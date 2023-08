Κλιματική αλλαγή: Οι περίεργες επιπτώσεις της στην καθημερινότητά μας

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι μαζικές εξαφανίσεις ειδών από το βασίλειο των ζώων, αποτελούν κάποιες από τις πιο σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Δεν είναι ωστόσο μονάχα αυτές οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης που επηρεάζουν τον πλανήτη μας. Όσο κι αν είναι δύσκολο να το πιστέψετε, πίσω από τις αναταράξεις στα αεροπλάνα, μέχρι και τα προβλήματα με τον ύπνο, από πίσω βρίσκονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύμφωνα με το Live Science.

Η παγκόσμια θέρμανση τριπλασίασε την πιθανότητα για τους καύσωνες που έπληξαν περισσότερους από 6,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους για τουλάχιστον μία μέρα του μήνα.

Στη διάρκεια του φετινού Ιουλίου, το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού εκτέθηκε σε θερμοκρασίες που θα ήταν στατιστικά απίθανο να καταγραφούν χωρίς την κλιματική αλλαγή.

Τα βατράχια και οι αλλαγές στο οικοσύστημα

Καθώς ο κόσμος ζεσταίνεται, οι αρσενικοί βάτραχοι coquí (Eleutherodactylus coqui) στο Πουέρτο Ρίκο κρώζουν σε υψηλότερους τόνους. Σε μια μελέτη που παρουσιάστηκε στις 8 Μαΐου στην 184η συνάντηση της Ακουστικής Εταιρείας της Αμερικής, οι ερευνητές αποκάλυψαν πώς η άνοδος της θερμοκρασίας κάνει αυτά τα αμφίβια να συρρικνώνονται, αυξάνοντας το ύψος των κρωξίματός τους.

Οι αρσενικοί βάτραχοι coquí φωνάζουν για να σηματοδοτήσουν την περιοχή τους και να προειδοποιήσουν τους αντιπάλους τους. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι βάτραχοι που ζουν πιο κοντά στη βάση ενός βουνού, όπου είναι πιο ζεστά, κρώζουν σε υψηλότερους τόνους από τους μεγαλύτερους βατράχους που ζουν σε μεγαλύτερα υψόμετρα, όπου είναι πιο δροσερά. Όταν οι ερευνητές επέστρεψαν στις ίδιες πλαγιές δύο δεκαετίες αργότερα – όταν η παγκόσμια θερμοκρασία είχε αυξηθεί – διαπίστωσαν ότι οι βάτραχοι φώναζαν σε υψηλότερους τόνους, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονταν στο βουνό.

Όλο και πιο συχνές αναταραχές στα αεροπορικά ταξίδια

Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πιο δυσάρεστα ταξίδια.

Σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Geophysical Research Letters οι επιστήμονες συνέκριναν κλιματικά δεδομένα από το 1979 έως το 2020 με δεδομένα για τις αναταράξεις του αέρα στον Βόρειο Ατλαντικό.

Διαπίστωσαν ότι οι σοβαρές αναταράξεις – οι οποίες προκαλούνται από συγκρουόμενα ρεύματα αέρα που ταξιδεύουν με διαφορετικές ταχύτητες – αυξήθηκαν κατά 55% από 17,7 ώρες το 1979 σε 27,4 ώρες το 2020.

Τα μέτρια επίπεδα αναταράξεων αυξήθηκαν κατά 37% κατά την ίδια χρονική περίοδο. Η κλιματική αλλαγή είναι πιθανότατα πίσω από αυτή την αύξηση, επειδή ο θερμότερος αέρας σημαίνει ότι οι ταχύτητες και οι κατευθύνσεις των ανέμων αλλάζουν πιο έντονα, έγραψαν οι ερευνητές στη μελέτη.

Προβλήματα στον ύπνο

Μέχρι το 2010 οι άνθρωποι είχαν χάσει κατά μέσο όρο 44 ώρες ύπνου τον χρόνο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια της νύχτας που συνδέονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ο αριθμός αυτός θα μπορεί αυξηθεί σε 58 ώρες χαμένου ύπνου ετησίως μέχρι το 2100, σύμφωνα με ένα σενάριο υψηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, εκτιμούν οι ερευνητές.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2022 στο περιοδικό One Earth, οι επιστήμονες συνέκριναν δεδομένα ύπνου που συλλέχθηκαν με τη χρήση βραχιολιών παρακολούθησης του ύπνου από 48.000 ανθρώπους σε 68 χώρες και διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι κοιμούνται αργότερα και ξυπνούν νωρίτερα τις πιο ζεστές νύχτες.

Αύξηση των επιθέσεων από σκυλιά

Οι άνθρωποι τείνουν να γίνονται πιο βίαιοι όταν αυξάνεται η θερμοκρασία,έτσι και τα ζώα.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουνίου στο περιοδικό Scientific Reports δείχνει ότι η επιθετικότητα των σκύλων αυξάνεται επίσης με τις θερμοκρασίες, με περισσότερες επιθέσεις σκύλων να καταγράφονται τις πιο ζεστές ημέρες.

Αναλύοντας στοιχεία για 69.525 επιθέσεις σκύλων σε οκτώ πόλεις των ΗΠΑ – Ντάλας, Χιούστον, Βαλτιμόρη, Μπατόν Ρουζ, Σικάγο, Λούισβιλ, Λος Άντζελες και Νέα Υόρκη – η ομάδα διαπίστωσε αύξηση 11% τις ημέρες με υψηλή υπεριώδη ακτινοβολία και αύξηση 4% όταν οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές.

Λιγότερα μωρά

Οι θερμότερες ημέρες έχουν συνδεθεί με πτώση των ποσοστών γεννήσεων. Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2018 στο περιοδικό Demography, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ημέρες με μέση θερμοκρασία άνω των 80 F (26,7 C) συνδέονταν με μείωση κατά 0,4% των ποσοστών γεννήσεων περίπου εννέα μήνες αργότερα – τη μέση διάρκεια της εγκυμοσύνης – σε σύγκριση με ημέρες με θερμοκρασίες μεταξύ 60 F (15,6 C) και 70 F (21,1 C).

Αντί να προκαλέσουν πτώση της σεξουαλικής ορμής, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα μπορούσαν να μειώσουν τη γονιμότητα – ορισμένες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι θερμές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν το πόσο καλά κολυμπάει το σπέρμα.

Λιγότερος καφές

Η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να μειώσει στο μισό την έκταση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων καφέ μέχρι το 2050, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιανουαρίου στο περιοδικό PLOS One.

Με τη μοντελοποίηση τριών διαφορετικών κλιματικών σεναρίων που περιόριζαν την υπερθέρμανση του πλανήτη είτε στους 2,7 F (1,5 C), είτε στους 4,3 F (2,4 C) είτε στους 7,2 F (4 C), οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο αριθμός των περιοχών που είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για την καλλιέργεια καφέ – όπως περιοχές της Βραζιλίας, του Βιετνάμ, της Ινδονησίας και της Κολομβίας – θα μπορούσε να μειωθεί κατά 50%.

Χειρότερες οι αλλεργίες

Η άνοδος της θερμοκρασίας προκαλεί νωρίτερα και μακρύτερα τα ανοιξιάτικα κύματα, τα οποία εκτοξεύουν περισσότερη γύρη στον αέρα, κάνοντας τη ζωή λίγο πιο δύσκολη για τα άτομα με αλλεργίες όπως η αλλεργική ρινίτιδα.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2021 στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η περίοδος φτερνίσματος επιμηκύνεται στη Βόρεια Αμερική, έχοντας αυξηθεί κατά 20 ημέρες μεταξύ 1990 και 2018.

Διαπίστωσαν επίσης ότι τα επίπεδα γύρης αυξήθηκαν κατά 21% κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Οι αλλαγές οφείλονται πιθανώς στην υπερθέρμανση του πλανήτη και ήδη επιδεινώνουν τις αλλεργίες.