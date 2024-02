Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Αξιόλογες επιδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών σε συστήματα κατάταξης που επιμελούνται ερευνητικοί φορείς (Webometrics and CWTS Leiden Ranking)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διακρίθηκε σε δύο ακόμη κατατάξεις, αυτή τη φορά σε συστήματα την εποπτεία των οποίων έχουν ερευνητικοί φορείς. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκεται στη θέση 569 μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων στο κόσμο και 4ο στην Ελλάδα με βάση το σύστημα Webometrics, και στη θέση 556 στον κόσμο και 4ο στην Ελλάδα στην ανοικτή έκδοση του CTWS Leiden που εξετάζει 1.411 ιδρύματα. Η κατάταξη Πανεπιστημίων Webometrics Ranking of World Universities, καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Η συγκεκριμένη κατάταξη περιλαμβάνει περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως και προκύπτει μετά από την εξέταση 31.000 Πανεπιστήμιων από 200 χώρες βάσει της παρουσίας τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Ανάμεσα σε αυτά, βρίσκονται συνολικά 66 ελληνικά Πανεπιστήμια, δημόσιοι οργανισμοί εκπαίδευσης, αλλά και κολλέγια και ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης. Η θέση του Πανεπιστημίου Πατρών εμφανίζεται σταθερή σε σχέση με τα περσινά επίπεδα καταλαμβάνοντας φέτος την θέση 569 σε παγκόσμιο επίπεδο και την 4η θέση σε εθνικό επίπεδο. Αξιόλογη επίδοση του ιδρύματός μας είναι η 3η θέση σε εθνικό επίπεδο και 382η παγκοσμίως στο κριτήριο Openness. Σημαντική είναι και η διάκριση της 3ης θέσης στην Ελλάδα στο σύνολο των αναφορών στο δημοσιευμένο έργο μας στο Google Scholar με 1.306.118 αναφορές.

Με βάση τα αποτελέσματα της Webometrics, τις πρώτες ελληνικές δέκα θέσεις καταλαμβάνουν τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

– 247 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

– 262 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

– 423 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

– 569 Πανεπιστήμιο Πατρών

– 688 Πανεπιστήμιο Κρήτης

– 740 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

– 918 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

– 1100 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

– 1124 Πανεπιστήμιο Αιγαίου

– 1208 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο



Το CWTS Leiden Ranking είναι ένα σύστημα που επιμελείται το ερευνητικό Κέντρο για την Επιστήμη και Τεχνολογία του Πανεπιστημίου του Leiden σε συνεργασία με το Curtin Open Knowledge Initiative, το Sesame Open Science και το OurResearch. Σε αυτή την ετήσια αναφορά υπάρχουν δύο εκδόσεις, η ‘κλασική’ με στοιχεία από το Web of Science και η ‘ανοικτή’ με στοιχεία από το OpenAlex, μια νέα βάση βιβλιογραφικών δεδομένων που αξιοποιεί 9.3 εκατομμύρια δημοσιεύσεις. Και οι δύο εκδόσεις χρησιμοποιούν για την αναφορά αυτή βιβλιομετρικά στοιχεία από την περίοδο 2018-2021. Στην ανοικτή έκδοση, το Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει την 4η θέση στην Ελλάδα, στην 178η στην Ευρώπη (στα 470 ιδρύματα) και στην 556η στον κόσμο (στα 1.411). Στις δε κατηγορίες κριτηρίων, οι θέσεις μας μεταξύ των εννέα ελληνικών ιδρυμάτων ήταν:

– Scientific Impact: 4

– Collaboration: 3

– Open Access: 3



Στην κλασική έκδοση, το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι επίσης στην 4η θέση στην Ελλάδα, στην 224η στην Ευρώπη και στην 701η στον κόσμο. Στις δε κατηγορίες κριτηρίων, οι θέσεις μας ήταν:

– Scientific Impact: 4

– Collaboration: 4

– Open Access: 4

– Gender: 3



Καθώς στην κλασική έκδοση υπάρχουν ιστορικά στοιχεία, παρατηρείται ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών σταθεροποίησε τη θέση του, αφού το 2022 ήταν 4ο στην Ελλάδα, 228ο στην Ευρώπη και 705ο στον κόσμο. Η σταθεροποίηση της θέσης του Πανεπιστημίου Πατρών αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν δει κάποιος/α την αύξηση των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στη λίστα κατάταξης (προστέθηκαν περίπου 100 νέα ιδρύματα).

Η Πρυτανική Αρχή πιστή στη Δύναμη της Συνέχειας των Προσπαθειών προηγούμενων Πρυτανικών Αρχών τις αξιοποιεί και τις ενδυναμώνει και συγχαίρει τους ερευνητές αλλά και όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών που συνέβαλλαν με το έργο τους σε αυτή την σημαντική διάκριση του Πανεπιστημίου Πατρών.



Επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Θ. Βασιλόπουλου στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χ. Μπούρα επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης , κ. Θ. Βασιλόπουλος, ο οποίος είναι ο πλέον αρμόδιος σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μαζί με ομάδα συνεργατών του για περαιτέρω ενίσχυση των συνεργασιών του Πανεπιστημίου Πατρών με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο κ. Βασιλόπουλος ενημερώθηκε για το αντίστοιχο έργο που παράγεται στο Ίδρυμα, ενώ αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος. Άλλωστε το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει φέρει στο προσκήνιο την ενδυνάμωση των συνεργειών με όλους τους φορείς της ευρύτερης περιοχής διαχρονικά.

Τελευταία ενημέρωση από τις τεχνικές εργασίες που υλοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Σύμφωνα με τα τελευταία νέα από τις εργασίες αποκατάστασης και ανάπλασης των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, μέρος των εργασιών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη είναι οι βιοκλιματικές αναβαθμίσεις των ανοιχτών χώρων καθώς και η κατασκευή δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών. Επίσης, εκτελούνται στοχευμένες εργασίες για την κατασκευή κρασπέδων έμπροσθεν του Πάρκου Ειρήνης, ενώ παράλληλα εκτελείται προσεκτική καθαίρεση υφιστάμενων ριζικών σε παρακείμενα δέντρα. Επιπλέον, συνεχίζονται οι χωματουργικές εργασίες που αφορούν την διάνοιξη του υπό κατασκευή ποδηλατοδρόμου/πεζόδρομου στο ΒΔ μέρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και δημιουργία υπόβασης με διάστρωση πρώτων υλικών. Αναφορικά με τις τεχνικές εργασίες στο Μουσείο Εκπαίδευσης του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών εκτελούνται εργασίες επίστρωσης δαπέδου.

20.2.24 | Εκδήλωση για τα 40 χρόνια λειτουργίας του ΤΕΕΑΠΗ

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) οργανώνει Ημερίδα για τα 40 χρόνια λειτουργίας του, την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 (10.00 – 15.00) στο Αμφιθέατρο Ι-4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές/τριες τον Σεπτέμβριο του 1984. Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας: https://we.tl/t-GTIigZFTVz

Τελετή Απονομής Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης & Παρακολούθησης στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες του προγράμματος «Μυστήριο 7 Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ελευσίνας – IN SITU»

Το Μυστήριο 7 Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ελευσίνας – IN SITU, το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θεσπίστηκε από την 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΚΕΔΙΒΙΜ, ολοκληρώνει τον πρώτο χρόνο της επιτυχημένης λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε στο Σινέ Ελευσίς η Τελετή Απονομής Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης & Παρακολούθησης στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες του προγράμματος. Στόχος της εκπαιδευτικής δράσης Μυστήριο 7 Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ελευσίνας – IN SITU είναι η καλλιέργεια της ελεύθερης σκέψης και η παροχή επιστημονικής γνώσης υψηλού επιπέδου σε όλες και όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας και μορφωτικού επιπέδου. Μια ξεχωριστή μαθησιακή εμπειρία πάνω σε δύο σημαντικούς για την Ελευσίνα τομείς, «Περιβάλλον και Υγεία» και «Πολιτισμός – Πολιτιστική Πολιτική». Τον περασμένο Νοέμβριο οι συμμετέχοντες/ουσες παρουσίασαν τις εργασίες, που πραγματοποίησαν στο πλαίσιο των δύο εξαμήνων του προγράμματος: Η Ελευσίνα μέσα από τη δική τους ματιά, όπως την βίωσαν μέσα από τα μαθήματα – μέρος των οποίων πραγματοποιήθηκαν In Situ, σε κατάλληλους για την κάθε μαθησιακή ενότητα χώρους, τόσο της Ελευσίνας όσο και της γύρω περιοχής.

Στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα απονεμηθεί πιστοποιημένο από το ΚΕ.ΒΙ.ΔΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Όλοι οι σπουδαστές και όλες οι σπουδάστριες, που παρακολούθησαν το πρόγραμμα ως ακροατές και ακροάτριες, θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Επιστημονική Ημερίδα: Corallia Venturers TT Fund & University of Patras

9.2.24

9.2.24 Αναισθησιολογική Διαπανεπιστημιακή Συνάντηση 2024

16-17.2.24

Περισσότερα: https://anaesth-universities.gr/

16-17.2.24 Περισσότερα: https://anaesth-universities.gr/ Συνέδριο Σαββατοκύριακο Φεβρουαρίου 2024

16-18.2.24

16-18.2.24 Ημερίδα «40 Χρόνια ΤΕΕΑΠΗ»

20.2.24

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/

9 Φεβρουαρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα



Ὅταν κάποτε φύγω ἀπὸ τοῦτο τὸ φῶς θὰ ἑλιχθῶ πρὸς τὰ πάνω ὅπως ἕνα ρυακάκι ποὺ μουρμουρίζει.

Κι ἂν τυχὸν κάπου ἀνάμεσα στοὺς γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω ἀγγέλους, θὰ τοὺς μιλήσω ἑλληνικά, ἐπειδὴ δὲν ξέρουνε γλῶσσες.

Μιλᾶνε μεταξύ τους μὲ μουσική.

Ν.Βρεττάκος