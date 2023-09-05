Δημοτικές Εκλογές 2023: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι με την παράταξη του Κώστα Σβόλη

Το ψηφοδέλτιο της παράταξής του παρουσιάζει ο υποψήφιος Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Σβόλης. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:
“Η «Πάτρα Ενωμένη» είναι πανέτοιμη να μπει στη μάχη των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου! Με ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο αποτελούμενο από παλιούς και νέους υποψήφιους, από άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας και πολιτικής αφετηρίας, είμαστε εδώ, ενωμένοι, δυνατοί, στην πρώτη γραμμή της μάχης, με στόχο την πολυπόθητη αλλαγή στη Δημοτική Αρχή της πόλης μας. Προκειμένου να δούμε μια Πάτρα που ονειρευόμαστε και που πραγματικά μας αξίζει”.
“ΠΑΤΡΑ ΕΝΩΜΕΝΗ” – Υποψήφιος Δήμαρχος ΣΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΝΙΚΗ
ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΛΑΜΠΗΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΛΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΒΑΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΔΡΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΟΤΙΤΣΑ)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΟΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΡΙΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΡΕΤΗ
ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΟΥΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΔΑΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΛΥ)
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΖΑΓΚΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΠΥ)
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΖΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΣΠΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΛΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΕΒΕΝΤΕΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΜΙΚΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΚΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΡΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ)
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ (ΡΕΝΟΣ)
ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΕΜΗΣ)
ΠΕΝΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΛΑΚΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΡΕΣΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΡΗΓΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΙΑ)
ΣΓΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΙΩΡΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΑΧΗ
ΣΚΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ)
ΣΥΦΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ (ΝΙΚΟΣ)
ΧΑΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ)
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΟΒΑ ΤΣΑΦΑ ΜΑΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΝΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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