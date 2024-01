Εκατόμβη νεκρών στο Ιράν – Εκρήξεις κοντά στον τάφο του Σουλεϊμανί (βίντεο)

Τουλάχιστον 103 είναι οι νεκροί μέχρι στιγμής από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν νωρίτερα στο κοιμητήριο της πόλης Κερμάν στο Ιράν.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν μετάδωσε πριν από λίγο πως τουλάχιστον 103 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε «τρομοκρατικές επιθέσεις» στο κοιμητήριο, όπου σημειώθηκαν δύο εκρήξεις κοντά στον τάφο του Κασέμ Σουλεϊμανί στην 4η επέτειο της δολοφονίας του κορυφαίου Ιρανού στρατιωτικού διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης. Οι τραυματίες ανέρχονται σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό στους 170.

Ο Κασέμ Σουλεϊμανί σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2020, σε ηλικία 62 ετών, κατά τη διάρκεια επίθεσης με αμερικανικό drone στο Ιράκ. Ήταν πρόσωπο-κλειδί του ιρανικού καθεστώτος και από τα πιο δημοφιλή δημόσια πρόσωπα στη χώρα.

#BREAKING At least 20 Iranian people have been killed and several others injured after two explosions hit areas close to the cemetery where former IRGC-QF Chief Qassem Soleimani is buried, Iran’s state TV reported.

A provincial security official says it’s not yet clear if it was… https://t.co/HNRX88YZ6C pic.twitter.com/A6MiSTvMAn

— Iran International English (@IranIntl_En) January 3, 2024