Κριστιάνο Ρονάλντο: Εκπληκτικό fair play, είπε στον διαιτητή πως δεν έγινε πέναλτι πάνω του

Μία όμορφη στιγμή χάρισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ απέναντι στην Περσέπολις για το AFC Champions League. Ο Πορτογάλος σταρ έπεσε στην περιοχή στο 2ο λεπτό, με τον διαιτητή να δίνει πέναλτι.

Ωστόσο, ο Ρονάλντο είπε στον διαιτητή πως δεν έγινε τίποτα παράνομο. Πράγματι ο διαιτητής, μετά και την παρέμβαση του VAR, πήρε πίσω την απόφαση.

— ESPN FC (@ESPNFC) November 27, 2023