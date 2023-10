Ισραήλ: Στιγμές τρόμου για ρεπόρτερ του CNNi από «βροχή» ρουκετών σε live μετάδοση

Στο παρά ένα γλίτωσε η δημοσιογραφική ομάδα του CNNi που αναμεταδίδει σε ζωντανή σύνδεση όλα όσα συμβαίνουν στα σύνορα Ισραήλ – Γάζας, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι έχει επανακτήσει τον έλεγχο σε όλους τους οικισμούς γύρω από τη Γάζα. Οι μαχητές της Χαμάς συνεχίζουν να περνούν τα σύνορα προς το Ισραήλ, ενώ η ισραηλινή πλευρά σφυροκοπά από αέρος τη Γάζα και σήμερα. Στο μεταξύ, παγκόσμια ανησυχία επικρατεί μετά και τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι «η απάντησή μας θα αλλάξει τη Μέση Ανατολή».

Μπαράζ από ρουκέτες έπληξε το σημείο που βρισκόταν το συνεργείο του CNNi, με την ανταποκρίτρια Clarissa Ward και την ομάδα της να αναγκάζονται να βρουν καταφύγιο προκειμένου να καλυφθούν.

«Συγχωρέστε με. Μόλις είχαμε ένα μπαράζ ρουκετών που έφτασαν εδώ, όχι πολύ μακριά από εμάς. Έτσι αναγκαστήκαμε να βρούμε καταφύγιο στην άκρη του δρόμου», δήλωσε η Ward σε live μετάδοση.

.@clarissaward reports from just minutes away from the Israel-Gaza border in the aftermath of a fresh barrage of rockets: pic.twitter.com/BPV7RP9K5o

— CNN International PR (@cnnipr) October 9, 2023