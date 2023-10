Η γυναίκα που με μία εντολή μπορεί να αφανίσει τον μισό πλανήτη

«Μερικές φορές νομίζω ότι απλώς έβαλαν τον Κιμ Γιονγκ Ουν ως στρατιωτικό ηγέτη, επειδή χρειάζονταν έναν ογκώδη τύπο, που να προβάλλει εξουσία. Η Κιμ Γιο Γιονγκ είναι ο πραγματικός εγκέφαλος πίσω από την οικογενειακή επιχείρηση».

Με αυτα τα λόγια ο Μάικλ Μάντεν, ειδικός σε ζητήματα της Βόρειας Κορέας και διευθυντής του ιστότοπου North Korea Leaderhip Watch, στηρίζει απόλυτα -τα όσα ανατρεπτικά για όσα ήξεραν οι αναγνώστες της Δύσης μέχρι σήμερα για την πιο μυστικοπαθή χώρα στον κόσμο- γράφει ο Νοτιοκορεατής συγγραφέας, Σουνγκ Γιουν Λι, στο βιβλίο του με τίτλο «The Sister: North Korea’s Kim Yo Jong, the Mist Dangerous Woman in the World» (Η Aδελφή: Η Κιμ Γιο Γιονγκ της Βόρειας Κορέας, η Πιο Επικίνδυνη Γυναίκα στον Κόσμο).

Ο Κιμ Γιον Ουν είναι σκύλος που δεν δαγκώνει, ισχυρίζεται ούτε λίγο ούτε πολύ ο προαναφερόμενος, αποκαλύπτοντας ότι το δηλητηριώδες φίδι στην οικογένεια είναι η μικρότερη αδελφή του, στην οποία μάλιστα είχε μεγάλη αδυναμία ο πατέρας τους, Κιμ Γιονγκ Ιλ, που την αποκαλούσε πυκνά συχνά «γλυκιά, γλυκιά Γιο Γιονγκ» και «πριγκίπισσα Γιο Γιονγκ».

«Κακιασμένη μαύρη μαϊμού» ο Ομπάμα, «γέρος χωρίς μέλλον» ο Μπάιντεν

Η αλήθεια είναι ότι την σκληρότητα της αποδεικνύουν όλες οι πληροφορίες, που έχουν διαρρεύσει για το άτομο της από τότε που ανέλαβε επικεφαλής του πανίσχυρου Τμήματος Προπαγάνδας και Πληροφοριών, το οποίο ελέγχει και κατευθύνει όλα τα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.

Σκυλί που δεν γαυγίζει ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Πρέπει να «κλείσει το στόμα του», ήταν χαρακτηριστικά η συμβουλή που έδωσε η Κιμ Γιο Τζονγκ, στον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γιολ, μετά την προσφορά του να παράσχει οικονομική βοήθεια στην Πιονγκγιάνγκ με αντάλλαγμα τον πυρηνικό αφοπλισμό, ενώ παλαιότερα είχε περιγράψει τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, ως μια «κακιασμένη μαύρη μαϊμού», το αποτέλεσμα μιας «διασταύρωσης με ασαφές αίμα».

Σήμερα, όπως φαίνεται τα έχει βάλει με τους γηραιότερους στην πολιτική σκηνή της χώρας της και στγο εξωτερικό, αφού αναφέρθηκε στην πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Παρκ Γκουν Χιελέγοντας ότι είναι μια «βρωμιάρα γριά πόρνη», ενώ αποκάλεσε τον Τζο Μπάιντεν, «γέρο χωρίς μέλλον» που δύσκολα «θα καταφέρει να ολοκληρώσει τη θητεία του», σημειώνει σχετικό άρθρο του Foreign Policy.

Τολμηρά διεκδικητική

Και επειδή από τα παραπάνω το ερώτημα που καίει άπαντες είναι αν θα διαδεχτεί τον αδελφό της στην πρώτη γραμμή της εξουσίας, οπότε τότε σίγουρα κάποιο (κόκκινο ή άλλου χρώματος) επικίνδυνο κουμπί θα πατηθεί, να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την παράδοση η ηγεσία πρέπει να περάσει σε ένα από τα παιδιά του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Όμως, η Κιμ Γιο Γιονγκ, με το αγέρωχο, γωνιώδες πρόσωπό της και τη μόνιμη έκφραση ανάμεσα σε ένα ειρωνικό μειδίαμα και ένα χαμόγελο έχει αποδείξει ότι είναι τολμηρά διεκδικητική, περίπου άγρια, μια προσωπικότητα που εντυπωσιάζει.

Γι αυτό και ο Λι στο βιβλίο του καταλήγει ότι μάλλον θα καταφέρει να αναλάβει την ανώτατη ηγεσία της Βόρειας Κορέας, αφού «ήδη κάνει τους άνδρες με τα διπλάσια χρόνια της να τρέμουν και να έρπουν μπροστά της».

https://www.in.gr/