pic.twitter.com/mQrg5o3M8M

— NYPD NEWS (@NYPDnews) May 6, 2024