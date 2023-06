Συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Ο Περικλής Αλιώπης και ο Βασίλης Τζιατζιάς σας προσκαλούν σε ένα μουσικό ταξίδι,

γεμάτο βιώματα, εικόνες, μνήμες και ενέργεια.

Το World Music DUO είναι ένα μοναδικό Instrumental Project.

Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει πρωτότυπες συνθέσεις και επιλεγμένες διασκευές

συνδέοντας τον Ελληνικό, Μεσογειακό, Βαλκανικό ήχο με το αυτοσχεδιαστικό πνεύμα και

την εξωτική αρμονία της Τζαζ και Λάτιν μουσικής.

Αποτελεί μια μουσική/αισθητική πρόταση, φορτισμένη με ενέργεια, αναφορές σε

σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς, λούπες που στήνονται επί σκηνής και έμφαση στον

προσωπικό του ήχο.

Καθηλώνει τους ακροατές παρουσιάζοντας διασκευές γνώριμων μελωδιών του

ευρύτερου World/Jazz ρεπερτορίου καθώς και νέο πρωτότυπο υλικό, πάντα στις σωστές

αναλογίες και με στόχο την δημιουργία μιας ανεπανάληπτης εμπειρίας.

—————————————————————————

World Music DUO.

Periklis Aliopis and Vassilis Tziatzias invite you on a musical journey, full of experiences,

images, memories and energy.

World Music DUO is a unique Instrumental Project.

The repertoire includes original compositions and selected arrangements connecting the

Greek, Mediterranean, Balkan sound with the improvisational spirit and the exotic

harmony of Jazz and Latin music.

It is a musical/aesthetic proposal, charged with energy, references to historical Greek

composers, loops set up on stage and an emphasis on his personal sound.

Captivating the listeners by presenting renowned arrangements of melodies from the

wider World/Jazz repertoire and also new original material, always with the right balance

in order to create an unrepeatable experience.

—————————————————————————

Η παράσταση διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου

Πατρέων στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2023 στην Ενότητα

“Γιορτη Μουσικής”

● Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών (Αίθριος χώρος).

Νέα Εθνική Οδός Πατρών-Αθηνών 38-40, Πάτρα 264

● Κυριακή 18 Ιουνίου.

● Ώρα έναρξης 21:30

● Διάρκεια 70-80′

● Είσοδος ελεύθερη.