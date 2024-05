Η θεατρική παράσταση “The Day That The World Actually Ended”, στο Δασσύλιο

Το τρίτο μέρος της τριλογίας “Cosmos Outro Trilogy” , έρχεται στο Dexameni Project, να μετατρέψει τον όμορφο πολυχώρο σε θεατρική σκηνή για πρώτη φορά, για 4 παραστάσεις.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά δημιουργία, έπειτα από το “Science On The Moon And The Beast In Human” Ιούνιος 2022 & το ” Limulus: A Spring In The Universe” Φεβρουάριος 2024.

Το “The Day That The World Actually Ended” , είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας παραστάσεων αυτοτελών ιστοριών με κυρίαρχο θέμα τη θέση του ανθρώπου σε ένα κόσμο εχθρικό, τεχνολογικά εξελιγμένο, αλλά κοινωνικά οπισθοδρομικό, με βασικό φόντο τη διάσταση της διαστημικής εποχής.

Στην τρίτη παράσταση/ performance, η ιστορία αντλείται από την παράδοση της επιστημονικής φαντασίας και ιδιαίτερα, του εσχατολογικού είδους (apocalyptic).

Η Γη καταστρέφεται από άγνωστη αιτία, μια διαστημική αποστολή αναλαμβάνει να βρει τη λύση, αλλά οδηγούνται στον όλεθρο. Ο μοναδικός επιζών εξαφανίζεται, και η σύζυγός του στη Γη πλέον, κρατείται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για τον αγνοούμενο. Κατά τη διάρκεια της κράτησης της αρχίζει να λαμβάνει παράξενα μηνύματα. Στο μεταξύ ο πλανήτης οδηγείται στο αναπόφευκτο τέλος του.

Η ομάδα EQUUS Art Company φέρνει για πρώτη φορά το είδος της επιστημονικής φαντασίας στο θέατρο, για τους λάτρεις του είδους και όχι μόνο παρουσιάζοντας ταυτόχρονα μια ανθρώπινη ιστορία με φόντο την καταστροφή του κόσμου. Βάζοντας μας να αναρωτηθούμε, τι είναι σημαντικό στη ζωή, ποιές είναι οι σύγχρονες αξίες και η ανθρώπινη φύση αλλά και την ύπαρξη ή μή του μεταφυσικού.

Ταυτότητα:

Σύλληψη/ Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαστεφάνου

Ερμηνεύουν:

Φιορέλα Μαστρόκαλου

Λίλιαν Τσιούτσια

Γιώργος Δελέγκος

Χορογραφίες: Λίλιαν Τσιούτσια

Φωτισμοί: Ζήσιμος Σίνος

Video / οπτικό υλικό: Φιορέλα Μαστρόκαλου

Παραγωγή: EQUUSArtCompany – Fiorela Mastrokalou

Οργάνωση – Φιλοξενία: Dexameni Project

30_31 Μαΐου 9:30

6_7 Ιουνίου. 9:30

Χώρος: Dexameni Project, Παναχαϊδος Αθηνάς , Δασσύλιο, Πάτρα

Είσοδος: 10ευρώ με ποτήρι κρασί ή μπύρα.

Instagram profile:

https://www.instagram.com/cosmos_outro_trilogy/

FB Event: https://www.facebook.com/events/807270557924519?locale=el_GR