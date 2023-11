ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Οι Μονόλογοι της Γάζας

Ας ενώσουμε τις φωνές μας με τις φωνές των παιδιών της Γάζας!

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 20:00, στο θέατρο Μπάρρυ

Ένα παγκόσμιο κάλεσμα καλλιτεχνικής αλληλεγγύης, γιατί οι Μονόλογοι της Γάζας θα

συνεχίσουν να είναι η φωνή εκείνων που δεν εισακούγονται, έως ότου υπερισχύσει η

δικαιοσύνη…

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, ανταποκρινόμενο στην έκκληση του θεάτρου ASHTAR της

Παλαιστίνης, σας προσκαλεί την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 20:00, στο

θέατρο Μπάρρυ, Σανταρόζα 7 και Καρόλου, να παρευρεθείτε σε μια βραδιά

αναγνώσεων και παρουσιάσεων των Μονολόγων από τη Γάζα.

Οι Μονόλογοι από τη Γάζα γράφτηκαν από 33 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 13-17

ετών στο πλαίσιο θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος που υλοποίησε το 2010 το

θέατρο ASHTAR, μετά τον πρώτο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Δεκατρία χρόνια

μετά οι Μονόλογοι παραμένουν τραγικά επίκαιροι, αποτυπώνοντας μέσα από τις

φωνές των 33 νέων τη φρίκη του πολέμου, την εμπειρία της κατοχής, τους φόβους,

τις σκέψεις, αλλά και τα όνειρα και τις ελπίδες των νέων στη Γάζα.

Το Θέατρο ASHTAR της Παλαιστίνης, με αφορμή τον φρικτό πόλεμο που διεξάγεται

στη Λωρίδα της Γάζας, απευθύνει έκκληση προς όλους τους φίλους του και τους

θεατρικούς δημιουργούς σε όλο τον κόσμο: να διαβάσουν ή να παρουσιάσουν

δημόσια τους Μονολόγους από τη Γάζα στις 29 Νοεμβρίου 2023, Διεθνή Ημέρα

Αλληλεγγύης με τον Παλαιστινιακό Λαό.

Μπορείτε να διαβάσετε τους Μονολόγους από τη Γάζα στα Ελληνικά

TheGazaMonoLogues2_Gr

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την προβολή του ντοκιμαντέρ The Gaza Monologues; ten

years and the dream continues (αγγλικοί υπότιτλοι, διάρκεια 20' )