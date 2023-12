Cube Gallery: Invisible People | Invisible Thoughts – Opening Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Invisible People | Invisible Thoughts

Επιμέλεια: Λιάνα Ζωζά

Opening: Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023, 20.00 – 22.00

Cube Gallery, Μιαούλη 39, Πάτρα

Διάρκεια: 15 Δεκεμβρίου 2023 – 27 Ιανουαρίου 2024

It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.

Antoine de Saint-Exupery

Στην Cube Gallery, είναι γνωστό πως αγαπάμε την σύγχρονη τέχνη, αλλά και το να “μοιραζόμαστε την τέχνη …” ειδικά την περίοδο των γιορτών. Πιστεύοντας πάντα, πως η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη, μπορείτε να αποκτήσετε ένα ή και περισσότερα έργα τέχνης και να τα παραλάβετε άμεσα για να έχετε τη δυνατότητα να τα προσφέρετε μαζί με τις ευχές σας.

Η Λιάνα Ζωζά, επιμελήτρια του project, γράφει: Το κεντρικό θέμα του ongoing art project Invisible People | Invisible Thoughts επικεντρώνεται και πραγματεύεται την ορατότητα στους ανθρώπους, αλλά και στα δρώμενα που υπάρχουν γύρω μας. To project ξεκίνησε το ταξίδι του, αυτό τον Σεπτέμβρη, από το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας και συνεχίζει σε διαφορετικούς χώρους και με διαφορετικές εικαστικές συμμετοχές λειτουργώντας σχολιαστικά σε μια καθημερινότητα που μας καλεί να συνεχίσουμε να την βιώνουμε με διαφορετικούς όρους και κανόνες.

Τα ερωτήματα που τίθενται αφορούν τόσο την κοινωνική μας ταυτότητα όσο και την δημιουργική μας. Είμαστε άραγε ορατοί στους γύρω μας και τι συνεπάγεται αυτό? Επίσης, τι γίνεται με τις αόρατες σκέψεις και πόσο αυτές καθορίζουν την ζωή μας και την πραγματικότητα? Ποιος είναι ο ρόλος των φύλων και της ταυτότητας του καθένα μας? Ολόκληρος ο πολιτισμός μας, οι ιστορίες που αφηγούμαστε, όλα χαρακτηρίζονται από μια «απούσα παρουσία». Θα μπορούσε η τέχνη να φέρει την κοινωνική αλλαγή κάνοντας ορατά τα πρόσωπα και τις σκέψεις?

Εικαστικοί με διαφορετικό τρόπο έκφρασης καλούνται να δώσουν με τον δικό τους τρόπο το εικαστικό τους σχόλιο που παράλληλα αποτελεί τροφή για σκέψη στον θεατή. Το art project θα περιλαμβάνει ζωγραφικά και μικτής τεχνικής έργα, κατασκευές και video art.

Συμμετέχουν: Bleeps, Brendan Kelly, Toulouse x Λένα Σιώπη, Βασίλης Καρακατσάνης, Ιωάννης Κουρταλής, Χρήστος Κουτσούκης, Μάκης Κυριακόπουλος, Δέσποινα Κωνσταντίνου, Πάνος Λιάπης, Ανδρέας Λυμπεράτος, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, Ελεάννα Μαρτίνου, Χριστίνα Μήτρεντσε, Δημοσθένης Μπογιατζής, Ισμήνη Μπονάτσου, Ανδρέας Νικολάου, Κώστας Παναγιωτακόπουλος, Βασιλική Πανταζή, Γεύσω Παπαδάκη, Διονύσης Παππάς, Γιάννης Τζομάκας, Βούλα Φερεντίνου.

Διάρκεια έκθεσης: 15 Δεκεμβρίου 2023 – 27 Ιανουαρίου 2024

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα ▪ Τετάρτη ▪ Πέμπτη ▪ 10.00 – 14.00

Τρίτη ▪ Παρασκευή ▪ 10.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00

Σάββατο ▪ 11.00 – 14.00

Κυριακή ▪ κλειστά

και με ραντεβού