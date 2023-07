Στην Ρώμη “κάνει περισσότερη ζέστη και από την Αφρική”

«Κάνει περισσότερη ζέστη και από την Αφρική»: πριν από την κορύφωση του καύσωνα που αναμένεται την Τρίτη ο υδράργυρος ανέβηκε και πάλι σήμερα στην Ιταλία χωρίς ωστόσο αυτό να αποθαρρύνει τους τουρίστες που κατακλύζουν παραλίες, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Δεκαέξι μεγάλες ιταλικές πόλεις τέθηκαν xχθες σε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα, όπως η Μπολόνια, η Φλωρεντία, η Ρώμη, το Κάλιαρι στη Σαρδηνία, το Παλέρμο και η Κατάνια στη Σικελία, με μετρήσεις υπό σκιάν να αναμένονται γύρω στους 35-36 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθηση της θερμοκρασίας ήταν κοντά στους 40.

Στις 13:00 τοπική ώρα η θερμοκρασία στην Ρώμη ήταν 34 ° C.

Στον ζωολογικό κήπο της πρωτεύουσας, οι φύλακες άρχισαν να ταΐζουν τα ζώα με κατεψυγμένα φρούτα για να τα δροσίσουν, ενώ στο Βατικανό, πλήθη προσκυνητών και τουριστών αντιμετωπίζουν το κύμα καύσωνα καθημερινά για να μπουν στα διάσημα μουσεία της πόλης-κράτους.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Βατικανού, 15.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να ακούσουν το κυριακάτικο διάγγελμα του πάπα Φραγκίσκου.

Εφοδιασμένοι με καπέλα ή ομπρέλες προστατεύονταν όσο καλύτερα μπορούσαν και ενυδατώνονταν με μικρά μπουκαλάκια νερού που πουλούσαν οι πλανόδιοι μικροπωλητές.

– “Πιο ζεστά και από την Αφρική” –

Αλλά για τους μοναχούς που είναι ντυμένοι με τα μαύρα άμφια, η δοκιμασία είναι ακόμη πιο δύσκολη.

«Είναι δύσκολο να προσαρμοστείς, είναι πιο ζεστά και από την Αφρική, στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό», λέει στο AFP ο Φρανσουά Μπεμπά, ένας 29χρονος ιερέας στην επισκοπή Κένγκε κοντά στην Κινσάσα.

“Αυτή η ζέστη συνεχίζεται μέχρι τη νύχτα, έχουμε πρόβλημα με τον ύπνο. Κι εμείς που είμαστε ντυμένοι στα μαύρα, ιδρώνουμε κολασμένα”, προσθέτει.

“Υποφέρω πολύ από την ζέστη. Αγόρασα έναν μίνι ανεμιστήρα, μια ομπρέλα και μπουκάλια νερό”, λέει από την πλευρά της η Λίλου Ντα Κόστα Ρόζα, μια 48χρονη Βραζιλιάνα πωλήτρια από την Λυών.

“Οι ουρές είναι πολύ μεγάλες και η παραμονή στον ήλιο για 35 λεπτά στους 35 ° C είναι τεράστια. Θα το κάνουμε καλύτερα στο τέλος της ημέρας, θα είναι πιο δροσερά”.

Για τον Ελίας και την Καρόλ, ένα ζευγάρι Λιβανέζων, δεν υπάρχει λόγος πανικού. Και στη χώρα τους έχει ζέστη αυτή την εποχή.

«Η θερμοκρασία είναι περίπου η ίδια, βάζουμε λίγο παραπάνω αντηλιακό, πίνουμε λίγο περισσότερο νερό», εξηγεί η Καρόλ.

«Δεν πιστεύαμε ότι θα ήταν 42 ή 43 βαθμοί αλλά είχαμε δει στο Google ότι θα έκανε ζέστη», λέει αυτή η 36χρονη νοσηλεύτρια.

Στην Λαμπεντούζα, το ιταλικό νησί που βρίσκεται περίπου 145 χιλιόμετρα από τις ακτές της Τυνησίας, όπου φθάνουν χιλιάδες μετανάστες κάθε χρόνο, ο Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος διαχειρίζεται το κέντρο υποδοχής από τον Ιούνιο, «επέκτεινε τις περιοχές σκίασης τοποθετώντας τέντες και κιόσκια”, εξηγεί στο AFP εκπρόσωπος της μκο.

Η Λαμπεντούζα είναι ένα από τα κύρια σημεία εισόδου για τους μετανάστες που διασχίζουν τη Μεσόγειο. Πέρυσι, περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι έφθασαν εκεί, σε σύνολο 105.000 αφίξεων στην Ιταλία, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιταλίας εξέφρασε φόβους για «τον πιο έντονο καύσωνα του καλοκαιριού αλλά και έναν από τους πιο έντονους όλων των εποχών».

Στη Ρώμη, που μετονομάστηκε σε «Κολασμένη Πόλη» από τον Τύπο, οι θερμοκρασίες πιθανόν να φθάσουν αύριο τους 40 ° C, στη συνέχεια τους 42 ή τους 43 ° C την Τρίτη, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40,5 ° C που καταγράφηκε στην πρωτεύουσα τον Αύγουστο του 2007.

Αλλά οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Σαρδηνία. Το ρεκόρ των 48,8 ° C που χρονολογείται από τις 11 Αυγούστου 2021, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί ποτέ στην Ευρώπη, θα μπορούσε έτσι να ξεπεραστεί.

Η ζέστη είναι ένα από τα πιο θανατηφόρα καιρικά φαινόμενα, υπενθύμισε πρόσφατα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Το περασμένο καλοκαίρι, μόνο στην Ευρώπη, οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν περισσότερους από 60.000 θανάτους, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

ΑΜΠΕ