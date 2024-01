Ρεσιτάλ φλάουτου της Ιβόνα Γκλίνκα στην ενότητα το «Ωδείο παρουσιάζει…»

Ο κύκλος συναυλιών της ενότητας « Το ωδείο παρουσιάζει…», συνεχίζεται στις 8.00 το βράδυ την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου (Αράτου 10), με την πραγματοποίηση ρεσιτάλ φλάουτου της Ιβόνα Γκλίνκα στο οποίο συμμετέχει ο Γιώργος Σκριβάνος.

Στη διάρκεια του ρεσιτάλ θα ακουστεί σε πρώτη εκτέλεση σημαντικός αριθμός έργων. Το συνολικό πρόγραμμα του ρεσιτάλ περιλαμβάνει τα έργα: Scott Brickman (USA) – Wandering Bird for solo flute*, Whitman Brown (USA) – Protestations and Contemplations for flute solo*, Sebastian Birch (USA) – Canto notturno for solo flute, Ghenadine Ciobanu (MOLDOVA) – The Game of the Reflected Light for solo flute*, Robert Herschbach (USA) – Loki for flute solo*, . Kaori Nakano (JAPAN) – Chi-ra-I (地籟) Earth Sounds for solo flute, Grigoris Polyzos (GREECE) – East for solo flute, Gabriele Spampinato (ITALY) – Argentum for solo flute, Greg A Steinke (USA) – Inquietude for solo flute, William Toutant (USA) – Capital Raga Souffles for solo flute*, Michail Travlos (GREECE) – Three Fragments for solo flute*, Eriko Yamaki (USA) – Sakura-Cherry Blossom for solo flute, Satoru Ikeda (JAPAN) – The Salutation for alto flute solo, Paolo Geminiani (ITALY) – Nella sonnolenza del meriggio for solo alto flute*, Martin Lennartz (GERMANY) – RIcordodiVA for flute and alto flute* και Sebastian Birch (USA) – Duplicate Threads for flute and alto flute

(Τα έργα με αστερίσκο είναι σε πρώτη εκτέλεση)

Είσοδος ελεύθερη

ΙΒΟΝΑ ΓΚΛΙΝΚΑ (ΦΛΑΟΥΤΟ)

Η διακεκριμένη φλαουτίστα Ιβόνα Γκλίνκα διάγει λαμπρή καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ερμηνείες της σε έργα σύγχρονης έντεχνης μουσικής χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης και αποδοχής. Έχει δώσει πολλά ρεσιτάλ με έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου και έχει συμπράξει ως πρώτο φλάουτο, αλλά και ως σολίστ με ορχήστρες στην Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. Πάνω από τριακόσιες πρεμιέρες έργων, τα περισσότερα γραμμένα ειδικά για εκείνη, απηχούν το μεγάλο ενδιαφέρον και τη συστηματική της ενασχόληση με τη σύγχρονη μουσική δημιουργία

H Ιβόνα Γκλίνκα γεννήθηκε στο Kwidzyn της Πολωνίας. Σε ηλικία 18 ετών απέκτησε δίπλωμα φλάουτου από το Μουσικό Λύκειο του Gdansk, αποσπώντας την υψηλότερη βαθμολογία. Συνέχισε τις σπουδές της στη Μουσική Ακαδημία του Gdansk, απ’ όπου και αποφοίτησε το 1994 με Master of Music in Performance. Με υποτροφία της Bâoise Holding Scholarship Found, παρακολούθησε κατά την περίοδο 1991-94 τα θερινά μαθήματα της Μουσικής Ακαδημίας του Lenk, στην Ελβετία, με τον Peter Lukas Graf. Το 1992, με υποτροφία του δημάρχου της πόλης του Darmstadt της Γερμανίας, παρακολούθησε το Ferienkurse für Neue Musik, όπου μελέτησε σύγχρονες τεχνικές φλάουτου με τον Pierre-Yves Artaud. Από το 1996 συνεχίζει τις σπουδές της στην Accademia Internationale Superiore di Musica στην Biella της Ιταλίας με τον Peter-Lukas Graf και αργότερα στην École Normale de Paris με τον Pierre-Yves Artaud.

Το 2009 αναγορεύτηκε διδάκτορας «ενόργανης μουσικής τέχνης» από τη Μουσική Ακαδημία της Κρακοβίας, με θέμα διατριβής τη μουσική για φλάουτο του Brian Ferneyhough, ενώ το 2012 αναγορεύτηκε διδάκτορας από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα διατριβής τη σύγχρονη ελληνική μουσική για σόλο φλάουτο.

Έχει αποσπάσει 55 βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, όπως στο THE LIT Talent Awards International Competition – PLATINUM WINNER 2021, GOLD STAR at The Music and Stars Awards International Music Competitions 2021, International Moscow Music Online-Competition 2020 κ.ά.

Έχει ηχογραφήσει πλήθος έργων και εμφανίζεται σε δεκάδες δίσκους ευρωπαϊκών και αμερικανικών εταιριών, όπως Centaur, Sarton Records, BMG, Ίριδα, Magni, Mercury, Phasma Music, PMG κ.ά.

Zει μόνιμα στην Ελλάδα από το 1995. Από το 2015 ασχολείται πιο ενεργά με τις σολιστικές της εμφανίσεις, μετά από 20 χρόνια συνεργασίας, ως πρώτο φλάουτο, με διάφορες ορχήστρες και ensemble (Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής κ.ά.). Διδάσκει φλάουτο στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών και από το 2020 είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η Ιβόνα Γκλίνκα είναι Yamaha Artist.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ

Ο Γιώργος Σκριβάνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985. Από την Αθήνα στην Πάτρα, από την Πάτρα στην Βασιλική Μουσική Ακαδημία της Χάγης και από εκεί και μετά επίσημα πολιτογραφημένος διεθνής σολίστ. Το πρώτο του μουσικό Δίπλωμα στο φλάουτο, από την τάξη της σπουδαίας Iwona Glinka, ήταν ένα άριστα παμψηφεί από το Δημοτικό Ωδείο Πατρών (2005). Μια σειρά από κορυφαίους καθηγητές μουσικής ανέλαβαν τη μουσική του παιδεία από κει και πέρα στην Βασιλική Μουσική Ακαδημία της Χάγης: όλοι καταξιωμένοι μουσικοί, αλλά και πρωτοπόροι στην μουσική εκπαίδευση. O Γιώργος Σκριβάνος απέκτησε το πτυχίο Βachelor of Music aπό τη Βασιλική Μουσική Ακαδημίας της Χάγης (2009) μέσα από τις τάξεις κορυφαίων μουσικών της Royal Concertgebouw Orchestra: της Rien de Reede και του Thies Roorda στο φλάουτο, της Emily Beynon και του Kersten McKall στα ορχηστρικά solo και της Patricia Morris στο piccolo φλάουτο.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο πια, έμεινε και συνέχισε τις σπουδές του στη Βασιλική Μουσική Ακαδημία της Χάγης με τον τεράστιο Thies Roorda, κερδίζοντας τον τίτλο του Master in Music Performance (2011). Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τhies Roorda είναι ιδιαίτερα γνωστός για τον τρόπο που διδάσκει τις εκφραστικές δυνατότητες του φλάουτου, μέσα από μια δική του τεχνική αξιοποίησης της αναπνευστικής οδού και τον έλεγχο της αναπνοής: η εκφραστικότητα του Γιώργου Σκριβάνου γρήγορα τον ανέδειξε σε ένα μοναδικό σολίστ, με πολλές συναυλίες μουσικής δωματίου και ρεσιτάλ με διάφορα μουσικά σύνολα στην Ολλανδία, τη Γαλλία και την Ελλάδα. Έχει συμπράξει με το ensemble σύγχρονης μουσικής της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, με την Συμφωνική Ορχήστρα της Βασιλικής Ακαδημίας της Χάγης, την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, την Ορχήστρα Πατρών και την Ορχήστρα της Παιδικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Με την Ορχήστρα Πατρών, ειδικότερα, αξίζει να αναφέρουμε ότι έχει συμπράξει ως σολίστ με τον σημαντικότερο ίσως, νέο maestro Δημήτρη Μποτίνη (Μοscow Philarmonic Society), καθώς και τον πρόσφατα αποβιώσαντα, μεγάλο Saulius Sondeckis (St. Petersburg State Hermitage Orchestra, ιδρυτή της Lithuanian Chamber Orchestra).

Κάποιες σημαντικές στιγμές του Γιώργου Σκριβάνου στην πορεία του στην Ελλάδα είναι όταν τον Σεπτέμβριο του 2008 επελέγη από τη Κρατική Ορχήστρα Αθηνών να συμπράξει, ως νέος solist τότε, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο “Κοντσέρτο σε Ρε Μείζονα για Φλάουτο και Ορχήστρα” του Carl Reinecke υπό τη διεύθυνση του maestro Στέφανου Τσιαλή, ενός μουσικού που, εκτός άλλων, διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής της Ορχήστρας Δωματίου της Κεντρικής Γερμανίας και καλλιτεχνικός διευθυντής και κύριος αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Θουριγγίας, συνόλου με παράδοση 365 χρόνων.

Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, αλλά και τον Ιούλιο του 2019, ο Γιώργος Σκριβάνος κέρδισε την υποτροφία παρακολούθησης του σεμιναρίου “ACANTHES” στην Ελλάδα, με καθηγητή τον μέγιστο Mario Caroli: και έχει επιπλέον συμμετάσχει ενεργά σε σεμινάρια με τους διακεκριμένους Peter Lukas Graf, Trevor Wye, William Bennett, Phillipe Pierlotte, Will Offermans, Susan Milan, Lisa Ruoho.

Ο Γιώργος Σκριβάνος έχει ήδη δηµιουργήσει και το δικό του ensemble, το ensemble Omicron, µε το οποίο πραγµατοποιεί συναυλίες και art performances κυρίως µε ρεπερτόριο της σύγχρονης εποχής.

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Δευτέρα 05/02/24 W.A. Mozart ,A. Dvorak

Συμμετέχουν: Β. Ιβανόφ, Α. Σελαλμαζίδη (Βιολί)

Σβ. Χμούροβα (Βιόλα), Γ. Μπεσσόνοβ (Βιολοντσέλο)

Δευτέρα 12/02/24 J.Brahms

Έργα για 2 Πιάνα

Γκουλνόρ Μποτίνη – Νίνα Μεταξά

Δευτέρα 19/02/24 Συναυλία με έργα των : Molineux, Steinke ,Vial, Geminiani, Ikeda,Τραυλού