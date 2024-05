Μήπως η ώρα που τρώτε σας παχαίνει;

Το φαγητό μετά τις 9 μ.μ. σχετίζεται με 20% υψηλότερο κίνδυνο παχυσαρκίας, ειδικά για τους άνδρες που καταναλώνουν μεγάλο μέρος των θερμίδων τους εκείνη τη στιγμή.

Οι γυναίκες που τρώνε αργά τη νύχτα είναι πιο πιθανό να συσσωρεύσουν λίπος στην κοιλιά.

Η έλλειψη ύπνου, ιδιαίτερα λιγότερο από 6 ώρες, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, ειδικά για τις γυναίκες.

Η τακτική κατανάλωση γευμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγαλύτερου μεσημεριανού γεύματος, μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της παχυσαρκίας.

Η διαλειμματική νηστεία έχει κατακλύσει τον κόσμο της υγείας, υποσχόμενη όχι μόνο απώλεια βάρους αλλά και βελτιωμένο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Ενώ πολλοί εξακολουθούν να μένουν στα παραδοσιακά τρία γεύματα την ημέρα, η αναδυόμενη έρευνα υπογραμμίζει τη σημασία της ώρας των γευμάτων παράλληλα με το περιεχόμενο των γευμάτων: Η ώρα που τρώτε μπορεί να έχει εξίσου σημασία με το τι τρώτε.

Σε μια κοινωνία όπου κάθε λεπτό μετράει, μερικές φορές η καλύτερη ώρα για φαγητό είναι ακριβώς αυτή που ταιριάζει στο πρόγραμμά σας. Αλλά αν προσπαθείτε να χάσετε βάρος, μια νέα μελέτη δείχνει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας που θα μπορούσε να υπονομεύσει τους στόχους σας.

Θυμηθείτε τους παλιότερους, που μας έλεγαν ότι δεν ήταν το βραδινό γεύμα που μάς παχαίνει. Αντίθετα, ήταν τα σνακ αργά το βράδυ. Νέα έρευνα φαίνεται να το υποστηρίζει.

Πώς η ώρα που τρώτε και κοιμάστε επηρεάζει την αύξηση του βάρους

Μια μελέτη που θα δημοσιευθεί τον Ιούνιο στο περιοδικό The Journal of Nutrition, Health, and Aging από ειδικούς σε θέματα διατροφής στο Πανεπιστήμιο Ewha Womans της Σεούλ είχε ως στόχο να δει πώς ο χρόνος των γευμάτων και ο ύπνος θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αύξηση βάρους με την πάροδο του χρόνου.

Το φαγητό και ο ύπνος, θεωρούν οι ερευνητές, είναι δύο πράγματα που ελέγχουν οι άνθρωποι σε βαθμό που επηρεάζουν τον κιρκάδιο ρυθμό. Ενώ η επαρκής ανάπαυση έχει αποδειχθεί ότι επαναφέρει το σώμα, επιδιορθώνει τα κύτταρα και προάγει την ισορροπία των ορμονών και του μεταβολισμού, οι ερευνητές αναρωτήθηκαν αν θα ίσχυε το αντίθετο εάν τα άτομα έτρωγαν ακριβώς την ώρα που έπρεπε να κοιμηθούν.

«Οι σύγχρονοι κοινωνικοί παράγοντες, όπως οι παρατεταμένες ώρες εργασίας, η νυχτερινή εργασία και η συνεχής χρήση ηλεκτρονικών συσκευών έχουν διευκολύνει το φαγητό αργά τη νύχτα και τη στέρηση ύπνου, επιδεινώνοντας έτσι την κακή κιρκαδική ευθυγράμμιση και τους σχετικούς κινδύνους για την υγεία», ανέφεραν οι ερευνητές.

«Η κακή κιρκαδική ευθυγράμμιση συμβαίνει όταν το φυσικό εσωτερικό ρολόι του σώματος διαταράσσεται, συχνά λόγω συνηθειών όπως το ξύπνημα και το φαγητό αργά το βράδυ», εξήγησαν.

Πώς διεξήχθη η μελέτη για την ώρα τον γευμάτων και του ύπνου

Για να το εξερευνήσουν, συγκέντρωσαν πληροφορίες από μια μεγάλη κορεατική μελέτη και συμπεριέλαβαν 9.474 ενήλικες, με μέση ηλικία τα 54 έτη. Η μελέτη περιελάμβανε λεπτομερή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συχνότητα και το χρόνο των γευμάτων και την αναλογία των θερμίδων που καταναλώθηκαν σε κάθε γεύμα. Παρακολούθησε επίσης τη διάρκεια του ύπνου και τη σύγκρινε με την αύξηση βάρους.

Η εκ νέου παρακολούθηση έγινε περίπου 3,5 χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια των οποίων λίγο λιγότερο από το 10% των συμμετεχόντων εμφάνισε παχυσαρκία. Τα αποτελέσματα έφεραν άσχημα νέα για τα σνακς αργά τη νύχτα. Όσοι έτρωγαν μετά τις 9 μ.μ. παρουσίασαν 20% υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας, ειδικά αν κατανάλωναν μεγάλο μέρος των θερμίδων της ημέρα τους. Τα σνακ αργά το βράδυ επηρέασαν περισσότερο τους άνδρες, με αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά 34% η πιθανότητα να γίνουν παχύσαρκοι.

Οι γυναίκες, από την άλλη πλευρά, είχαν περισσότερες πιθανότητες να συσσωρεύσουν λίπος στην κοιλιά από το σνακ αργά το βράδυ. Οι γυναίκες είχαν επίσης τη μεγαλύτερη αύξηση στην παχυσαρκία όταν κοιμόντουσαν λιγότερο από έξι ώρες. Ο ύπνος για 8 ή περισσότερες ώρες και για τα δύο φύλα συσχετίστηκε με χαμηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας.

Είναι ενδιαφέρον ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έτρωγαν κατά μέσο όρο λίγο περισσότερες από τέσσερις φορές την ημέρα, επομένως ο αριθμός των σνακ ή γευμάτων δεν φαινόταν να σημαίνει υπερβολική πρόσληψη θερμίδων. Ωστόσο, η αυξημένη συχνότητα γευμάτων αύξησε την πιθανότητα συσσώρευσης λίπους στην κοιλιά.

Οι ερευνητές θεώρησαν ότι οι ακανόνιστες συνήθειες διατροφής και ύπνου επηρεάζουν τα επίπεδα ορμονών που μπορεί να οδηγήσουν σε παχυσαρκία. Θεώρησαν την κακή κιρκαδική ευθυγράμμιση μια πιθανή εξήγηση πίσω από αυτές τις επιπτώσεις: «Τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν τη σημασία της αντιμετώπισης των νυχτερινών διατροφικών συνηθειών και της διάρκειας ύπνου για την πρόληψη της παχυσαρκίας».

Πώς να κόψετε τα σνακ αργά το βράδυ

Εάν τα σνακ αργά το βράδυ εμποδίζουν τον ύπνο ή οφείλονται σε αυτόν, υπάρχουν τρόποι να κόψετε τη συνήθεια. Βελτιώστε τον ύπνο σας αφήνοντας κάτω το τηλέφωνο, κλείνοντας τα παντζούρια και θέτοντας το δωμάτιό σας σε μια άνετη θερμοκρασία.

Αν πρέπει να φάτε κάτι πριν τον ύπνο ή στη μέση της νύχτας, προτιμήστε ένα υγιεινό σνακ που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε. Οι ξηροί καρποί, τα κουλούρια με χαμηλά λιπαρά και το χούμους είναι καλές ιδέες για ένα γρήγορο σνακ που δεν θα διαταράξει πολύ το σάκχαρό σας. Εναλλακτικά, δοκιμάστε να πιείτε λίγο τσάι χαμομηλιού ή δοκιμάστε χυμό κερασιού για να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο.

Μια άλλη ιδέα είναι να φροντίζετε να τρώτε τακτικά όλη την ημέρα. Στη μελέτη, οι άνδρες που έτρωγαν μεγαλύτερο μεσημεριανό γεύμα είχαν λιγότερες πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκοι από εκείνους που έτρωγαν λιγότερο για μεσημεριανό γεύμα.