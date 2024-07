Τρέξιμο ή κολύμβηση: Τι να επιλέξεις;

Τρέξιμο ή κολύμβηση; Ένα ερώτημα που ακούω συχνά, καθώς το άθλημα που έχω επιλέξει να κάνω, το τρίαθλο, εμπεριέχει και τα δύο. Η ερώτηση που μου γίνεται συνήθως αφορά την αρέσκεια μου, ανάμεσα σε αυτά τα δύο αθλήματα, αλλά θα μπορούσε φυσικά να υπάρξει και το ερώτημα, για το ποιο από τα δύο αθλήματα έχει περισσότερα οφέλη για έναν αθλούμενο.

Οι δύο μορφές άσκησης είναι γνωστές από τις πιο δημοφιλής αερόβιες προπονήσεις, αλλά είναι αρκετά διαφορετικές. Όσο ωφέλιμες και αν είναι και οι δύο για την υγεία της καρδιάς μας και την βελτίωση της φυσικής μας κατάστασης, στοχεύουν σε διαφορετικούς μύες και είναι εντελώς διαφορετικές οι προπονήσεις τους. Αλλά τι από τα δύο να επιλέξεις όταν θέλεις να προσθέσεις την αερόβια προπόνηση στη ρουτίνα σου;

Τρέξιμο

Το τρέξιμο δουλεύει τους μύες του κάτω μέρους το σώματος μας, ενώ το άνω συμμετέχει ελάχιστα αν εξαιρέσουμε τα χέρια που ταλαντεύονται φυσικά για καλύτερη ισορροπία.

Οι κύριοι μύες που εργάζονται στο τρέξιμο περιλαμβάνουν τους εξής:

Κάτω μέρος του σώματος: τα μπροστινά μέρη των μηρών (τετρακέφαλοι), τα πίσω μέρη των μηρών (οπίσθιοι μηριαίοι), τα πίσω μέρη των ποδιών (γάμπες), οι γλουτοί (γλουτιαίοι) και οι γοφοί (καμπτήρες του ισχίου)

Πυρήνας: κοιλιακοί και κάτω μέρος της πλάτης

Το αν θα ενεργοποιηθούν μερικοί εξαρτάται λίγο από το αν τρέχεις σε ανηφόρα, κατηφόρα ή σε επίπεδη επιφάνεια, πόσο γρήγορα τρέχεις, σε ποιες επιφάνειες τρέχεις και από την τεχνική του τρεξίματος.

Το τρέξιμο είναι μια εξαιρετική μορφή άσκησης καθώς είναι εύκολα προσβάσιμο, δεν χρειάζεται κάποιον ιδιαίτερο εξοπλισμό, ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια είναι αρκετά.

Είναι επίσης αποτελεσματική για την καρδιαγγειακή υγεία, την καύση θερμίδων και τη βελτίωση της οστικής πυκνότητας. Ενώ η εκμάθηση της σωστής φόρμας τρεξίματος είναι σημαντική, μπορεί να έρθει πιο φυσικά σε κάποιον από ό,τι το κολύμπι.

Όλοι ξέρουμε πώς να τρέχουμε και είναι μια φυσική κίνηση. Φυσικά, υπάρχουν συμβουλές και κόλπα για το “καλύτερο” στυλ τρεξίματος. Αντίθετα, η κολύμβηση εξαρτάται πολύ από την τεχνική και μερικές φορές είναι μια δύσκολη δεξιότητα για να την αποκτήσεις.

Το τρέξιμο απαιτεί επίσης ελάχιστο εξοπλισμό και μπορεί εύκολα να αποτελέσει κοινωνική δραστηριότητα. Μπορεί να σου είναι πιο εύκολο να βρεις παρέες τρεξίματος και να δεθείς με έναν νέο φίλο κατά τη διάρκεια ενός τζόκινγκ, σε σύγκριση με το να κολυμπάς σε μια λωρίδα δίπλα σε κάποιον άλλο.

Σε σύγκριση με όσους δεν τρέχουν, οι άνθρωποι που τρέχουν έχουν 45% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από προβλήματα που σχετίζονται με το καρδιαγγειακό σύστημα, όπως η καρδιακή προσβολή ή το εγκεφαλικό επεισόδιο -και 30% χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου συνολικά, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology.

Από την άλλη πλευρά, το τρέξιμο είναι μια μορφή άσκησης που μπορεί να καταπονήσει τις αρθρώσεις και να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμών από επαναλαμβανόμενη καταπόνηση με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί επίσης να απαιτεί καλά παπούτσια τρεξίματος για την αποφυγή τραυματισμών.

Επιπλέον, αν και το τρέξιμο είναι εύκολα προσβάσιμο, το περιβάλλον μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στην εμπειρία σου. Ο καιρός μπορεί να αποτελέσει περιοριστικό παράγοντα αν προτιμάς να τρέχεις σε εξωτερικούς χώρους και οι σκληρές επιφάνειες μπορεί να επιδεινώσουν τους τραυματισμούς. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί επίσης να βρίσκουν το τρέξιμο μονότονο ή βαρετό.

Κολύμβηση

Η κολύμβηση αποτελεί μια μορφή άσκησης όπου απαιτεί την συμμετοχή όλου του σώματος και πολλών μυών:

Άνω σώμα: ώμοι (δελτοειδή), στήθος (θωρακικοί), χέρια (τρικέφαλοι, δικέφαλοι) και πλάτη (πλάγιος ραχιαίος μυς)

Πυρήνας: κοιλιακοί, πλάγιοι και κάτω μέρος της πλάτης

Κάτω μέρος του σώματος: μπροστινό μέρος των μηρών (τετρακέφαλοι), πίσω μέρος των μηρών (οπίσθιοι μηριαίοι), πίσω μέρος των ποδιών (γάμπες), γλουτοί (γλουτιαίοι) και ισχία (καμπτήρες ισχίου)

Ενώ η κολύμβηση και το τρέξιμο είναι και οι δύο εξαιρετικές ασκήσεις για την εκγύμναση του καρδιαγγειακού σας συστήματος, η κολύμβηση είναι μια άσκηση χωρίς βάρος. Αυτό μπορεί να μειώσει την πίεση που ασκείται ειδικά στα κάτω άκρα του σώματος.

Το κολύμπι παρέχει επίσης αντίσταση ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο κινείς το σώμα σου παρέχοντας μια προπόνηση για όλο το σώμα που είναι επίσης ομαλή για τις αρθρώσεις. Το κολύμπι είναι ιδανικό για την ανάπτυξη της μυϊκής δύναμης και της ευελιξίας ταυτόχρονα.

Είναι ιδανική για άτομα με προβλήματα αρθρώσεων, για όσους αναζητούν μια προπόνηση χαμηλής έντασης, για άτομα που στοχεύουν σε μια άσκηση για όλο το σώμα και για όσους αναρρώνουν από τραυματισμούς. Εάν έχεις πρόσβαση σε εσωτερική πισίνα, η κολύμβηση μπορεί να γίνει όλο το χρόνο και είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα φυσικής κατάστασης.

Επιπλέον, μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενισχύσεις την υγεία της καρδιάς σου. Τα προγράμματα κολύμβησης μέτριας έντασης όσο και τα προγράμματα κολύμβησης υψηλής έντασης είναι αποτελεσματικά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και της λιπώδους μάζας σε άτομα με ήπια υπέρταση που κάνουν καθιστική ζωή, σύμφωνα με μια μικρή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό BioMed Research International.

Φυσικά χρειάζεται να έχεις πρόσβαση σε πισίνα, ή σε θάλασσα για να μπορείς να εντάξεις την κολύμβηση στην ρουτίνα σου και είναι απαραίτητο να γνωρίζεις τη σωστή τεχνική. Επίσης μπορεί να είσαι ευαίσθητη στο χλώριο που περιέχεται στις πισίνες και αυτό να σε κρατήσει μακριά από την κολύμβηση.

Τελικά; Τρέξιμο ή κολύμβηση;

Τόσο το τρέξιμο όσο και το κολύμπι προσφέρουν εξαιρετικά καρδιαγγειακά οφέλη, αλλά μάλλον η επιλογή μεταξύ τους εξαρτάται από τις προσωπικές σου προτιμήσεις, τους στόχους γυμναστικής και την κατάσταση της υγείας σου.

Το κολύμπι είναι μια προπόνηση που δεν καταπονεί το σώμα όσο το τρέξιμο, γυμνάζει όλο το σώμα και είναι ιδανικό για τα άτομα με αρθρητικά προβλήματα, ενώ το τρέξιμο είναι μια άσκησης υψηλής έντασης που μπορεί να γίνει σχεδόν οπουδήποτε και είναι ιδανική για την ανάπτυξη της δύναμης του κάτω μέρους του σώματος.

Για να επιλέξεις ανάμεσα σε ένα από τα δύο πρέπει να λάβεις υπόψη σου την προσβασιμότητα σε νερό ή σε ασφαλείς διαδρομές τρεξίματος, το δικό σου ιστορικό τραυματισμών και κυρίως το τι σε ευχαριστεί.

Επίσης δεν είναι απαραίτητο να επιλέξεις ένα από τα δύο! Η ενσωμάτωση τόσο του τρεξίματος όσο και της κολύμβησης στη ρουτίνα σου μπορεί να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας. Αν βάλεις και μερικές ποδηλατικές προπονήσεις στην εβδομαδιαία σου ρουτίνα, είσαι έτοιμη για αγώνες τριάθλου!

Πηγή: VITA