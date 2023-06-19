Παπαμιχαήλ-Η πρώτη αντίδραση μετά την αποχώρηση από το J2US: «Αδικηθήκαμε κατάφορα από την επιτροπή»

Τη δική του αλήθεια για τη διπλή εμφάνισή του στο stage του J2US θέλησε να πει μέσα από μία μακροσκελή ανάρτησή του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ που μαζί με την Ειρήνη Μερκούρη αποχώρησαν από το λαμπερό σόου μετά από απόφαση του κοινού.
Ο γνωστός μουσικός θέλησε να δικαιολογηθεί για την όχι και τόσο καλή πρώτη εμφάνισή του με την παρτενέρ του στο σόου ενώ τόνισε τα καλά σημεία της εμφάνισή του και της ερμηνείας του στο τραγούδι Maniac.
Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αρχικά αποκάλυψε το ευτράπελο που συνέβη μία μέρα πριν το οποίο όμως υπήρξε εξαντλητικό για τον ίδιο όπως εξηγεί. Δείτε την ανάρτησή του:
«Καλημέρα σε όλους, κοιμήθηκα 3 ώρες, γιατί έχω πάρα πολλή δουλεία. Θέλω να ξεκαθαρίσω, προς αποφυγή οποίων παρεξηγήσεων ότι πραγματικά, δεν ανέβηκα στη σκηνή για ένα και μόνο λόγο. Είχα να κοιμηθώ πάνω από 24 ώρες, οι hackers πραγματικά, μου διέλυσαν το καινούργιο μου κινητό, και, το κλείδωσαν, και δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα, να σώσω το παραμικρό!!! Όπως μου είπαν από την COSMOTE, τέτοιο ΕΠΙΠΕΔΟ χαρίσματος, έχουν δει μόνο μια φορά, μιλάμε για χακάρισμα επιπέδου 5 κλικ πριν οι τύποι μπορέσουν να εισβάλουν στο Αμερικανικό Πεντάγωνο !!! Καταλαβαίνετε ότι δεν έκλεισα μάτι, μέχρι να καταφέρω να βρω μέσω φίλου, τον Νο1 χάκερ στην Ελλάδα, ο οποίος μπορεί να χακάρει τα πάντα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, η κούραση να με καταβάλει, και να ΜΗΝ μπορέσω να βγάλω, συνολικά και στα 2 τραγούδια το 100% από αυτό που θα μπορούσα. Ειλικρινά έκλειναν τα μάτια μου, και δεν είχε να κάνει ούτε με την εκπομπή, ούτε με την παραγωγή, ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ. Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας. Ίσα ίσα, που ο Νίκος όλο αυτό τον καιρό που ήμουνα στο παιχνίδι, μου φέρθηκε άψογα, μου είναι πολύ συμπαθής, και αυτή την στιγμή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΓΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΨΤΕ ΜΕ, ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ, ΤΑ ΡΙΣΚΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ, ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΣΟ ΑΚΡΙΒΑ SHOW ΠOY ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΟΛΑ.
ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΕΓΩ ΛΕΩ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΙΛΗΖΩ. ΑΥΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. ΝΙΚΟΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΠΕΡΑΣΑ ΥΠΕΡΟΧΑ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΚΑΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ, ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΘΑ ΧΑΡΩ ΠΟΛΥ ΕΑΝ ΞΑΝΑΒΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΚΑΙ ΣΥΜΕΤΤΕΧΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ SUPER -DUPER ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΣΟΥ. ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΕΙΔΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΚΑΝΑ ΚΑΠΟΙΑ ΜΙΚΡΑ ΛΑΘΑΚΙΑ, ΟΜΩΣ ΕΚΑΝΑ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ. ΕΝΤΑΞΕΙ, ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. ΤΩΡΑ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΞΕΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΑΔΙΚΗΘΗΚΑΜΕ ΚΑΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ. ΑΦΕΝΟΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΕΙΠΑΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ. ΟΜΩΣ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΗΤΑΝ ΣΧΕΔΟΝ Η ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ!!!. ΤΟ ” MANIAC ‘ ΕIΝΑ ENA ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ KATA ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΓΝΩΜΗ, ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΣΑΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΤΕΛΕΙΑ. ΕΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑΤΕ, ΕΚΑΝΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ “ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ‘ ΑΝΕΒΟΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΕΒΗΚΑ 3 ΟΚΤΑΒΕΣ, ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΕΥΕΡΟΛΕΠΤΑ. ΕΠΙΣΗΣ Η ΕΙΡΗΝΗ, ΗΤΑΝ ΤΡΟΜΕΡΗ, ΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ ‘ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ‘ ΑΜΕΣΩΣ. ΤΩΡΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΙΩΣΩ ΚΑΝΕΝΑ, Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΟΤΙ ΣΤΙΣ ‘ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΕΣ ‘ ΣΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ, ΑΝΕΒΑΣΜΑΤΑ, ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΑ, ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΟ ΛΟΓΟ, ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕΙΣ ΤΕΤΟΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΣΤΟ DΝΑ ΣΟΥ. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΝΑ ΠΕΙ ΤΗΝ ‘ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΑ’ ΘΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ. ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΩ ΕΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΙΞΕΙ Π.Χ. ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ. ΘΑ ΤΟ ΠΑΙΞΕΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΣΩΣΤΑ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΝ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ, ΑΞΙΖΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΟΝΟ 10αρια. ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ. ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ, ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΟ, ΟΛΑ ΚΑΛΑ !!
ΠΕΡΑΣΑ ΤΕΛΕΙΑ, ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΚΑΙ ΗΜΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΑΦΗΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ. ΟΠΟΤΕ ΚΑΛΕ ΜΟΥ ΝΙΚΟ, ΟΛΑ ΚΑΛΑ. ΤΩΡΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ, ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΙΞΩ ΠΛΗΚΤΡΑ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΠΛΗΚΤΡΑ, ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ. ΝΟΜΙΖΩ ΝΙΚΟ ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΛΥΨΑ, ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΕΚΤΙΜΩ ΠΟΛΥ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ‘JUST ” ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ, ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΤΟΝ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟ, ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΟΛΟ ΤΟ ΤΕΑΜ. ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ, ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ, ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ. ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ».