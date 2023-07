Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Ίδρυση τεχνοβλαστού/spin off

Το Πανεπιστήμιο Πατρών γνωστοποιεί ότι μετά τη λήψη της απόφασης 124/6-4-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου, και με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην υπ’ αριθμ.119/9-3-2023 συνεδρίασή του, προχώρησε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4684/2021, από κοινού με το Ερευνητικό Κέντρο (Ε.Κ.) «Αθηνά», στη σύναψη υποσχετικής σύμβασης τεχνοβλαστού/spin off, με στόχο την εμπορική αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των συμβληθέντων μερών και των ερευνητών τους, καθώς και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης επί των αιτήσεων διπλώματος ευρεσιτεχνίας (OBI & EPO) των ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μουστάκα και Μεταδιδακτορικό Ερευνητή κ. Γεράσιμο Αρβανίτη, και τίτλο «METHOD AND USER DEVICE FOR DETECTING AN ENVIRONMENT OF THE USER DEVICE», διαδικασία, η οποία μετά την ίδρυση της Εταιρίας Τεχνοβλαστού με διακριτικό τίτλο «AviSense», προσεχώς ολοκληρώνεται με τη σύναψη της εκποιητικής σύμβασης. Το Πανεπιστήμιο Πατρών χαιρετίζει κάθε προσπάθεια που έχει ως στόχο τη διασύνδεση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται σε αυτό με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και την πρόοδο, και ευχαριστεί τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μουστάκα, τους συνιδρυτές αποφοίτους και διδάκτορες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μεταδιδακτορικό Ερευνητή κ. Γεράσιμο Αρβανίτη και τον κ. Σταύρο Νούσια για την ερευνητική τους συμμετοχή. Η αξιοποίηση των επιστημονικών αποτελεσμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας, μέσω της ίδρυσης της εταιρείας spin off, αναβαθμίζει το επιστημονικό κύρος του Πανεπιστημίου Πατρών και δίνει όραμα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τα πρόσωπα, για μεγαλύτερη προσπάθεια και συνεργασία.

3 – 5.7.2023 | Διεθνές Συνέδριο SMART 2023 – 10th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials

Το Διεθνές συνέδριο SMART 2023 – 10th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου 2023. Το συνέδριο διοργανώνεται από τη Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την αιγίδα της ECCOMAS (European Community on Computational Methods in Applied Sciences). Επιστήμονες από τον Ακαδημαϊκό Χώρο και Μηχανικοί από Ερευνητικά Κέντρα και την Βιομηχανία θα παρουσιάσουν και αναλύσουν τις διεθνείς εξελίξεις στις διεπιστημονικές περιοχές των ευφυών και πολυλειτουργικών υλικών, των ευφυών και αυτοπροσαρμοζόμενων δομών και κατασκευών, με εφαρμογές στον σχεδιασμό καινοτόμων αισθητηρίων και επενεργητών για ευφυή συστήματα, την μόνιμη διάγνωση δομικής ακεραιότητας, τον ενεργό έλεγχο ταλαντώσεων και θορύβου, την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών μεθόδων ανάλυσης και εργαλείων σχεδιασμού, κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο και την συμμετοχή σας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου https://www.smart2023.eu

8 – 9.7.2023 | Διεθνές Συνέδριο του Τμήματος Φιλοσοφίας: Patterns of Evil in Greece and China

Στις 08 και 09 Ιουλίου 2023, με τη συνεργασία του “Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard” και του “Κέντρου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού (ΚΕΛΚΙΠ)”, θα πραγματοποιηθεί το Διεθνές Συνέδριο του Τμήματος Φιλοσοφίας: “Patterns of Evil in Greece and China”, το οποίο θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι το πρώτο μιας σειράς τριών σχετικών συνεδρίων. Αναλυτικά: https://philosophy.upatras.gr/diethnes-synedrio-patterns-of-evil-in-greece-and-china



Διάκριση μέους ΕΔΙΠ του Τμήματος Γεωλογίας

Η Δρ. Ελένη Σιμώνη μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Γεωλογίας επελέγη από το Πανεπιστήμιο του HARVARD ως υπότροφος για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η υποτροφία χορηγείται σε μελετητές της Αρχαίας Ελλάδας από όλο τον κόσμο για την εκπόνηση έρευνας υψηλού επιπέδου στην έδρα του κέντρου στην Ουάσιγκτον. Η ερευνητική πρόταση της κας. Σιμώνη είναι μία από της 20 που εγκρίθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο και η μοναδική από την Ελλάδα και Ελληνικό Πανεπιστήμιο (https://chs.harvard.edu/meet-the-2023-2024-fellows/).

European Cooperation in Science and Technology (COST) – Συμμετοχή μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστήμιο Πατρών, ως μέλους του Management Committee (MC) της δράσης εκπροσωπώντας την Ελλάδα

Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. μία νέα δράση στο πλαίσιο του “European Cooperation in Science and Technology (COST)” με τίτλο: “European Materias Acceleration Center for Energy (EU-MACE)”. Σκοπός της εν λόγω δράσης είναι η δημιουργία μίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας που θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, ανάπτυξη/σύνθεση, μελέτη και ενσωμάτωση σε ενεργειακές διατάξεις καινοτόμων πολυλειτουργικών μικρο- και νανοφασικών-υλικών (περοβσκίτες, μεταλλικά κράματα, …). Στην δράση EU-MACE συμμετέχουν 18 ευρωπαϊκές χώρες: Austria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Poland Portugal, Romania, Slovakia, Spain, Turkey, Ukraine. Ως μέλος του Management Committee (MC) της δράσης εκπροσωπώντας την Ελλάδα, συμμετέχει ο Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υλικών, Ιωσήφ Γαλανάκης. Η δράση θα έχει διάρκεια 4 έτη, θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2023 και θα φέρει σε επαφή μέσω συναντήσεων, workshops, σχολείων, κλπ επιστήμονες/ερευνητές που η δραστηριότητα τους αφορά τα προηγμένα υλικά με ενεργειακές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση στο σύνδεσμο: https://e-services.cost.eu/action/CA22123 (απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού).

Διάκριση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής

Η Καθηγήτρια κ. Ζωή Λυγερού, Διευθύντρια του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας του Τμήματος Ιατρικής, εξελέγη στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒΟ Council), της οποίας η θητεία θα ξεκινήσει στις αρχές του 2024.



Προγράμματα ΚΕΔΙΜΑ

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (MIS 5161689) δύο κύκλους μάθησης:

Ο πρώτος κύκλος «Διδασκαλία και Μάθηση στο Πανεπιστήμιο» απευθύνεται σε διδάκτορες και μεταδιδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών (για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.office.com/e/jhqCb3duSG).

Ο δεύτερος κύκλος «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο» απευθύνεται σε όλα τα μέλη διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος (για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.office.com/e/C8SsccZsh6).

Οι δηλώσεις συμμετοχής και για τα δύο προγράμματα λήγουν την Τετάρτη 5/7.

Θερινό Σχολείο Ρομποτικής 2023 – Open Robotics Summer School 2023

Η ερευνητική Ομάδα Ρομποτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, με τις ομάδες Robotics Club και Robots@UP, διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το Θερινό Σχολείο Ρομποτικής με θέμα “Σχεδιασμός, Κατασκευή και Προγραμματισμός Ρομπότ”, στις 24-28 Ιουλίου 2023 στο Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, τη συνεργασία του Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Π.Π., Autonomous Robots Lab του Παν/μίου NTNU Norway, του Robotics and AI Team του Παν/μίου LTU Sweden και την υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΔΕΔΕ Δυτ. Ελλάδας. Στο θερινό σχολείο μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές/τριες από οποιουδήποτε Πανεπιστημιακό Τμήμα της Ελλάδας και μαθητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει την Γ’ Γυμνασίου & Α’ Λυκείου. Δήλωση Συμμετοχής έως 7/7/2023 στο: https://linktr.ee/openrobotics_patra



Δράσεις στο φετινό 5ο Aθλητικό Καλοκαιρινό Camp 2023 για παιδιά

Το 5ο Αθλητικό Καλοκαιρινό Camp 2023 του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ανοίξει τις πύλες του για τους μικρούς μας φίλους και τις μικρές μας φίλες. Υποδέχεται καθημερινά τα παιδιά σε ένα κατασκηνωτικό και αθλητικό πρόγραμμα, το οποίο θα διαρκέσει ως και τις 28 Ιουλίου και χαρακτηρίζεται για το υψηλό επίπεδο σχεδιασμού και ανάπτυξης των αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων. Καθημερινά, πάνω από 100 παιδιά με την υποστήριξη αξιόλογων προπονητών Φυσικής Αγωγής, μυούνται στις τεχνικές δημοφιλών αθλημάτων, αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και ψυχαγωγούνται μέσα από συμμετοχικά και συνεργατικά προγράμματα. Ποδόσφαιρο, Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση, Αντισφαίριση, Κλασικός Αθλητισμός, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Χορός, Σκάκι, Ζωγραφική, Ποδηλασία και άλλα παιχνίδια δεξιοτήτων, κατά τη διάρκεια κάθε εβδομάδας, δίνουν την δυνατότητα στα παιδιά να προσεγγίσουν νέα αθλήματα και αγωνίσματα, να αναπτύξουν την κίνηση και τη ρυθμική κίνηση, να συνθέσουν. Στο Camp μπορούν να εγγραφούν, τόσο παιδιά μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, όσο και των σχολείων της Πανεπιστημιουπόλεως, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Πατρών. Πληροφορίες: https://gym.upatras.gr/2023/05/31/enarxi-eggrafon-gia-to-5o-kalokairino-camp-toy-panepistimioy-patron/



Συμμετοχή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στον εθνικό διαγωνισμό ECOTROPHELIA 2023, με τα καινοτόμα προϊόντα For God’s shake και Dip into health

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετείχε για δεύτερη συνεχή χρονιά στον εθνικό διαγωνισμό ECOTROPHELIA 2023 για τη δημιουργία και ανάδειξη νέων προϊόντων διατροφής με οικολογικό και καινοτόμο χαρακτήρα, που διοργανώθηκε για 13η χρονιά από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ). Το Τμήμα ΕΤΤ συμμετείχε στο διαγωνισμό με δύο καινοτόμα προϊόντα, τα For God’s shake και Dip into health. O διαγωνισμός έλαβε χώρα στις 21.06.2023 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα. Τα δύο προϊόντα απέσπασαν τα θετικά σχόλια και τις ευμενείς κριτικές των παρευρισκόμενων στην ανοικτή για το κοινό έκθεση των διαγωνιζόμενων προϊόντων. Αναλυτικές πληροφορίες: http://foodscitech.upatras.gr/?p=7835



Έκθεση Le Corbusier 150+ | Σχεδιαστήριο 5 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης Le Corbusier 150+ στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, Καθηγητής Νικόλαος Αβούρης, ο Δήμαρχος Πατρέων, κ. Κ. Πελετίδης και ο Αντιδήμαρχος Πατρέων Αρχιτεκτονικού Έργου – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (Η/Μ) και Έργων Υποδομής κ. Χ. Κορδάς. Η έκθεση Le Corbusier 150+ παρουσιάζει, με περισσότερα από 150 προπλάσματα, επιλεγμένα έργα από το ευρύ, πολυσχιδές και εξαιρετικά επιδραστικό έργο του διάσημου Γαλλοελβετού μοντερνιστή αρχιτέκτονα Le Corbusier (1887-1965), του σημαντικότερου αρχιτέκτονα του 20ού αιώνα και θα διαρκέσει μέχρι 5.7.2023.

Εισαγωγή στα κλινικά εργαλεία προσυμπτωματικού ελέγχου για ψυχική υγεία στην εφηβεία (SBIRT)

Tην Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023 και ώρα 18.00 στην αίθουσα Θ4, Κουκούλι (πρώην ΤΕΙ) θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Ψυχική Υγεία και Κλινικές Παρεμβάσεις προσυμπτωματικής Διάγνωσης και Θεραπείας, Μοντέλο SBIRT». Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν:

– Μία πλατφόρμα On line αξιόπιστων διαγνωστικών εργαλείων, που χρησιμοποιεί ο κλινικός για την ασφαλή διάγνωση πριν την εκδήλωση συμπτωμάτων ψυχοπαθολογίας.

– Εργαλεία κινητοποίησης του εφήβου ή ενήλικα σε περιπτώσεις που χρειάζεται θεραπεία και συμβουλευτική σε θέματα εξαρτήσεων και διαταραχών κατάθλιψης και άγχους.

– Μία πλατφόρμα εκπαίδευσης των επαγγελματιών στην όλη προσέγγιση με μια σειρά δοκιμασμένων ερευνητικών εργαλείων.

Πολλαπλασιαστική δράση του προγράμματος «T.E.S.T. – Technologies for STEAM Teaching»

Στο πλαίσιο παρουσίασης/πολλαπλασιαστικής δράσης του προγράμματος “T.E.S.T. – Technologies for STEAM Teaching” στις 7 Ιουλίου 2023 και από 12:00 έως 13:30 θα πραγματοποιηθεί συμπόσιο στο αμφιθέατρο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Πάτρα, με θεματολογία: “Perspective Transformation through Adaptive Teaching: The contribution of the T.E.S.T. Project”.

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/

