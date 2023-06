«Maestro»: Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας συστήνει το τηλεοπτικό του μωρό

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και οι υπόλοιποι ηθοποιοί και συντελεστές του «Maestro» βρίσκονται σε πυρετώδη γυρίσματα για την δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Mega.

Όπως είδαμε στην πρώτη σεζόν, ο πρωταγωνιστής πρόκειται να γίνει πατέρας, καθώς η σύζυγός του (που υποδύεται η Στεφανία Γουλιώτη) είναι έγκυος.

Έτσι σήμερα ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης θέλησε να μας συστήσει το… τηλεοπτικό του μωρό!

«Το νεότερο μέλος στο cast του Maestro έκανε την πρώτη του guest εμφάνιση… New casting member (and the youngest) #baby #scene #newseason #shooting @maestroinblue.tvseries #season2 photo by @amaliakovaiou #shootinginathens» έγραψε ο σκηνοθέτης του Maestro στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

