Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες της Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών φανερώνοντας για ακόμη μία φορά το κοινωνικό –ανθρωπιστικό του προφίλ, εξέφρασε τη συμπαράσταση του και αλληλεγγύη του στους πληγέντες κατοίκους των περιοχών που δοκιμάζονται. Ορισμένα πρώτα μέτρα είναι τα ακόλουθα:

Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε τα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας να διευκολύνουν στη τρέχουσα εξεταστική φοιτήτριες και φοιτητές από τις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πραγματοποιήθηκε πρόσκληση για συγκέντρωση χρημάτων, τα οποία θα αποδοθούν σε φοιτήτριες και φοιτητές από αυτές τις περιοχές.

Η εθελοντική ομάδα ΕΘΕΞΙΣ του Πανεπιστημίου Πατρών βρέθηκε στη Θεσσαλική Γη με σκοπό τη συνεισφορά στις προσπάθειες απεγκλωβισμού. Πρόκειται για αποστολή του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Εθελοντών HELPHELLAS ΕΣΚΕΘ, στην οποία συμμετέχουν τρεις έμπειροι φοιτητές της εθελοντικής ομάδας ΕΘΕΞΙΣ. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει επίσημη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών με την Ακαδημία Εθελοντισμού HELPHELLAS.

—-

Μια εβδομάδα εντατικών εργασιών σε όλη την Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο

Οι τεχνικές εργασίες σε εσωτερικούς καθώς και σε εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Φοιτητική Εστία Πατρών στην πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις WC-δωματίων, περιφράξεις, περιαστικό πάρκο, λοιπές εργασίες στο Β’ κτίριο, υγρομονώσεις, ενανθρακώσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η πρώτη προτεραιότητα της Πρυτανικής Αρχής είναι αδιαμφισβήτητα η στέγαση και σίτιση όλων όσων πληρούν τα κριτήρια, ενώ παράλληλα καταβάλλεται συντονισμένη προσπάθεια έτσι ώστε να δοθούν δωμάτια σε παλαιούς φοιτητές/-τριες εντός του Σεπτεμβρίου.

—-

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών

Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Πατρών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 στην Πρυτανεία του Ιδρύματος. Με αυτόν τον τρόπο φανερώνεται η έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη διοργάνωση του 2ου Φεστιβάλ Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Welcome Up 2023. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χ. Μπούρας, οι Αντιπρυτάνεις κ.κ. Δ. Μαντζαβίνος, Β. Βασιλειάδης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Ν. Φαρμάκης, καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Α. Φίλιας. Το 2ο Welcome Up 2023 είναι γεγονός. Σύντομα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ρίο, Κουκούλι και Πάτρα για την υποδοχή των 5.000 νέων φοιτητών μας.



—-

Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Έναρξη μαθημάτων ελληνικής γλώσσας

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας όλων των επιπέδων έχουν ξεκινήσει. Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την αίτηση στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού: http://greeklab.upatras.gr/el/application/ ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2610969691 (πρωινές ώρες) και στο email: greeklab@upatras.gr. Τα μαθήματα θα γίνουν δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως. Θα είναι 2 ώρες/ μάθημα, 2 φορές την εβδομάδα για 12 εβδομάδες. Τα δίδακτρα καθορίζονται από τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε τάξη. Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 5 άτομα. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την εβδομάδα 11 – 15 Οκτωβρίου 2023.

Εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2023

Οι εγγραφές για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 15/9/2023 στην ιστοσελίδα https://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού είναι το εξεταστικό κέντρο για την Δυτική Ελλάδα. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 και αφορούν τα επίπεδα Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς και Β1.

—-

Έναρξη νέων τμημάτων επιμορφωτικών προγραμμάτων στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών- Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π. ξεκινούν το επόμενο διάστημα νέα τμήματα, στα ακόλουθα επιμορφωτικά προγράμματα:

ΓΕΩΠΟΝΙΑ – https://kedivim.upatras.gr/learning-field/agriculture/

• Λειτουργία, Διαχείριση και Αρχιτεκτονική Ενυδρείων

• Κατάρτιση- Πιστοποίηση Προσώπων στις Δεξιότητες Συλλέκτη Αυτοφυών Υπόγειων Μανιταριών (Τρούφες)



ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – https://kedivim.upatras.gr/learning-field/science-and-mathematics/

• Ανάλυση Επικινδυνότητας (RiskAnalysis) στον Έλεγχο Τροφίμων και Νερών



ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – https://kedivim.upatras.gr/learning-field/business-management/

• Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων

• Βασικές Αρχές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

• Επιχειρηματική και Συναισθηματική Νοημοσύνη

• Ναυτιλιακά



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – https://kedivim.upatras.gr/learning-field/education/

• Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

• Διαδικτυακή Συμβουλευτική στις Εξαρτήσεις, το Μοντέλο CBT4CBT Του Πανεπιστημίου YALE

• Κατάρτιση σε Κρίσιμους Τομείς της Δημόσιας Υγείας



ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – https://kedivim.upatras.gr/learning-field/fine-arts/

• Διαδραστική Μυθοπλασία (INTERACTIVE FICTION)



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – https://kedivim.upatras.gr/learning-field/ict/

• Εκπαίδευση σε Δικτυακές Τεχνολογίες CISCO



ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ – https://kedivim.upatras.gr/learning-field/public-health/



• Βιοηθική και Ιατρικό Δίκαιο

• Κατάρτιση σε Κρίσιμους Τομείς της Δημόσιας Υγείας

• Τεχνικές κινητοποίησης μαλακών μορίων με ειδικό εξοπλισμό – ΕRGON IASTM TECHNIQUE

• Τεχνικές και μέθοδοι αθλητικής περίδεσης

• Αξιολόγηση και Παρέμβαση σε Πρόωρα Μωρά και Μικρά Παιδιά

• Οστεοπόρωση – Σαρκοπενία: Φυσιοθεραπευτική Αξιολόγηση, Πρόληψη και Θεραπευτική Αποκατάσταση

• Αναισθησιολογική Νοσηλευτική

• Πρώτες Βοήθειες στην Κοινότητα

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει,

προσφέρει έκπτωση 15%, στα παρακάτω μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών:

Προπτυχιακοί Φοιτητές, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες και Υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Πατρών. Δείτε επιπλέον πληροφορίες και τα προγράμματα, στην ιστοσελίδα του Κέντρου: https://kedivim.upatras.gr/ ή ζητήστε επιπλέον πληροφορίες:

e-mail:kedivim@upatras.gr, τηλ. 2610.96.21.31



—-

Δράσεις του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», το Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, θα υλοποιήσει:

Διαδικτυακό Εργαστήριο Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης, την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 – 13:00, με θέμα: “Οριζόντιες Δεξιότητες: 1) ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα, 2) λήψη αποφάσεων σε περίπλοκα περιβάλλοντα, 3) επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων, 4) κριτική σκέψη, 5) συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση, 6) ανάληψη πρωτοβουλιών, 7) οργανωτικότητα, 8) διαχείριση χρόνου.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ.

Η εγγραφή σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού σας e-mail. Οι Οριζόντιες δεξιότητες (soft skills), είναι αναγκαίες τη σημερινή εποχή καθώς βοηθούν τα άτομα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της ζωής τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι σύγχρονοι άνθρωποι και ειδικότερα οι νέοι καλούνται να εξοικειωθούν με τις οριζόντιες δεξιότητες, να τις καλλιεργήσουν και να τις αναδείξουν προκειμένου να πρωταγωνιστήσουν στον επαγγελματικό στίβο. Στο εν λόγω εργαστήριο έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών, στους οποίους θα δοθεί η ευκαιρία να κατανοήσουν τη σημαντικότητα των οριζόντιων δεξιοτήτων, τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση αλλά και να τις διαχωρίσουν από άλλα προσόντα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εργαστήριο Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης εδώ. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

την με θέμα: “Οριζόντιες Δεξιότητες: 1) ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα, 2) λήψη αποφάσεων σε περίπλοκα περιβάλλοντα, 3) επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων, 4) κριτική σκέψη, 5) συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση, 6) ανάληψη πρωτοβουλιών, 7) οργανωτικότητα, 8) διαχείριση χρόνου. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ. Η εγγραφή σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού σας e-mail. Οι Οριζόντιες δεξιότητες (soft skills), είναι αναγκαίες τη σημερινή εποχή καθώς βοηθούν τα άτομα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της ζωής τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι σύγχρονοι άνθρωποι και ειδικότερα οι νέοι καλούνται να εξοικειωθούν με τις οριζόντιες δεξιότητες, να τις καλλιεργήσουν και να τις αναδείξουν προκειμένου να πρωταγωνιστήσουν στον επαγγελματικό στίβο. Στο εν λόγω εργαστήριο έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών, στους οποίους θα δοθεί η ευκαιρία να κατανοήσουν τη σημαντικότητα των οριζόντιων δεξιοτήτων, τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση αλλά και να τις διαχωρίσουν από άλλα προσόντα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εργαστήριο Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης εδώ. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης. Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00 – 12.00 , με θέμα: «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας», για φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ

Η εγγραφή σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού σας e-mail. Στόχος του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα αλλά και να γίνει αναφορά στην εξερεύνηση της σταδιοδρομίας, την αλλαγή σταδιοδρομίας και την προσωπική εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Θα παρουσιαστεί το κατεξοχήν εργαλείο, το οποίο είναι απαραίτητο για την εύρεση μιας θέσης εργασίας, το βιογραφικό σημείωμα. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα μάθουν χρήσιμες συμβουλές προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ενδιαφέρον βιογραφικό σημείωμα. Επίσης, θα γίνει αναφορά στη συνοδευτική επιστολή. Τέλος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να λύσουν οποιαδήποτε απορία προκύψει. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο εδώ.

, με θέμα: «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας», για φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ Η εγγραφή σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού σας e-mail. Στόχος του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα αλλά και να γίνει αναφορά στην εξερεύνηση της σταδιοδρομίας, την αλλαγή σταδιοδρομίας και την προσωπική εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Θα παρουσιαστεί το κατεξοχήν εργαλείο, το οποίο είναι απαραίτητο για την εύρεση μιας θέσης εργασίας, το βιογραφικό σημείωμα. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα μάθουν χρήσιμες συμβουλές προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ενδιαφέρον βιογραφικό σημείωμα. Επίσης, θα γίνει αναφορά στη συνοδευτική επιστολή. Τέλος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να λύσουν οποιαδήποτε απορία προκύψει. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο εδώ. Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 – 13.00, με θέμα: «Ετοιμότητα Σταδιοδρομίας», για φοιτητές/τριες και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ. Η εγγραφή σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού σας e-mail. Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να υποστηρίξει τους φοιτητές/τριες και τους αποφοίτους στον τρόπο αναζήτησης εργασίας μέσω της δημιουργίας Ατομικού Σχεδίου Δράσης αλλά και της κατάλληλης προετοιμασίας τους σε σχέση με το βιογραφικό σημείωμα και τις τεχνικές μιας επιτυχημένης συνέντευξης. Οι φοιτητές/τριες και οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν όποιες απορίες τους απασχολούν αναφορικά με την ανωτέρω θεματολογία και να κατανοήσουν τη σημαντικότητα του ρόλου της καλλιέργειας των δεξιοτήτων στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο εδώ. Υπεύθυνος Έργου : Δημήτριος Μούρτζης, Καθηγητής/Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Π.Π. email: mourtzis@lms.mech.upatras.gr. «Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη κα Τ. Μιχαλακέα, Αναπλ. Προιστ. του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης στο τηλέφωνο 2610 969662.



—-

19-20.9.23 | Εκπαιδευτικό σχολείο προγράμματος ERAPedMed 2019 POPEYE

Στο πλαίσιο του έργου ERAPedMed 2019 POPEYE Project ‘Personalised Optimization of Prognostic and thErapeutic protocols with Lu-177 for MNETs, with the development of advanced computational tools and a portable detection sYstEm’ που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου ««Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS 2019 Β’ Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση και ‘training school’ στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2023 στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος Ιατρικής. Όποιος/α επιθυμεί να το παρακολουθήσει μπορεί να επικοινωνήσει με τον επιστημονικά υπεύθυνο στο email kagadis@upatras.gr

—-

28.9.23 | Ημερίδα με θέμα: PinnaSOS: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

To Tμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών, θα πραγματοποιήσει στην ημερίδα με τίτλο: «PinnaSOS: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ», η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00-21:00, στην Αίθουσα της ΘΕΣ.Π.Ο.Α.Υ. Ν. Θεσπρωτίας, (πρώην κτήρια ΤΕΙ, Ηγουμενίτσα). Η οργάνωση της ημερίδας υποστηρίζεται από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και την ΘΕΣ.Π.Ο.Α.Υ. Ν. Θεσπρωτίας οι οποίοι συνδράμουν έμπρακτα στην υλοποίησή της. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφθείτε το σύνδεσμο: http://asfa.upatras.gr/?p=6596

—-

Έναρξη προγραμμάτων αθλητικών ακαδημιών 2023-2024 για παιδιά και ενήλικες στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Ξεκίνησαν από τις 9 Σεπτεμβρίου οι αθλητικές ακαδημίες 2023-24 για παιδιά και ενήλικες στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο. Πρόκειται για αθλητική δράση η οποία αναπτύσσεται για πάνω από δέκα χρόνια ως σήμερα, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών. Στη δράση αυτή γίνονται συστηματικές εβδομαδιαίες προπονήσεις με την καθοδήγηση έμπειρων προπονητών και προπονητριών που είναι πτυχιούχοι φυσικής αγωγής με αντίστοιχη ειδίκευση και προπονητική εμπειρία ή και έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η εγγραφή είναι δωρεάν και στο παρακάτω σύνδεσμο: https://gym.upatras.gr/2023/09/03/enarxi-programmaton-athlitikon-akadimion-2023-2024-gia-paidia-kai-enilikes-me-proponiti-tria-sto-panepistimiako-gymnastirio/ θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες που χρειάζονται (τρόπος εγγραφής, πρόγραμμα, οργανωτικό πλαίσιο, συνδρομές, κ.λπ.).

—-

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

15.9.23 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ ΜΕ ΘΕΜΑ: “Η Διασφάλιση της Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Νέες προσεγγίσεις & Προοπτικές”

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο: “Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστήμιου Πατρών” με MIS 5073616 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς πόρους, διοργανώνει την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 στις 12:00 π.μ., στo αμφιθέατρο Ι.4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου, με θέμα: “Η Διασφάλιση Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Νέες προσεγγίσεις & Προοπτικές”. Για να δηλώσετε συμμετοχή, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα που βρίσκεται εδω

Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.upatras.gr/i-diasfalisi-tis-poiotitas-sto-panepistimio-patron-nees-prosengiseis-prooptikes-15-09-2023/

17.09.2023-22.09.2023 | Επιστημονική Συνάντηση TSOP, ICCP

ΒΟΤΚΑ ΜΟΛΟΤΟΦ του Νηλ Σάιμον

βασισμένο στα διηγήματα του Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ!

Την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι.1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ώρα 21:00.

Διασκευή: Ελένη Ράντου

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Στον ρόλο του Τσέχωφ, ο Τάσος Χαλκιάς

Πρωταγωνιστούν: (Αλφαβητικά)

Ιωάννης Απέργης, Παναγιώτα Βιτετζάκη,

Κατερίνα Γερονικολού, Βίβιαν Κοντομάρη,

Πάνος Σταθακόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Χάρης Χιώτης

Η εκρηκτική κωμωδία της Ελένης Ράντου, βασισμένη στη διασκευή του Νηλ Σάιμον πάνω στα διηγήματα του Τσέχωφ, ταξιδεύει σε καλοκαιρινή περιοδεία σε πολιτιστικούς χώρους και ανοικτά θέατρα της Ελλάδος.

Πληροφορίες: Φυσικά σημεία προπώλησης: ΒΙΒΛ/ΛΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ηλεκτρονική Προπώληση: https://www.more.com/theater/botka-molotof-patra/

Παραγωγή: Εταιρεία Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Bk.event.productions

Επικοινωνία: 6936141930 Email: bk.event.production1@gmail.com

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/

—-

Γίνε μέλος στον μεγαλύτερο νεανικό εθελοντικό οργανισμό AIESEC

Ανακάλυψε την πραγματική ηγετική ικανότητα σου στην AIESEC! Ετοιμάσου να εξερευνήσεις και να αναπτύξεις τις ηγετικές δεξιότητες σου, και να γίνεις η αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο. Είναι η ευκαιρία σου να δημιουργήσεις το μέλλον που εσύ ονειρεύεσαι! Κάνε την εγγραφή σου ΕΔΩ

—–

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Εφαρμογή my.upatras.gr: https://my.upatras.gr/

Επίσημη Ιστοσελίδα Πανεπιστήμιου Πατρών: https://www.upatras.gr/

Υπηρεσίες Τηλεματικής Πανεπιστημίου Πατρών: https://www.upnet.gr/

Σύστημα συχνών ερωτήσεων και πληροφόρησης «Αθηνά»: https://athena.upatras.gr/

Υπηρεσία δεδομένων αιθουσιολογίου του Πανεπιστημίου Πατρών: https://campus.upatras.gr

Ιστότοπος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών: https://alumni.upatras.gr/

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Facebook page: https://www.facebook.com/upatras/

Facebook alumni: https://www.facebook.com/upatrasalumni/

Χ (Twitter) account: https://twitter.com/upatras

Instagram account: https://www.instagram.com/upatras/

YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCnrADx55JNX5T9wNGWHbAPg/

Linkedin: https://gr.linkedin.com/school/university-of-patras/

—–



Ιστότοπος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών

Κάνε την εγγραφή σου τώρα!

https://alumni.upatras.gr/