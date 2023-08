Ο Drake απέτισε φόρο τιμής στον Kobe Bryant: Σταμάτησε την συναυλία του όταν πέταξαν την φανέλα του στη σκηνή

Κατά τη διάρκεια μιας sold-out συναυλίας στην Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες στο πλαίσιο της περιοδείας του «It’s All a Blur», ο Drake έκανε μια οδυνηρή παύση για να τιμήσει τον εκλιπόντα Kobe Bryant. Η χειρονομία του ράπερ προκλήθηκε από έναν θαυμαστή που πέταξε μια φανέλα του Kobe Bryant στη σκηνή.

Someone threw a Kobe Bryant jersey on stage and Drake paused the show to honor the late basketball legend 🙏 pic.twitter.com/6iEJFduM1p

— Daily Loud (@DailyLoud) August 23, 2023