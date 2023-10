I’m a celebrity: Τραυματίστηκε ο Νίκος Βαμβακούλας – Δεν μπορώ, ζαλίζομαι

Στο νέο επεισόδιο του «Ι’m a celebrity get me out of here», που προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 18 Οκτωβρίου, οι παίκτες δοκιμάστηκαν για άλλη μια φορά.

Παρόλα αυτά δεν κύλησαν όλα τόσα ομαλά, καθώς ο Νίκος Βαμβακούλας υπέστη έναν τραυματισμό.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας ο παίκτης του ριάλιτι χτύπησε το πόδι του στην εξέδρα καθώς αιωρούνταν με στόχο να βάλει καλάθια σε μια μπασκέτα που βρισκόταν ψηλά στον αέρα.

«Αχ, μάνα μου! Αχ! Δεν είμαι καλά! Πάρτε με», φώναξε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής.

«Δεν μπορώ… Δεν μπορώ, ζαλίστηκα. Ζαλίστηκα. Δεν μπορώ! Ζαλίζομαι! Γιατρό, δεν μπορώ», φώναξε στη συνέχεια και έφτασε στην αρχή της εξέδρας με την βοήθεια του Γιώργου Χειμωνέτου.

Στη συνέχεια, το ιατρικό προσωπικό προσήλθε για να απομακρύνει από το σημείο με φορείο τον Νίκο Βαμβακούλα και να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

