Eurovision 2023: Η Σουηδία ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού

Μεγάλος νικητής στη Eurovision 2023 είναι η Σουηδία, επιβεβαιώνοντας όλα τα προγνωστικά.

Το κοινό της Ευρώπης «μίλησε» και η Loreen, με το τραγούδι «Tattoo», συγκέντρωσε 583 βαθμούς, από το κοινό και τις επιτροπές, και χάρισε τη νίκη στη χώρα της 11 χρόνια μετά το «Euphoria», με το οποίο είχε κατακτήσει ξανά την κορυφή.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Φινλανδία με τον Käärijä και το «Cha Cha Cha» ενώ στην τρίτη το Ισραήλ με το «Unicorn». Την τέταρτη θέση έλαβε η Ιταλία με το «Due Vite» και την πεντάδα συμπλήρωσε η Νορβηγία με το «Queen of Kings».

Η Κύπρος, την οποία εκπροσώπησε ο Andrew Lambrou με το τραγούδι «Break a Broken Heart», έλαβε τη 12η θέση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Η εμφάνιση της Σουηδίας που έφερε τη νίκη

Η Loreen διαγωνίστηκε στην ένατη θέση, στον τελικό της 67ης Eurovision και γνώρισε την αποθέωση τόσο στην Liverpool Arena όσο και στα social media.

Η καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε, όπως ακριβώς στον εθνικό τελικό της χώρας της και με το ίδιο outfit σε γήινες αποχρώσεις.

Η ατμόσφαιρα ήταν υποβλητική και η ερμηνεία της εμβληματική πάνω σε μία εντυπωσιακή κατασκευή.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η έκτη νίκη για τη Σουηδία στον θεσμό της Eurovision, αφού έχει κερδίσει ξανά το 1974, το 1984, το 1991, το 1999 και το 2012.

Το «Tattoo» κυκλοφόρησε ως single στις 25 Φεβρουαρίου. Αφού κέρδισε στον μουσικό διαγωνισμό «Melodifestivalen», βρισκόταν για μέρες στο Νο1 των charts στη Σουηδία.

Έκτοτε, κατάφερε να κατακτήσει τα charts δεκατεσσάρων ακόμα χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελβετία, η Ολλανδία, η Ελλάδα, η Ισλανδία, το Βέλγιο και απόψε τη Eurovision.

Μιλώντας στο Rolling Stone για το τραγούδι, η Loreen αποκάλυψε πως χρειάστηκε μόνο 1,5 ώρα για να ηχογραφηθεί. «Λοιπόν, πρώτα απ ‘όλα, μερικές φορές οι άνθρωποι πιστεύουν ότι πρέπει να παλέψεις για να δημιουργήσεις. Αλλά συνήθως, είναι το αντίστροφο. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι μεγαλύτερες ερμηνείες γίνονται συνήθως πολύ γρήγορα, γιατί απλά ρέει. Πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη ενέργεια. Έτσι, ενώ ηχογραφούσα το τραγούδι στο στούντιο, χρειάστηκε, για παράδειγμα, μιάμιση ώρα; Κάτι μαγικό συνέβη εκεί», δήλωσε.

Η σειρά με την οποία διαγωνίστηκαν οι χώρες

Αυστρία: Teya & Salena – «Who the Hell is Edgar?»

Πορτογαλία: Mimicat – «Ai Coração»

Ελβετία: Remo Forrer – «Watergun»

Πολωνία: Blanka – «Solo»

Σερβία: Luke Black – «Samo Mi Se Spava»

Γαλλία: La Zarra – «Évidemment»

Κύπρος: Andrew Lambrou – «Break a Broken Heart»

Ισπανία: Blanca Paloma – «Eaea»

Σουηδία: Loreen – «Tattoo»

Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi – «Duje»

Ιταλία: Marco Mengoni – «Due Vite»

Εσθονία: Alika – «Bridges»

Φινλανδία: Käärijä – «Cha Cha Cha»

Τσεχία: Vesna – «My Sister’s Crown»

Αυστραλία: Voyager – «Promise»

Βέλγιο: Gustaph – «Because of You»

Αρμενία: Brunette – «Future Lover»

Μολδαβία: Pasha Parfeni – «Soarele şi Luna»

Ουκρανία: TVORCHI – «Heart of Steel»

Νορβηγία: Alessandra – «Queen of Kings»

Γερμανία: Lord of the Lost – «Blood & Glitter»

Λιθουανία: Monika Linkytė – «Stay»

Ισραήλ: Noa Kirel – «Unicorn»

Σλοβενία: Joker Out – «Carpe Diem»

Κροατία: Let 3 – «Mama ŠČ!»

Ηνωμένο Βασίλειο: Mae Muller – «I Wrote a Song».

