Ο πρύτανης του πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας ανήρτησε στο fb τις ομολογουμένως ιδιαίτερες και πασίδηλα εύστοχες ευχές, του για την έλευση του νέου έτους;

Αγαπητές και αγαπητοί φοιτήτριες και φοιτητές, συνάδελφοι και συνεργάτες,

Η έλευση κάθε νέας χρονιάς σημαίνει μια νέα αρχή, με ανανέωση των ελπίδων μας για βελτίωση της ποιότητας ζωής και κατάκτηση νέων στόχων. Η εποχή που διανύουμε δεν είναι εύκολη και η επίτευξη των στόχων μας προϋποθέτει πίστη όχι μόνο στις δυνάμεις μας αλλά και σε συλλογικά οράματα, σε πείσμα της απομόνωσης και της αποξένωσης, που μαστίζουν τον άνθρωπο της μετανεωτερικότητας. Αφήνοντας πίσω όσα μας χωρίζουν, ας καλλιεργήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας αυτό το πολύ σημαντικό που μας ενώνει: το κοινό μας όραμα για την Παιδεία, μια από τις σημαντικότερες βάσεις πάνω στην οποία στηρίζεται η ζωή του καθένα μας ξεχωριστά και της κοινωνίας ολόκληρης.

Η συμμετοχή όλων, από όποια θέση βρίσκεται ο καθένας, είναι απολύτως απαραίτητη, στη βάση του κοινού μας συμφέροντος να προάγουμε την επιστήμη και τα Γράμματα και να υπηρετούμε την κοινωνία. Προϋπόθεση της επιτυχίας είναι να πιστέψουμε ότι μπορούμε και οφείλουμε να αγωνιστούμε για μια ζωή πιο ποιοτική. Η παραγωγή ουσιαστικών πόρων γνώσης και η χάραξη καινοτόμων στρατηγικών, συμβατών με το πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα ας γίνει στόχος μας για το 2024, παράλληλα με την αλληλοκατανόηση και την αγωνιστική διάθεση για τις αξίες του Ανθρωπισμού.

Σας εύχομαι Καλές γιορτές και το 2024 να μας φέρει Ειρήνη, Αλληλεγγύη και Αισιοδοξία!

No man should escape our universities without knowing how little he knows.

J. Robert Oppenheimer