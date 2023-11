Εκδήλωση για τη Μελισσοκομία στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Πρεσβεία της Σλοβενίας στην Ελλάδα συνδιοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο “Ευαισθητοποίηση σχετικά με τους Επικονιαστές και τη Μελισσοκομία & τη Διατήρηση του Οικοσυστήματος των Επικονιαστών”

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 & ώρα 12:00-14:00, στην Αίθουσα Τελετών “Οδυσσέας Ελύτης”, στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Κτίριο Διοίκησης)

Απώτερος στόχος του προγράμματος, πέρα από την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους Επικονιαστές & τη Μελισσοκομία, είναι η δημιουργία ενός αστικού μελισσόκηπου στους χώρους του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Πατρών με τη φύτευση προσελκυστικών προς τις μέλισσες φυτών.

Το πρόγραμμα:

Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστο Ι. Μπούρα

Χαιρετισμός από τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Φωκίωνα Ζαΐμη

Χαιρετισμός από την Πρέσβειρα της Σλοβενίας στην Ελλάδα, Ms. Tamara

Weingerl Požar

Ομιλία από την Assist. Prof. Dr. Maja I. Smodiš Škerl, DVM

με τίτλο: «BUZZING TOGETHER: BEES AND PLANTS ADAPTING TO THE CHANGING ENVIRONMENT»

Συζήτηση

Ελαφρύ γεύμα με τη συνοδεία κρασιού από τη Σλοβενία

Επίσκεψη στο Βοτανικό Κήπο του Πανεπιστημίου Πατρών

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά: https://youtube.com/live/UOuXc2C6JQg?feature=share