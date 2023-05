Γκαλερί Cube: Έκθεση των εικαστικών Anne Beigbeder Sollis – Χρήστου Κουτσούκη

Anne Beigbeder Sollis | Χρήστος Κουτσούκης

People and Places

Επιμέλεια: Λιάνα Ζωζά

Opening: Παρασκευή, 19 Μαΐου 2023, 20.00 – 22.00

Διάρκεια: 19 Μαΐου – 17 Ιουνίου 2023

Cube Gallery, Μιαούλη 39, Πάτρα

Η Cube Gallery, φιλοξενεί από τις 19 Μαϊου έως και τις 17 Ιουνίου 2023, την διατομική έκθεση των

εικαστικών Anne Beigbeder Sollis και Χρήστου Κουτσούκη, σε μια ενδιαφέρουσα εικαστική

συνομιλία με τίτλο People and Places και σαφείς αναφορές σε σκηνές της καθημερινότητάς μας.

“It is strange how people seem to belong to places – especially to places where they were

not born…”

Christopher Isherwood, Goodbye to Berlin

Η Λιάνα Ζωζά, επιμελήτρια της έκθεσης, γράφει: “Οι εικαστικές συνομιλίες είναι σίγουρα μια μεγάλη

πρόκληση για τους επιμελητές, που όμως, τους δίνουν την δυνατότητα, να δείξουν μέσα από αυτές,

πτυχές της σύγχρονης τέχνης λιγότερο συμβατικές, κάνοντας κάθε φορά την ανατροπή που θα φέρει

τον θεατή απέναντι στην έκπληξη.

Η ιδέα του People and Places, μέσα από την εικαστική ματιά των Anne Beigbeder Sollis και

Χρήστου Κουτσούκη ξεκίνησε αρκετό καιρό πριν, όταν διέκρινα πως μέσα από τις φαινομενικά

διαφορετικές ενότητες της δουλειάς τους θα μπορούσε να προκύψει ένα ιδιαίτερο art project.

Η Anne Beigbeder Sollis δουλεύει κυρίως με στυλό bic, σε όλα τα χρώματα και με χαρτιά όλων των

διαστάσεων, δημιουργώντας από πολύ μικρά σχέδια μέχρι πολύ μεγάλα έργα που όμως έχουν την

ιδιαιτερότητα να αποτελούν εικαστικά puzzles μιας και δημιουργούνται, το καθένα, από μικρότερα

σχέδια που συνδέονται μεταξύ τους.

Ο Χρήστος Κουτσούκης χρησιμοποιεί τελάρα και λάδια, που είναι από τα υλικά που αγαπά,

δημιουργώντας τις δικές του σκηνές καθημερινότητας που τελικά, λειτουργούν σαν μια μελέτη της

προσωπικής του ανθρωπογεωγραφίας.

Ζώντας και οι δύο σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, όπως αυτό της πόλης των Βρυξελλών, αλλά με

διαφορετική οπτική, μιας και ζουν και κινούνται ο καθένας στο δικό του επαγγελματικό, οικογενειακό

και κοινωνικό χώρο, καταλήγουν ο καθένας τους στην ιδιωτική του εικαστική καταγραφή. Αφίξεις και

αναχωρήσεις, φανταστικές και πραγματικές συναντήσεις, τόποι και άνθρωποι, γνωριμίες, αισθήσεις και

σκέψεις παίρνουν τη θέσης τους, στα έργα που καλούνται να συνομιλήσουν και να λειτουργήσουν

σχολιαστικά στις εξερευνήσεις του μυαλού και της ψυχής.

Η πρώτη λέξη που σκέφτηκα, βλέποντας τα έργα τόσο, της Anne Beigbeder Sollis όσο και του

Χρήστου Κουτσούκη δεν ήταν σίγουρα άλλη από την ανθρωπογεωγραφία, όταν αυτή μελετά τις

σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και τόπου βάζοντας στο επίκεντρό της τους ανθρώπους με διαφορετικές

ανθρωπιστικές και πολιτιστικές παραδόσεις, συμπεριφορές και ιδέες και πως αυτοί αλληλοεπιδρούν στην

καθημερινότητά τους, με το αποτέλεσμα να αποτυπώνεται μέσα από την σύγχρονη τέχνη. Η επόμενη

σκέψη μου ήταν πόσο ωραίες είναι οι διαφορετικότητες, όταν τους δίνεις χώρο και τις φιλοξενείς μέσα

από art projects, όπως το People and Places”.”

