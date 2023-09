ΣΠΙΡΑΛ: 18 υποψήφιοι στο πλευρό του Πέτρου Ψωμά

Δεκαοκτώ υποψήφιους που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της δημοτικής παράταξης σπιράλ παρουσιάζει σήμερα ο επικεφαλής της, υποψήφιος δήμαρχος Πατρέων Πέτρος Ψωμάς.

Οι έξι νέοι υποψήφιοι δηλώνουν πανέτοιμοι να μπουν στη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών, τον Οκτώβριο, με κοινό στόχο την αλλαγή σελίδας στην πόλη. Οι νέες ομάδες υποψηφίων, που παρουσιάζονται σήμερα, αποτελούνται από 7 γυναίκες και 11 άνδρες, ενεργούς πολίτες με έντονο ενδιαφέρον για την βελτίωση της καθημερινότητας των Πατρινών συνδημοτών μας.

Ειδικότερα, στο ψηφοδέλτιο του σπιράλ μετέχουν οι: Χρήστος Αδαμόπουλος, εκπαιδευτικός/μηχανολόγος μηχανικός, Νίκος Βασιλογιάννης, ιδιωτικός υπάλληλος, Θάλεια Γιογκαράκη, εκπαιδευτικός, Κώστας Γκίρης, Ηλεκτρονικός ΜΜΕ, Ιορδάνης Ιορδανίδης, CEO e-restaurants.gr, Γεράσιμος Κουργιαλής, άνεργος, Άγγελος Λυκουργιώτης, φιλόλογος, Κατερίνα Μαρτιμιανάκη Αικατερίνη, ψυχολόγος, Όλγα Νικολάου, πολιτικός μηχανικός, Σπύρος Τσολακίδης, ιδιοκτήτης εταιρίας εκμίσθωσης yacht, Γεωργία Παπασπυροπούλου, βοηθός λογιστή, Γιάννης Παστός, κρεοπώλης, Αγγελική Σαλπιστή, ιδιωτική υπάλληλος, Πάρης Σεργιάννης, φοιτητής, Οάνα Νικολέτα Τσιοκόϊου, υποψήφια διδάκτορας Τμήμα Χημικών Μηχανικών – δευτεροετής φοιτήτρια στο Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών, Χάρης Φαρμάκης, barber, Βένα Χαντζοπούλου, μόνιμη διοικητική υπάλληλος ΔΔΕ Αχαΐας και Γιώργος Χείρας εκπαιδευτικός

ΟΙ 18 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ (με αλφαβητική σειρά)

Αδαμόπουλος Χρήστος του Πέτρου

Εκπαιδευτικός / Μηχανολόγος Μηχανικός

#παιδεία

«Μια πόλη πολλά υποσχόμενη, ανοιχτή στη θάλασσα»

«Η συμμετοχή στα κοινά είναι μια πρόσκληση αλλά και ταυτόχρονα μια πρόκληση, στην οποία αποφάσισα να ανταποκριθώ, θεωρώντας ότι μέσα από ένα σχήμα με όραμα και αποστολή μπορώ να συνεισφέρω για να κάνουμε την Πάτρα μας πιο όμορφη, πιο ανθρώπινη και φιλική για όλους μας, πιο καθαρή, πιο ελκυστική, πιο βιώσιμη, μια πόλη στην οποία αξίζει να ζεις! Το σπιράλ του Πέτρου Ψωμά πιστεύω ότι έχει αυτές τις δυνατότητες και μπορεί να ανεβάσει την πόλη μας «λίγο ψηλότερα», όπως λέει και ο Σεφέρης. Έχει όραμα για την Πάτρα, γνωρίζει την αποστολή του, διαθέτει θέληση και επιμονή κι έχει μια εξαιρετική ομάδα συνεργατών, οι οποίοι προσφέρουν τα εχέγγυα για την υλοποίηση του οράματος.»

Ο Χρήστος Αδαμόπουλος γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1965. Στην Πάτρα ήρθε ως φοιτητής το 1983, στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Aπό το 1989 εργάστηκε σε τεχνικές και εμπορικές εταιρίες στην Αθήνα μέχρι το 2000, οπότε και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Πάτρα. Από το 2004 εργάζεται ως καθηγητής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αρχικά στο 9ο ΕΠΑΛ Πάτρας και τα τελευταία δεκατρία χρόνια στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Πάτρας. Κατέχει Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε./ΠΑ.ΤΕ.Σ. και Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στην Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το συνεχές ενδιαφέρον του για προσωπική βελτίωση και επαγγελματική εξέλιξη, τον οδήγησαν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης με τίτλο «Διοίκηση και Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» από τη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το 2021. Όντας ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε περιβαλλοντικά θέματα, έχει εκπονήσει δεκάδες περιβαλλοντικά προγράμματα με τους συναδέλφους και τους μαθητές του σχολείου που υπηρετεί. Επίσης έχει συντονίσει και υλοποιήσει προγράμματα Erasmus+ και eTwinning, κερδίζοντας ευρωπαϊκές και ελληνικές διακρίσεις. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά. Αγαπά τις πεζοπορίες, είναι μέλος στην δυναμική πεζοπορική ομάδα «Πυρ και Κίνηση» , το κολύμπι, την ποδηλασία και την επαφή με τη φύση. Είναι παντρεμένος με την Όλγα Νικολάου, Πολιτικό Μηχανικό κι έχουν αποκτήσει δύο κόρες.

Βασιλογιάννης Νικόλαος του Ιωάννη

Ιδιωτικός υπάλληλος

#αθλητισμός

«Πάτρα: πόλη ανατροπών και εκπλήξεων»

«Θέλω να προσφέρω κι εγώ – όσο μπορώ – στην καλύτερη ποιότητα ζωής σε αυτή την πόλη που ζω γιατί πραγματικά πιστεύω πως μπορούν να βελτιωθούν πολλά πράγματα.»

Ο Νίκος Βασιλογιάννης από το 1985 έως το 2013 εργάστηκε στον χώρο της εστίασης, ενώ παράλληλα ήταν εποχικός υπάλληλος στο ελαιοτριβείο των Βραχναιΐκων, όπου εργάζεται έως σήμερα. Από το 2014 ασχολείται με την κηπουρική εργασία κατά την καλοκαιρινή περίοδο και με τις ξυλουργικές εργασίες.

Γιογκαράκη Θάλεια του Γεωργίου

Εκπαιδευτικός

#αθλητισμός

«Πάτρα, μια πόλη με εξωστρέφεια»

«Αποφάσισα να συμμετάσχω στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές και να σταθώ στο πλευρό του Πέτρου Ψωμά, γνωρίζοντας την αγάπη και το ενδιαφέρον του για την πόλη μας. Η Πάτρα, μια πόλη με υψηλές δυνατότητες, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται δέσμια τακτικών που δεν εστιάζουν στην εξωστρέφειά της. Η πόλη μας μπορεί να τα καταφέρει στοχεύοντας σταθερά στην αναβάθμιση, στην ανάπτυξη και στην πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά. Η εξωστρέφειά της είναι η μοναδική της δίοδος για να επιτευχθεί η οικονομική, πολιτισμική αλλά και τουριστική ευημερία έχοντας πάντα ως γνώμονα το κοινό καλό.»

Η Θάλεια Γιογκαράκη γεννήθηκε στην Πάτρα το 1968 και μεγάλωσε στην περιοχή των Υψηλών Αλωνίων. Σπούδασε στο ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής και τα τελευταία 16 χρόνια εργάζεται ως Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής στα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη. Είναι παντρεμένη και έχει τρία παιδιά.

Γκίρης Κωνσταντίνος του Δημητρίου

Ηλεκτρονικός ΜΜΕ

#τεχνολογία

«Μια Πάτρα τεχνολογικά αναπτυγμένη»

«Συνεχίζω το αφοσιωμένο μου ταξίδι προς την ανάπτυξη της πόλης μας. Η επιτυχημένη πορεία μου στον χώρο της τεχνολογίας και των μέσων ενημέρωσης διαμορφώνει ένα πλούσιο υπόβαθρο εμπειρίας. Το βαθύ μου όραμα για την Πάτρα περιλαμβάνει μια πόλη που ξεπερνά τα σύνορα της ανάπτυξης. Μέσα από την προσήλωσή μου στην καινοτομία και την αναβάθμιση των δυνατοτήτων μας, προσφέρω την ενεργό μου συμβολή για την δημιουργία μιας ανώτερης, πιο ανεπτυγμένης Πάτρας. Επιπλέον, ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων Ανατολικού Τομέα Πάτρας, αναλαμβάνω την ενίσχυση των κοινοτήτων μας με αποφασιστικότητα και δέσμευση. Το προσωπικό μου όραμα συνυφαίνεται με την ανάγκη για πρόοδο, και μέσα από την προσπάθεια των νέων ανθρώπων, συνδυάζω αξίες και φιλοδοξίες προς την ανάπτυξη της πόλης μας.

Ο Κωνσταντίνος Γκίρης, γεννημένος το 1972 και μεγαλωμένος στην Πάτρα, είναι ένας έμπειρος επαγγελματίας στον τομέα της τεχνολογίας. Η πορεία της καριέρας του διακρίνεται από πολυετή εμπειρία σε διάφορους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Ξεκινώντας από το 1991, εργάστηκε στον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης, Φάρος 98,5, όπου διαμόρφωσε την επαγγελματική του ταυτότητα. Το 1998 δημιούργησε τον μουσικό ραδιοφωνικό σταθμό Mythos FM 90,6 που λειτούργησε μέχρι το 2012, στην Πάτρα. Εκείνη την περίοδο, απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στη διαχείριση και την επικοινωνία με το κοινό. Από το 2003 μέχρι το 2015, διατέλεσε Τεχνικός Προϊστάμενος στον ραδιοφωνικό σταθμό Sport FM Πάτρας 96,3, συνεισφέροντας στην ομαλή λειτουργία του, ενώ εργάστηκε ως Τεχνικός Προϊστάμενος σε τηλεοπτικούς σταθμούς όπως το Patra TV και το Achaia Channel. Από το 2015 μέχρι σήμερα, εργάζεται στον σταθμό ΣΚΑΪ Πάτρας 89,4. Κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη καθώς και άδεια ραδιοερασιτέχνη – SV3GUO. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων Ανατολικού Τομέα Πάτρας. Επιπλέον, είναι πατέρας ενός παιδιού ηλικίας 19 ετών, που φοιτά στο Πανεπιστήμιο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ιορδανίδης Ιορδάνης του Κοσμά

CEO e-restaurants.gr

#τουρισμός

«Νεολαία, ανάπτυξη, συνεργασία, πρόοδος, τουρισμός»

«Προσφορά στην πόλη. Ζώντας στο σπίτι μας διδάχθηκα από τον παππού, τη μητέρα μου και τη θεία μου, από τα πολύ μικρά μου χρόνια πως η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο είναι υποχρέωσή μας ως πολιτών. Θέλω, λοιπόν, να συνεχίσω αυτή την οικογενειακή παράδοση προσφοράς εισφέροντας προς όφελος της πόλης μας την διεθνή εμπειρία και τις καλές πρακτικές που αποκόμισα τα χρόνια που έζησα στο εξωτερικό. Να αναδείξουμε την πόλη μας ως τουριστικό προορισμό και να προβάλουμε την ιστορία της καθώς ανήκει στις ελάχιστες πόλεις του πλανήτη μας που κατοικείται διαρκώς από τα προϊστορικά χρόνια ως σήμερα. Πιστεύω στον Πέτρο Ψωμά και στο όραμά του για μια νέα Πάτρα. Μια πόλη που θα αγκαλιάσει το μέλλον, θα προετοιμαστεί για τις νέες προκλήσεις και πάνω απ’ όλα θα αναστρέψει τη φυγή των νέων της Πάτρας μας προς άλλους προορισμούς προκειμένου να αναζητήσουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και να δημιουργήσουν τις οικογένειές τους μακριά από τη γενέτειρά μας. Είναι δυνατόν η πόλη μας, που κάποτε κυριαρχούσε στην ελληνική βιομηχανία να έχει γίνει πλέον μια πόλη φοιτητών και συνταξιούχων; Είναι αυτό το μέλλον που ονειρευόμαστε για την πόλη μας; Το σπιράλ είναι εδώ για να ακούσει τους πολίτες και να εργαστεί για την Πάτρα που όλοι ονειρευόμαστε.»

Ο Ιορδάνης Ιορδανίδης γεννήθηκε το 1978 στην Πάτρα. Εγγονός του αειμνήστου πατρινού δημοσιογράφου και Προέδρου της Ένωσης Συντακτών ΗΕΠΗΝ Γιάννη Καραλή (Ο Πελοποννήσιος) και της Παναγιώτας Καραλή το γένος Βουγά, των οποίων οι οικογένειες κατοικούν στην πόλη μας από το 1880! Γιος του Κοσμά Ιορδανίδη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών και της Πάκυς Καραλή, Μαθηματικού. Μεγάλωσε στην Άνω Πόλη και σπούδασε στην Πάτρα, στο τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, από όπου αποφοίτησε το 2001. Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στη Μυτιλήνη, στο Πυροβολικό και βραβεύτηκε από τον ελληνικό στρατό τον Μάρτιο του 2002, με ειδική μνεία για τη διάσωση συστρατιώτη του. Συνέχισε τις σπουδές του στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Lancaster με ειδίκευση στο Management. Εργάστηκε για 6 χρόνια στη διεθνούς φήμης εταιρία συμβούλων πληροφορικής Accenture και έκανε διεθνή καριέρα στο Λονδίνο (Αγγλία), Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), Σικάγο (ΗΠΑ) και Μελβούρνη (Αυστραλία). Επέστεψε στην Ελλάδα το 2009 για να δημιουργήσει την 1η πανελλαδική πλατφόρμα κρατήσεων εστιατορίων Greekeat.gr, η οποία μετονομάστηκε το 2019 σε e-restaurants.gr. Η εταιρία του σήμερα απασχολεί 10 υπαλλήλους, όλους στην Πάτρα, όπου εδρεύει, με όραμα να γίνει ακόμα μεγαλύτερη και να δώσει δυνατότητα εργασίας και ανάπτυξης σε περισσότερους συνδημότες μας.

6. Κουργιαλής Γεράσιμος του Νικολάου

Άνεργος

#πολιτισμός

«Live for nothing or die for something»

«Λαμβάνω μέρος σε αυτές τις εκλογές θέλοντας να βοηθήσω την πόλη στην οποία γεννήθηκα. Είμαι έτοιμος να συνδράμω στην προσπάθεια για κάτι καλύτερο, μαζί με το σπιράλ.»

Ο Γεράσιμος Κουργιαλής γεννήθηκε στην Πάτρα το 2002. Μεγάλωσε σε ένα όμορφο περιβάλλον και μένει στο Άνω Κάστριτσι. Αποφοίτησε από το 4ο ΕΠΑΛ Πατρών το 2021. Πλέον ακολουθεί το καλλιτεχνικό του πνεύμα και ασχολείται με τη μουσική και τη σκηνοθεσία. Στον ελεύθερο χρόνο του, παρακολουθεί ταινίες και προσπαθεί να ανοίξει τους ορίζοντες του πάνω στον κινηματογράφο. Είναι ένα καλλιτεχνικό μυαλό με φαντασία και αθωότητα. Του αρέσει να εξερευνά τη φύση μέσα στην οποία έχει μεγαλώσει κάνοντας γεωργικές καλλιέργειες.

Λυκουργιώτης Άγγελος του Αλεξίου

Φιλόλογος

#πολιτισμός

«Πάτρα: ανθρώπινη και ισχυρή στον πολιτισμό, στην οικονομία και στον τουρισμό»

«Το σπιράλ είναι η δημοτική παράταξη που διακρίνεται για το ρεαλιστικό πρόγραμμά της, με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη της πόλης μας. Βασικές υποδομές, στις οποίες υστερεί η πόλη εδώ και δεκαετίες, όπως η προβολή του πολιτιστικού αποθέματος, η καθαριότητα, η αξιοποίηση δημοτικών χώρων, το κυκλοφοριακό πρόβλημα, η ανάδειξή της ως έξυπνης τεχνολογικά πόλης και η προσέλκυση ποικιλόμορφων επενδύσεων και εκδηλώσεων, βρίσκουν χώρο ανάπτυξης και προστασίας στο ολοκληρωμένο και κατατεθειμένο πρόγραμμα του Πέτρου Ψωμά και του σπιράλ. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχω εισφέροντας τις δικές μου ιδέες και πρακτικές ως εργαζόμενος και πολίτης γέννημα-θρέμμα της πόλης μας.»

Ο Άγγελος Λυκουργιώτης γεννήθηκε το 1970 στην Πάτρα. Είναι απόφοιτος του 3ου Γενικού Λυκείου Πατρών. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων και στην Πολιτιστική Πολιτική. Αυτό το διάστημα εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Εργάζεται ως Καθηγητής Φιλόλογος στο Γενικό Λύκειο Δεμενίκων, στο οποίο έχει διατελέσει Δ/ντής. Είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Περιοχής Πατρών. Έχει οργανώσει, μαζί με το Σύνδεσμο Φιλολόγων και άλλους τοπικούς φορείς, πληθώρα εκδηλώσεων (πολιτιστικές, ιστορικές, λογοτεχνικές, μουσικές, ταξιδιωτικές), με σκοπό την προβολή του πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και ιστορικού αποθέματος της πόλης, αλλά και την ανάδειξη του σύγχρονου πολιτισμού και των λειτουργών του. Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και Ιταλικά, ενώ στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με τον αθλητισμό, τα ταξίδια και το διάβασμα. Είναι παντρεμένος με τη Φιλόλογο και τ. Δ/ντρια του 13ου Γενικού Λυκείου Πατρών, Κωνσταντίνα Νίκου.

Μαρτιμιανάκη Αικατερίνη του Εμμανουήλ

Ψυχολόγος

#κοινωνία

«Μια πόλη στην οποία θα θέλουν να ζήσουν τα παιδιά μας»

«Συμμετέχω στην προσπάθεια του σπιράλ με όραμα να δημιουργήσουμε μια πόλη πιο ζεστή και πιο ανθρώπινη, πιο φιλική για όλους τους κατοίκους της –είτε αυτοί είναι μικρά παιδιά, είτε άτομα με κινητικές δυσκολίες, είτε ηλικιωμένοι ή οποιαδήποτε άλλη ευπαθής ομάδα. Πιστεύω πως με τον Πέτρο Ψωμά μπορούμε να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε η Πάτρα να γίνει μια πόλη στην οποία θα θέλουν να ζήσουν τα παιδιά μας.»

Η Κατερίνα Μαρτιμιανάκη γεννήθηκε το 1986 στην Αθήνα κι από πέντε ετών ζει στην Πάτρα. Σπούδασε Ψυχολογία στο ΕΚΠΑ, είναι κάτοχος MSc «Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία» από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και έχει κάνει επιπρόσθετα σεμινάρια και μετεκπαιδεύσεις στον χώρο της ειδικής αγωγής. Έχει εργαστεί ως ψυχολόγος στον ιδιωτικό τομέα και τα τελευταία χρόνια απασχολείται στον χώρο της εκπαίδευσης. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

9. Νικολάου Όλγα του Χρήστου

Πολιτικός Μηχανικός

#κοινωνία

«Ανάδειξη της ομορφιάς της πόλης μας»

«Είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε κοινωνικά θέματα που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, εν προκειμένω της πατραϊκής κοινωνίας. Όραμά μου, η δημιουργία θέσεων εργασίας για τους οικονομικά ασθενέστερους, ώστε όλοι οι πολίτες αυτής της πανέμορφης – αν και παραμελημένης – πόλης μας, να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις καθημερινές τους ανάγκες. Αυτή η συνθήκη, σε συνδυασμό με την προβολή και ανάδειξη όλων των πλεονεκτημάτων της υπέροχης Πάτρας, θα την καταστήσει πόλο έλξης και παράδειγμα προς μίμηση, πανελλαδικά και όχι μόνο. Αναφορικά με τα τοπικά διαμερίσματα, προτεραιότητα αποτελεί η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των συμπολιτών μας, η καθαριότητα, η ανάδειξη και αξιοποίηση των εξαιρετικών πεζοπορικών μονοπατιών της περιοχής Καρυάς-Ελεκίστρας-Ρωμανού-Σουλίου, η δυνατότητα σύνδεσης των διαμερισμάτων αυτών με το κέντρο της πόλης μέσω της πύκνωσης των αστικών δρομολογίων και πολλά άλλα. Στόχος και επιθυμία μου, να προσφέρω ουσιαστικές υπηρεσίες προς αυτές τις κατευθύνσεις.»

Η Όλγα Νικολάου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Μετά το πέρας των σπουδών και την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, εργάστηκε αρχικά σε τεχνικό γραφείο στην Αθήνα και στη συνέχεια στην Τεχνική Υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας, στον τομέα διασκευών και ανακαινίσεων των καταστημάτων της, μέχρι το 2020 που αφυπηρέτησε. Κατά τη διάρκεια της εργασιακής της πορείας, παρακολούθησε αρκετά σεμινάρια που αφορούσαν στο επάγγελμά της. Το συνεχές ενδιαφέρον της για προσωπική βελτίωση και απόκτηση σφαιρικών γνώσεων, την οδήγησαν να φοιτήσει στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε./ΠΑ.ΤΕ.Σ., από όπου πήρε και το αντίστοιχο πτυχίο. Μιλάει Αγγλικά και αγαπά τη μελέτη βιβλίων και την ενασχόληση με την ποίηση. Πρόσφατα βραβεύτηκε στον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό με τίτλο «Πόντου Έμπνευσις», που προκήρυξε η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, με το τρίτο βραβείο στην κατηγορία της Νεοελληνικής Ποίησης. Της αρέσει η πεζοπορία, το κολύμπι και η ποδηλασία. Είναι παντρεμένη με τον Χρήστο Αδαμόπουλο, Μηχανολόγο Μηχανικό κι έχουν αποκτήσει δύο κόρες.

10. Τσολακίδης Σπυρίδων του Στυλιανού

Ιδιοκτήτης εταιρίας εκμίσθωσης yacht

#τουρισμός

«Αξιοκρατία, ισονομία και κοινωνική δικαιοσύνη»

«Είμαι υπέρμαχος του δικαιώματος στις ίσες ευκαιρίες για πρόοδο, ανάλογα με τις ικανότητές μας αλλά και το εύρος των ευκαιριών που παρουσιάζονται σε εκείνους που ξεκινούν από χαμηλά. Συντάσσομαι με την ιδέα του σπιράλ χωρίς αγκυλώσεις και δογματικές προκαταλήψεις, για αξιοκρατία, ισονομία και κοινωνική δικαιοσύνη. Άνθρωπος με αγάπη για τον τόπο μου και κυρίως γνώστης των προβλημάτων της πόλης μου, όσον αφορά τις ελλείψεις της σε οργανωτικά θέματα και υποδομές στον τομέα του τουρισμού. Αναζητώ σε διαφορά μέρη την εξέλιξή μου και θέλω το καλύτερο όχι μόνο για εμένα αλλά και για τους γύρω μου. Τώρα θέλω το καλύτερο για την πόλη μου. Γι’ αυτό βρίσκομαι στο πλευρό του Πέτρου Ψωμά και του σπιράλ, που με εκφράζουν στα πιστεύω και τις αντιλήψεις μου.»

Ο Σπύρος Τσολακίδης γεννήθηκε το 1985 στην Πάτρα. Προερχόμενος από οικογένεια βιοπαλαιστών ήταν υποχρεωμένος να εργάζεται από μικρή ηλικία, βιώνοντας την ανάγκη για την ύπαρξη μιας πολιτικής που να στηρίζει τις ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις. Έχοντας λάβει μέρος σε αρκετές επιχειρηματικές ομάδες στον χώρο της ψυχαγωγίας, του τουρισμού και του πολιτισμού στην πόλη μας, γνωρίζει από πρώτο χέρι τις δυσκολίες και τις ελλείψεις σε αυτούς τους τομείς. Λάτρης της θάλασσας και του αθλητισμού, κατάφερε με επιμονή και μεράκι να κάνει το χόμπι του επάγγελμα και τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τον θαλάσσιο τουρισμό και την εταιρία εκμίσθωσης yacht που ίδρυσε.

Παπασπυροπούλου Γεωργία του Επαμεινώνδα

Βοηθός λογιστή

#εθελοντισμός

«Μια πόλη όμορφη, λειτουργική και ανθρώπινη»

«Συμμετέχω στο σπιράλ για να δούμε την πόλη μας την Πάτρα, όπως την ονειρευόμαστε. Μια πόλη πρότυπο στην οποία αξίζουμε να ζούμε»

Η Γεωργία Παπασπυροπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Είναι πτυχιούχος της σχολής Διοίκησης Οικονομίας του τμήματος Λογιστικής των ΤΕΙ Πατρών. Από την αποφοίτησή της έως και σήμερα έχει εργαστεί σε διάφορες εταιρείες, ως ιδιωτικός υπάλληλος και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Σήμερα εργάζεται ως στο λογιστήριο μεταφορικής εταιρείας και σε λογιστικό γραφείο.

12. Παστός Ιωάννης του Διονυσίου

Κρεοπώλης

#ανάπτυξη

«Πρόοδος για την Πάτρα»

«Συντάσσομαι με την ομάδα σπιράλ, του Πέτρου Ψωμά γιατί θα ήθελα να προσφέρω με όποιον τρόπο μπορώ στην τοπική κοινωνία.»

Ο Γιάννης Παστός γεννήθηκε το 1982 και κατοικεί στην Πάτρα. Τελείωσε το Λύκειο και φοίτησε στη σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Πάτρας. Υπηρέτησε στις Ειδικές Δυνάμεις Στρατού και εργάζεται ως κρεοπώλης. Του αρέσει ο αθλητισμός. Είναι παντρεμένος με τη Χριστίνα Μοδιάτη και έχει τρία παιδιά.

Σαλπιστή Αγγελική του Γεωργίου

Ιδιωτική Υπάλληλος

#πολιτισμός

«Πάτρα, πόλη να ζεις και να δημιουργείς»

«Πάτρα, η πόλη που ζούμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Μια πόλη που χρειάζεται σίγουρα έναν αέρα αναζωογόνησης και μια σύμπνοια ανάμεσα στους πολίτες της. Σε μια πόλη με τόσο μεγάλη ιστορία και οικονομία που κάποτε ανθούσε, θα πρέπει όλοι να βάλουμε το λιθαράκι μας, ο καθένας από τη μεριά του. Το σπιράλ είναι ένας πολυμορφικός συνδυασμός, με όραμα, συγκεκριμένο πρόγραμμα και πάνω απ’ όλα με ανθρώπους που αγαπούν την πόλη τους και φυσικά δρουν πάνω από κομματικά συμφέροντα. Το καλό για τον τόπο μας και για εμάς του ίδιους, ξεκινάει από τη δράση μας.»

Η Αγγελική Σαλπιστή γεννήθηκε στην Πάτρα και μεγάλωσε στα Ροΐτικα, όπου από το 1999 διαμένει μόνιμα. Αποφοίτησε από το 8ο Λύκειο Πατρών και έκτοτε εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Μιλάει Αγγλικά και λίγα Ιταλικά. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια που αφορούν στις πωλήσεις. Έχει υπάρξει εθελόντρια στον θεσμό «Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2006» καθώς και σε άλλες δράσεις που αφορούν στα πολιτιστικά του Δήμου Πατρέων και στο Καρναβάλι. Έχει παίξει σε θεατρικές παραστάσεις και είναι ιδρυτικό μέλος της ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας Θε.Ο.Ρο με έδρα τα Ροΐτικα. Υπήρξε μέλος τοπικών συλλόγων και πολιτιστικών-εθελοντικών ομάδων των Ροϊτίκων. Έχει δύο παιδιά.

14. Σεργιάννης Παρασκευάς (Πάρης) του Γεωργίου

Φοιτητής

#νεολαία

«Ένα λιμάνι ιδεών και πολιτισμού»

«Ως οπαδός της νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, φιλοδοξώ να συνεισφέρω στη δημιουργία μιας έξυπνης πόλης η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων πολιτών. Η συμμετοχή μου στο σπιράλ είναι για εμένα μια ευκαιρία να προσφέρω στην πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα, μέσα από ένα υγειές περιβάλλον χωρίς κομματικά συμφέροντα. Οι άνθρωποι του σπιράλ και ο Πέτρος Ψωμάς με όρεξη και πάθος για δουλειά με έχουν εμπνεύσει να συμμετάσχω στην προσπάθεια να κάνουμε την Πάτρα, την σύγχρονη πόλη που χρειαζόμαστε.»

Ο Πάρης Σεργιάννης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Κατά τα σχολικά του χρόνια έλαβε πολλαπλές διακρίσεις στους μαθηματικούς διαγωνισμούς της ελληνικής μαθηματικής εταιρείας (ΕΜΕ) σε όλες τις τάξεις φοίτησης. Τελειώνοντας το σχολείο, πέρασε στους Μηχανικούς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών όπου ανακάλυψε το πάθος του για την επιστήμη και την τεχνολογία. Το καλοκαίρι του 2022 ήρθε σε επαφή για πρώτη φορά με την επιχειρηματικότητα και έγινε συνιδρυτής της Carexchange, μιας startup που έχει βραβευτεί από δύο διαφορετικούς διαγωνισμούς (GSEA & JA Start Up 2023) ως η καλύτερη φοιτητική Startup στην Ελλάδα και μέσα στις 4 κορυφαίες φοιτητικές Startup της Ευρώπης για το 2023, που έρχεται να λύσει το θέμα της έλλειψης εμπιστοσύνης και διαφάνειας για τους δωρητές, μέσω μιας καινοτόμου πλατφόρμας δωρεών. Μεγάλη του αγάπη παραμένει ο αθλητισμός και συγκεκριμένα η καλαθοσφαίριση με την οποία ασχολείται ερασιτεχνικά.

Τσιοκόϊου Οάνα Νικολέτα του Νεκουλαϊ

Υποψήφιος διδάκτορας Τμήμα Χημικών Μηχανικών – Δευτεροετής φοιτήτρια στο Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών

#ανάπτυξη

«Το μέλλον της Πάτρας σήμερα»

«Συμμετέχω στις δημοτικές εκλογές, διότι ζω στην Πάτρα από τότε που ήρθα στην Ελλάδα,

το 2006, και δίχως άλλο την σέβομαι και την αγαπώ. Έχω επιλέξει να ζω στην Πάτρα και όχι

επειδή έτσι τα έφερε η ζωή. Η Πάτρα είναι το σπίτι μου, η καθημερινότητα μου, η ζωή μου,

και η υπέροχη οικογένειά μου. Όπως θέλω την καλύτερη ποιότητα ζωής για την οικογένειά

μου, έτσι θέλω και τις καλύτερες υπηρεσίες σε ανάπτυξη, υποδομές, τεχνολογία,

πολιτισμό, τουρισμό, περιβάλλον, αθλητισμό, εθελοντισμό, οικονομία, διοίκηση, κοινωνία,

υγεία, παιδεία, αλλά και το πιο σημαντικό: νεολαία! Διότι χωρίς αυτήν, δεν υπάρχει μέλλον. Επιλέγω το σπιράλ διότι όλα αυτά που θέλω για την πόλη μου, αυτή η ομάδα μπορεί να τα υλοποιήσει.»

Η Οάνα Νικολέτα Τσιοκόϊου γεννήθηκε 1982 στο Ιάσιο Ρουμανίας. Ολοκλήρωσε τις πτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Φυσικής του Ιάσιο το 2005. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές, όπου διακρίθηκε με υποτροφία Erasmus και τις ολοκλήρωσε στην Ελλάδα, το 2007. Ακολούθησαν δεύτερες μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και τις ολοκλήρωσε το 2010. Συνέχισε με ερευνητικά προγράμματα ως φυσικός, όπου διακρίθηκε με τις υποτροφίες ΙΚΥ και Καραθεοδωρή. Το 2015 έγινε δεκτή στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ως φοιτήτρια διδακτορικού. Συγχρόνως δημιούργησε οικογένεια και απέκτησε τρία υπέροχα παιδιά. Το 2022 πήρε την απόφαση να αποκτήσει ένα δεύτερο πτυχίο και έγινε δεκτή στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2006 όπου βρίσκεται στην Ελλάδα, ως και σήμερα παρακολουθεί συνεχώς επιμορφώσεις πάνω στους τομείς γλώσσες προγραμματισμού και ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι κάτοχος πτυχίων τριών ξένων γλωσσών και μαθητεύει σε άλλες δύο. Σε όλα τα χρόνια των σπουδών της εργαζόταν ως υπάλληλος στην εξυπηρέτηση πελατών.

Φαρμάκης Χαράλαμπος (Χάρης) του Παναγιώτη

Barber

#ανάπτυξη

«Ασφάλεια, καθαριότητα, τουρισμός, ανάπτυξη, περιβάλλον»

«Συμμετέχω στις δημοτικές εκλογές διότι αγαπώ την Πάτρα και τη θεωρώ μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Αυτός ήταν ο λόγος που επέλεξα το σπιράλ. Διότι έχει όραμα, πρόγραμμα και πολλή αγάπη γι’ αυτή την πόλη θέτοντας ως στόχο να τη βάλει ενεργά και στον τουριστικό χάρτη, κάτι που μέχρι τώρα κανείς δεν το έχει κάνει.»

Ο Χάρης Φαρμάκης γεννήθηκε το 1979 στην Πάτρα όπου κατοικεί μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά τους. Έχει σπουδάσει οικονομικά με κατεύθυνση τη μηχανογραφημένη λογιστική και εργάστηκε για 17 χρόνια ως λογιστής – φοροτεχνικός, αναλαμβάνοντας το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο των γονιών του. Το 2017 έκανε στροφή στην επαγγελματική του καριέρα, ακολουθώντας το δημιουργικό επάγγελμα του κομμωτή – barber που τον εξέφραζε καλλιτεχνικά. Έκανε εξειδικευμένες σπουδές στην Αθήνα και από το 2019 διατηρεί Barber Shop στο κέντρο της πόλης αποδεικνύοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά και ότι με θέληση και πίστη μπορείς να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Αυτό είναι και το κύριο μέλημα του, να κάνει τους συμπολίτες του να πιστέψουν ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε την Πάτρα την ομορφότερη πόλη της Ελλάδας και τα έργα μας να παραμείνουν για τις επόμενες γενιές.

Χαντζοπούλου Αφροδίτη – Ελευθερία (Βένα) του Θεοδώρου

Μόνιμη διοικητική υπάλληλος ΔΔΕ Αχαΐας

# παιδεία

«Καθαρή, ανθρώπινη, πολιτισμένη πόλη»

«Αγαπώ την πόλη μου κι έχω μάθει να ζω με αυτή σε αυτή. Είμαι εκ φύσεως θετικός και αισιόδοξος άνθρωπος και πιστεύω ότι ο δήμος μας πρέπει να αλλάξει την 9χρονη παλαιοκομματική αντίληψη αδράνειας και μη δημιουργικότητας. Πιστεύω ότι η ομάδα του σπιράλ με επικεφαλής τον Πέτρο Ψωμά έχει πνοή και όραμα για την πόλη μας.»

Η Βένα Χαντζοπούλου γεννήθηκε στο Σικάγο των ΗΠΑ το 1968. Έζησε και μεγάλωσε στην Πάτρα και μόλις τελείωσε το σχολείο, μετακόμισε στην Αμερική για μια δεκαετία. Επέστρεψε στην πόλη της, όπου δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά ως καθηγήτρια αγγλικών στην ιδιωτική εκπαίδευση. Παράλληλα, ασχολήθηκε ως ιδιωτικός υπάλληλος front desk στο κομμωτήριο της Βάσως Θεοχάρη – Παολίνου για δέκα χρόνια. Από τον Ιούλιο του 2020 είναι διορισμένη στη δημόσια εκπαίδευση.

Χείρας Γεώργιος του Δημητρίου

Εκπαιδευτικός

#περιβάλλον

«Μια πόλη με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον»

«Στο σπιράλ βρήκα ανθρώπους και φίλους με το καλύτερο επίπεδο κατανόησης, αντίληψης και ευαισθησίας σε θέματα και τομείς που πάντοτε με απασχολούσαν. Έχοντας το φυσικό περιβάλλον ως προτεραιότητα σε συνδυασμό και σε αρμονία με ό,τι άλλο με απασχολεί, όπως οι τέχνες και η εκπαίδευση. Προσδοκώ για την περιοχή του Αγ. Βασιλείου να αναπτυχθεί όπως της αξίζει, μέσα στο πλαίσιο της φυσικής αισθητικής που τη χαρακτηρίζει. Αυτά πάντοτε σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον με αισθητική και σεβασμό στις φυσικές άξιες που μας προσφέρει ο χώρος.»

Ο Γιώργος Χείρας γεννήθηκε και κατοικεί στην Πάτρα. Είναι Εκπαιδευτικός Εφαρμοσμένων Τεχνών Β΄/θμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. Σπούδασε στο Κρατικό Ινστιτούτο Κεραμικής Τέχνης, στη Φαέντσα της Ιταλίας με ειδίκευση στην εικαστική κάλυψη επιφανειών. Έχει θητεύσει μέλος Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής Στροφυλιάς – Κοτυχίου – Κυπαρισσιακού Κόλπου και έχει πολυετή συμμετοχή ως μέλος ΔΣ και υπεύθυνος ερευνητικού έργου πεδίου, του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ, για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας καθώς και άλλων φορέων για τη διαχείριση οικοτόπων, την προστασία και τη μελέτη άγριας πανίδας από το 1983. Έχει εργαστεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακράτας. Είναι μέλος της ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ και άλλων επιστημονικών οργανώσεων με περιβαλλοντική δράση και ασχολείται με τοπικά θέματα σχετικά κυρίως με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σχετικό με την άγρια πανίδα, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, καθώς και τη σύνταξη προγραμμάτων σπουδών για τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.