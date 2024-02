ΕΠΟ: Σύσκεψη για τον τελικό του Conference League – Τι αποφασίστηκε

Ο τελικός του Conference League θα διεξαχθεί στην «Οpap Arena» στις 29 Μαΐου και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες μεταξύ των αρμοδίων αρχών για την ομαλή διεξαγωγή του.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία της ΕΠΟ μεταξύ των ανθρώπων της ομοσπονδίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Ως αποτέλεσμα που βγήκε από τη σύσκεψη, είναι ότι η κάθε φιναλίστ θα πάρει από 9.000 εισιτήρια για τους οπαδούς της. Το ένα Fan Festival θα γίνει στο Θησείο και το άλλο στο ΟΑΚΑ. Με λίγα λόγια, οι οπαδοί των δυο φιναλίστ θα βρεθούν από το αεροδρόμιο σε εκείνα τα σημεία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Η πρώτη οργανωτική σύσκεψη με τη νέα ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ανάμεσα σε εκπροσώπους της ΕΠΟ, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής με αφορμή τον τελικό του Europa Conference League 2024, o οποίος θα διεξαχθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην OPAP Arena στις 29 Μαϊου 2024.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΛ.ΑΣ. ήταν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Αντιστράτηγος Γιάννης Σκούρας και επικεφαλής της Πυροσβεστικής, ο Αττικάρχης Χρήστος Σημιακάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχε ομάδα υψηλόβαθμων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για τα μέτρα ασφαλείας του τελικού. Τα στελέχη της ΕΠΟ έκαναν αναλυτική παρουσίαση όλων των θεμάτων που άπτονται του τελικού και είναι αρμοδιότητα της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Ανάλογες συναντήσεις θα επαναλαμβάνονται διαρκώς μέχρι τη διεξαγωγή του τελικού.

Παράλληλα η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία με ανακοίνωσή της καλεί όποιον ενδιαφέρεται να συνδράμει στη διοργάνωση του τελικού ως εθελοντής.

Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η ΕΠΟ, απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια, αλλά και σε μεμονωμένους φιλάθλους, να ενταχθούν στην εθελοντική ομάδα οργάνωσης του τελικού του UEFA Conference League 2023-24.

Ο τελικός ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην AEK Arena στις 29 Μαΐου 2024, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά γεγονότα που έχει διοργανώσει η χώρα μας. Η συμμετοχή από οποιοδήποτε πόστο, θα αποτελέσει μεγάλη συνεισφορά στον αγώνα και ταυτόχρονα θα δώσει την ευκαιρία στους εθελοντές που θα λάβουν μέρος να αποτελέσουν μέρος της γιορτής, να ζήσουν από κοντά το κλίμα ενός μεγάλου αγώνα και να δουν πολλές και διαφορετικές πλευρές της διοργάνωσης, τόσο στο γήπεδο όσο και σε άλλα κρίσιμα πόστα.

Η πρόσκληση απευθύνεται στις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων, σε Σωματεία και Ακαδημίες ποδοσφαίρου και άλλων αθλημάτων, σε αθλητικούς και μη οργανισμούς, δήμους κλπ, για μαζική προσέλευση εθελοντών, αλλά και σε μεμονωμένους φιλάθλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή επαγγελματικής ιδιότητας.

Οι εθελοντές θα λάβουν δώρα, ρουχισμό για την εργασία τους από την UEFA, τον οποίο θα κρατήσουν ως ενθύμιο, ενώ θα πάρουν μέρος στο Kick Off Event εφτά ημέρες πριν τον αγώνα και στο Thank you event, το μεγάλο πάρτι μετά τη λήξη του τελικού. Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής εργασίας τους το φαγητό τους θα είναι καλυμμένο από Catering που θα λειτουργήσει γι αυτόν τον σκοπό. Τέλος θα λάβουν επίσημη βεβαίωση συμμετοχής από την UEFA.

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν ως εθελοντές στον τελικό του Conference League στις 29 Μαΐου 2024, μπορούν να μεταφερθούν στην ειδική πλατφόρμα για να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.

Πηγή: filathlos.gr