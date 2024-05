Φινλανδία: Στη χώρα που όλοι ξέρουν την φορολογική σου δήλωση, και… είναι ευτυχισμένοι

Για ακόμη μία χρονιά η Φινλανδία βρέθηκε στην κορυφή του καταλόγου με τις πιο ευτυχισμένες χώρες. Παρόλο που η χώρα έχει κρύο κλίμα, και μεγάλους χειμώνες οι άνθρωποι της Φινλανδίας ευδοκιμούν όσον αφορά την ικανοποίηση από τη ζωή τους για πολλούς λόγους, σύμφωνα με ειδικούς.

Από την άλλη, ο Ανου Παρτάνεν, Φινλανδός συγγραφέας του «The Nordic Theory of Everything: In Search of a Better Life» λέει ότι οι Φινλανδοί είναι απαισιόδοξοι από τη φύση τουςκαι επιφυλακτικοί με τα συναισθήματά τους. Πίνουν πάρα πολύ. Επιπλέον, η Φινλανδία είναι σκοτεινή. Οι χειμώνες είναι κρύοι και είναι δύσκολοι ψυχολογικά . Αυτή η φινλανδική ευτυχία που ακούμε δεν αφορά το χορό, το χαμόγελο ή το να δείχνεις χαρούμενος εξωτερικά»

«Αυτές είναι μελέτες για την ποιότητα ζωής», τονίζει.

Η Jade Ventoniemi είναι μία Αμερικανίδα που τα τελευταία πέντε χρόνια αποκαλεί την Φινλανδία σπίτι της. Είναι προφανώς αυτή η ποιότητα ζωής που την «εξιτάρει».

Η Jade εξηγεί, στο CNN, γιατί είναι τόσο ενθουσιασμένη:

«Όταν επισκέφθηκα για πρώτη φορά τη Φινλανδία το 2017, μαγεύτηκα από τα δέντρα που έμοιαζαν με ζαχαρωτά, τα γραφικά τοπία τις λίμνες και την περίοδο του ήλιου του μεσονυκτίου – αλλά δεν ήταν μόνο η φυσική ομορφιά της χώρας που με εντυπωσίασε.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου, δεν είδα κανέναν άστεγο. Παιδιά ηλικίας μόλις έξι ετών χρησιμοποιούσαν με ασφάλεια τα μέσα μαζικής μεταφοράς μόνα τους, ενώ είδα πολλούς ηλικιωμένους πολίτες να μετακινούνται με τα αμαξίδια τους στο παντοπωλείο με ευκολία.

Η κοινωνία της Φινλανδίας έμοιαζε να είναι χτισμένη πάνω σε ένα θεμέλιο ανεξαρτησίας και φροντίδας, και αυτό μου έμεινε αξέχαστο. Ο νυν σύζυγός μου είναι από τη Φινλανδία και το 2019, όταν του δόθηκε η ευκαιρία να συνεχίσει την επαγγελματική του καριέρα στο μπάσκετ στην πατρίδα του, άρπαξα την ευκαιρία να τον ακολουθήσω εκεί.

Σήμερα, εκείνος εξακολουθεί να παίζει μπάσκετ και εγώ είμαι επιχειρηματίας.

Στις αρχές του 2024, μετά από αρκετά χρόνια εργασίας ως ειδική στο μάρκετινγκ, ξεκίνησα τη δική μου εταιρεία. Οι πελάτες μου είναι σκανδιναβικές εταιρείες στον τομέα του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου.

Στην επιχείρηση που εργαζόμουν, το εισόδημά μου ήταν περίπου 4.348 δολάρια το μήνα. Τώρα, που εργάζομαι για τον εαυτό μου, έβγαλα περίπου 21.739 δολάρια το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η ζωή είναι οργανωμένη γύρω από τη φύση

Η επαφή με τη φύση αποτελεί καθημερινό ή εβδομαδιαίο βασικό στοιχείο του τρόπου ζωής εδώ, και πολλές φινλανδικές πόλεις βρίσκονται κοντά σε κατάλληλα διαμορφωμένους υπαίθριους χώρους.

Είναι πολύ συνηθισμένο, για παράδειγμα, να διασχίζετε και να χρησιμοποιείτε δασικά μονοπάτια αν κάνετε δουλειές με ποδήλατο ή με τα πόδια.

Ένα από τα αγαπημένα μου μέρη είναι το πανέμορφο δάσος Tapanila, το οποίο βρίσκεται περίπου 100 μέτρα πίσω από το σπίτι μας.

100 μέτρα μπροστά από το σπίτι μας, υπάρχει η λίμνη Vesijärvi. Κάνουμε βαρκάδα το καλοκαίρι και πατινάζ στον πάγο το χειμώνα.

Η αγαπημένη μου καφετέρια στην περιοχή βρίσκεται δίπλα σε μια άλλη λίμνη, την Kahvila Kariranta, στην οποία πηγαίνω με ποδήλατο τις περισσότερες μέρες.

Οι Φινλανδοί δεν αφήνουν τις κακές καιρικές συνθήκες να επηρεάσουν την απόλαυση της φύσης. Ακόμα και στις πιο βαθιές, σκοτεινές στιγμές του χειμώνα, απολαμβάνω το περπάτημα, το ποδήλατο και το σκι. Έχω κολυμπήσει ακόμη και σε μια τρύπα σε μια παγωμένη λίμνη. Ήταν απίστευτα αναζωογονητικό.

Στις ΗΠΑ, θα απέφευγα ως επί το πλείστον να βρίσκομαι σε εξωτερικούς χώρους.

Ζούσα στη Φλόριντα και είχε πολύ ζέστη και υγρασία όλη την ώρα, οπότε μετρούσα αντίστροφα τις στιγμές μέχρι να βρεθώ σε ένα κλιματιζόμενο χώρο. Επίσης, στις ΗΠΑ δεν θα πήγαινα σε δάσος μόνη μου.

Η προοπτική αυτή μου φαινόταν περισσότερο επικίνδυνη παρά ξεκούραστη.

Οι άνθρωποι εδώ παραμένουν δραστήριοι μέχρι τα βαθιά γεράματα.

Έχω διαπιστώσει ότι είναι εύκολο να διατηρήσω υγιεινές συνήθειες επειδή εδώ επικρατεί η κουλτούρα της δια βίου καλής φυσικής κατάστασης. Όταν, για παράδειγμα, έκανα για πρώτη φορά σκι ανωμάλου δρόμου, θυμάμαι ένα τρίχρονο παιδί να περνάει με τη μαμά του, ακολουθούμενο από έναν άνδρα που έμοιαζε να είναι γύρω στα 70.

Ένιωσα τόσο ευπρόσδεκτη και ενθαρρυμένη κατά τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας. Αυτό συνέβαινε κάθε φορά που δοκίμαζα οποιαδήποτε νέα δραστηριότητα από τότε που μετακόμισα εδώ.

Δεδομένου ότι οι Φινλανδοί φαίνεται να κοιτάζουν τη δουλειά τους, δεν σας κοιτάζουν με καμιά κριτική διάθεση.

Δεν υπάρχει τίποτα για να ντρέπεσαι. Υπάρχει μια πραγματική αίσθηση αλληλεγγύης, όταν βλέπεις τους ανθρώπους να δοκιμάζουν κάτι έξω από τη ζώνη άνεσής τους, χωρίς φόβο.

Σε πολλές πόλεις, υπάρχουν επίσης φορείς που δημιουργούν αθλητικούς συλλόγους για ανθρώπους όλων των ηλικιών. Έχω κάνει CrossFit, λειτουργική προπόνηση στο δάσος ενώ διδάσκω μια φορά την εβδομάδα, σπιν. Αυτές οι δραστηριότητες με έχουν φέρει σε επαφή με μερικούς σπουδαίους φίλους.

Οι Φινλανδοί δίνουν έμφαση στην κοινωνική ευημερία

Έχω εντυπωσιαστεί από το πόσο πολύ όλοι φαίνεται να νοιάζονται ο ένας για τον άλλον εδώ. Φαίνεται ότι τα πράγματα είναι σχεδιασμένα για να κάνουν τη ζωή ευκολότερη και να βοηθούν τους ανθρώπους να ευημερούν.

Οι νέοι γονείς απολαμβάνουν γενναιόδωρα πακέτα αδειών στην εργασία τους.

Η λήψη άδειας είναι υποχρεωτική από το νόμο, ενώ υπάρχει μια σημαντική κουλτούρα διαφάνειας των αμοιβών.

Κάθε χρόνο, η φινλανδική κυβέρνηση κοινοποιεί το φορολογητέο εισόδημα όλων και ο καθένας μπορεί να ρίξει μια ματιά.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι δωρεάν για τους πολίτες ή για όσους έχουν ειδικές άδειες παραμονής. Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι λειτουργικές και βολικές – και οι γονείς με καροτσάκι μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν τα λεωφορεία ή τα τρένα.

Η ανακύκλωση είναι εύκολα προσβάσιμη.

Η δημόσια υγειονομική περίθαλψη είναι προσιτή και συχνά δωρεάν.

Όλες αυτές οι υποδομές με κάνουν να αισθάνομαι ασφαλής.

Καθώς κατάγομαι από τις νότιες ΗΠΑ, ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που με εξέπληξαν όταν ήρθα εδώ ήταν το πόσο ήσυχα ήταν τα εμπορικά κέντρα και οι δημόσιοι χώροι. Μου έκανε επίσης εντύπωση η έλλειψη κουβεντούλας σε δημόσιο χώρο ή με αγνώστους.Ενώ αυτό μπορεί να φαίνεται ψυχρό στην επιφάνεια, διαπίστωσα ότι όταν γνωρίσεις τους Φινλανδούς, είναι ζεστοί και γνήσιοι.

Η Φινλανδία είναι το πρώτο μέρος που έζησα μετά το κολέγιο και το πρώτο μέρος που ζήσαμε μαζί με τον σύζυγό μου. Νομίζω ότι το γεγονός ότι περιβάλλομαι τα τελευταία πέντε χρόνια από μια κοινωνία που εκτιμά την αργή ζωή, τη φύση, την αυτάρκεια και τη διατήρηση της δραστηριότητας με έχει επηρεάσει σημαντικά.

Από τότε που μετακόμισα εδώ, είμαι πολύ περήφανη για το άτομο που έχω γίνει».

