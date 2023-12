Εφορία: Πότε θα ενεργοποιηθεί το «112» για τους… ξεχασιάρηδες

Έως τις αρχές Ιανουαρίου 2024 αναμένεται να ενεργοποιήσει η Εφορία το «112» για τους «ξεχασιάρηδες» φορολογούμενους. Πρόκειται για ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης φορολογικών υποχρεώσεων το οποίο θα φέρει η ΑΑΔΕ στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων. Δηλαδή η ΑΑΔΕ θα στέλνει προσωποποιημένες ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των φορολογουμένων για τις εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιήσουν εντός των προσεχών 2-3 ημερών, όπως δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και πληρωμή φόρου κλπ.

Πώς θα λειτουργεί το «112» της Εφορίας

Ουσιαστικά το «112» της Εφορίας θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες:

Να ενημερώνονται για το φορολογικό προφίλ τους, για τις οφειλές που έχουν προς την Εφορία ,θα λαμβάνουν προσωποποιημένες ειδοποιήσεις και ενημερώσεις και θα πληρώνουν μέσω κάρτας. Για παράδειγμα η Εφορία θα ενημερώνει μέσω του συστήματος αυτού τον ελεύθερο επαγγελματία για την ημερομηνία υποβολής ΦΠΑ και την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής φόρου αλλά και όταν θα λήγει η προθεσμία πληρωμής φόρου. Και εάν ο ελεύθερος επαγγελματίες” ξεχάσει ” ότι λήγει η προθεσμία για την πληρωμή φόρου τότε θα λαμβάνει μήνυμα υπενθύμισης. Με τον ίδιο τρόπο θα ειδοποιούνται και οι φορολογούμενοι για την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ ή των δόσεων από ρυθμίσεις οφειλών.

Να ειδοποιούνται έγκαιρα για το υπόλοιπο των δόσεων μιας ρύθμισης που έχουν ή για τη μη πληρωμής της ώστε να τακτοποιήσουν την επόμενη. Για παράδειγμα εάν ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει μια δόση, μετά το σύστημα θα ενημερώνεται αυτόματα, και μετά θα στέλνεται μήνυμα στο κινητό του υπόχρεου για τη δόση που δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα, αλλά και για τις κυρώσεις που θα υποστεί σε περίπτωση που χάσει τη ρύθμιση.